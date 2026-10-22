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Đại thắng Cúp C1, HLV Mourinho “tố” Barca hưởng lợi trước Siêu kinh điển

Sự kiện: Cup C1 - Champions League 2026/27 Real Madrid RB Leipzig

Đại thắng Leipzig 4-1 tại Champions League, HLV Jose Mourinho hài lòng với màn trình diễn của Real Madrid. Tuy nhiên, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha cũng không quên nhắc đến những khó khăn trong quá trình chuẩn bị cho trận El Clasico với Barcelona.

  

Mourinho hài lòng với Bernardo Silva, tiếc cho Courtois

Phát biểu trên Movistar sau trận thắng Leipzig, HLV Mourinho đánh giá cao màn trình diễn của Bernardo Silva, cầu thủ đã lâu không được đá chính thường xuyên.

HLV Mourinho hài lòng với chiến thắng của Real Madrid

HLV Mourinho hài lòng với chiến thắng của Real Madrid

“Bernardo là một trong những cầu thủ đã lâu không đá chính. Cậu ấy xứng đáng có cơ hội và đã chơi một trận tuyệt vời. Real Madrid thi đấu tốt trong hiệp một, dù nhịp độ còn thấp”, Mourinho nhận xét.

Điều duy nhất khiến ông không hài lòng là bàn thua mà Thibaut Courtois phải nhận. Nhà cầm quân này cho rằng thủ môn người Bỉ không đáng phải trải qua cảm giác thất vọng sau những pha cứu thua xuất sắc.

“Courtois đã có hai pha cản phá tuyệt vời. Cậu ấy không đáng phải chứng kiến các đồng đội phá hỏng buổi tối của mình bằng bàn thua đó”, Mourinho nhấn mạnh.

Mourinho đánh giá cao Vinicius, giải thích quyết định thay người

Khi được hỏi về vai trò của Arda Guler và Federico Valverde, Mourinho cho biết ông vẫn đang trong quá trình tìm hiểu các cầu thủ sau 105 ngày dẫn dắt đội bóng. Theo ông, thi đấu thực tế là cách tốt nhất để đánh giá năng lực và tìm ra vị trí phù hợp cho từng người.

Mbappe ghi bàn vào lưới Leipzig và có phong độ tốt trước trận Siêu kinh điển

Mbappe ghi bàn vào lưới Leipzig và có phong độ tốt trước trận Siêu kinh điển

Mourinho cũng giải thích quyết định rút Vinicius Junior khỏi sân để đưa Diomande vào thi đấu. Ông khẳng định đây không phải động thái nhằm giữ sức cho El Clasico, mà xuất phát từ mong muốn tận dụng tốc độ của những cầu thủ dự bị.

“Diomande có tốc độ rất lớn. Khi được tung vào sân lúc còn sung sức, cậu ấy là cầu thủ rất khó bị ngăn chặn”, Mourinho phân tích.

Về Vinicius, ông cho rằng tiền đạo người Brazil đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chiến thuật, tích cực hỗ trợ phòng ngự và suýt ghi một bàn thắng đẹp mắt, trước khi bị thủ môn đối phương từ chối.

“Tôi không thể biết cậu ấy có cảm thấy buồn hay không. Chỉ Vinicius mới có thể trả lời điều đó. Nhưng với tư cách HLV, tôi hài lòng với màn trình diễn của cậu ấy”, Mourinho khẳng định.

El Clasico không có chỗ cho sự tự tin tuyệt đối

Chiến thắng trước Leipzig giúp Real Madrid có 9 điểm tại Champions League, tiến gần hơn đến mục tiêu giành vé vào vòng play-off, nhưng vẫn còn cách cột mốc 20 điểm mà Mourinho đề cập để hướng tới suất đi tiếp trực tiếp.

Barca (áo cam) ra sân trước Real 1 ngày nhưng thua đau PSG

Barca (áo cam) ra sân trước Real 1 ngày nhưng thua đau PSG

Ông cũng cảnh báo lịch thi đấu sắp tới sẽ không dễ dàng. Trước mắt thầy trò HLV Mourinho vẫn là cuộc đại chiến với Barcelona vào lúc 3h ngày 26/10 (giờ Hà Nội). Khi được hỏi Real Madrid tự tin đến mức nào trên thang điểm 10 trước El Clasico, ông không đưa ra con số cụ thể.

“Với El Clasico, không tồn tại chuyện tự tin ở một mức độ nào đó. Đây vẫn là một trận đấu thuộc giải vô địch quốc gia, nhưng không giống bất kỳ trận đấu nào khác. Chúng tôi sẽ bước vào trận đấu ấy”, Mourinho nói.

Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha kết lại bằng một câu nói đầy ẩn ý: “Hiện tại, chúng tôi đang mất đi 24 giờ nghỉ ngơi so với Barcelona, nhưng dù sao vẫn phải hướng về phía trước”.

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Theo Tiến Long ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-22/10/2026 03:50 AM (GMT+7)
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