Dàn sao chạy cánh hay nhất lịch sử Ngoại hạng Anh: Ronaldo bị Salah qua mặt

Đã có rất nhiều cầu thủ chạy cánh xuất sắc đã và đang thi đấu tại Ngoại hạng Anh. Cristiano Ronaldo là ví dụ điển hình.

Ngược dòng thời gian khi Ronaldo còn gắn bó với MU lúc đỉnh cao sự nghiệp, tiền đạo này thực sự là nỗi sợ cho mọi hàng thủ. Mùa giải 2007/08 chứng kiến CR7 ghi tới 31 bàn thắng sau 34 trận đấu tại giải đấu số một xứ sở sương mù.

Mùa giải 2007/08 là thời điểm Ronaldo đạt phong độ cao nhất ở MU

Nhưng tờ Four Four Two chỉ xếp Ronaldo ở vị trí số 2 trong danh sách các ngôi sao chạy cánh hay nhất lịch sử Ngoại hạng Anh. Trong khi đó, người đứng vị trí số một là Mohamed Salah của Liverpool.

Tính riêng trong màu áo Liverpool, Salah đã ghi 157 bàn sau 255 trận ra sân tại Ngoại hạng Anh. Con số tương tự của Ronaldo là 103 pha lập công sau 236 trận.

Từ khi đến với Liverpool, Salah luôn duy trì được phong độ ghi bàn ổn định. Chân sút người Ai Cập có 3 mùa giải trở thành Vua phá lưới Ngoại hạng Anh.

Salah chơi ở hành lang cánh nhưng khả năng ghi bàn không hề kém những trung phong

Ở vị trí thứ 3, Son Heung Min được xướng tên. Tiền đạo người Hàn Quốc sắm vai trụ cột Tottenham kể cả khi Kane còn ở lại và lúc anh đã rời khỏi Spurs. Chỉ tiếc rằng Son Heung Min chưa có được danh hiệu lớn ở Tottenham.

Đến với vị trí thứ 4, tờ Four Four Two điểm tên Eden Hazard. Tạp chí này miêu tả cựu sao Chelsea: "Hazard chưa bao giờ là cầu thủ kiến tạo, hoặc ghi nhiều bàn nhất Ngoại hạng Anh. Nhưng xét về vẻ đẹp thuần túy của môn thể thao vua, ai cũng thích xem Hazard thi đấu, đặc biệt thời điểm anh còn tung hoành ở bóng đá Anh".

Beckham, một trong những ngôi sao chạy cánh được hâm mộ nhiều nhất Ngoại hạng Anh, chỉ được xếp ở vị trí thứ 10. Đáng chú ý, tờ Four Four Two tin rằng thời điểm đỉnh cao phong độ của cựu sao MU này, không có ai sở hữu khả năng chuyền bóng đẳng cấp như Beckham.

Top 10 cầu thủ chạy cánh hay nhất lịch sử Ngoại hạng Anh theo đánh giá của tờ Four Four Two 1. Mohamed Salah 2. Cristiano Ronaldo 3. Son Heung Min 4. Eden Hazard 5. Sadio Mane 6. Gareth Bale 7. Robert Pires 8. Ryan Giggs 9. Riyad Mahrez 10. David Beckham

