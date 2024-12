Cựu sao MU khuyên "Quỷ đỏ" tái hợp Pogba, ngôi sao được coi như "món hời"

Pogba vẫn đang trong quá trình tìm bến đỗ mới sau khi chia tay Juventus. Tiền vệ người Pháp nỗ lực lấy lại thể lực sau quãng thời gian dài bị cấm thi đấu do dính doping.

Louis Saha tin rằng Pogba hợp với MU hiện tại. Cựu danh thủ "Quỷ đỏ" mong muốn đội chủ sân Old Trafford chiêu mộ ngôi sao sinh năm 1993 ngay tại kỳ chuyển nhượng mùa đông 2025:

"Tôi nghe đồn Pogba được đến MU tập luyện cùng với các cầu thủ đội một vào đầu năm 2025. Tôi tin đây là cơ hội tốt dành cho cậu ấy.

Pogba cần tìm lại chính mình càng sớm càng tốt. Việc tập luyện với những cầu thủ hàng đầu sẽ giúp cậu ấy đạt được mục tiêu ấy. Tôi tin Pogba sẽ rất vui nếu được trở lại MU.

Cựu danh thủ Saha kỳ vọng nhiều vào Pogba

Tôi tin tưởng vào sự đặc biệt của Pogba. Cầu thủ này có những phẩm chất độc đáo. MU hiện thiếu cầu thủ vừa có sức mạnh và sự khéo léo ở trung tâm hàng tiền vệ. Do vậy Pogba có thể trở thành sự bổ sung tốt cho MU. Cậu ấy tỏ ra khác biệt hoàn toàn so với những gương mặt hiện tại ở sân Old Trafford".

Sẽ không dễ gì để MU chấp nhận ký hợp đồng với Pogba. Nên nhớ Pogba đã gây ra không ít lùm xùm khi khoác áo nửa đỏ thành Manchester trước đây.

Cựu danh thủ Saha khuyên Pogba đề xuất giảm lương để được MU xem xét: "Nhiều đội bóng sẽ coi việc chiêu mộ Pogba mà không mất phí chuyển nhượng là điều hấp dẫn. Tôi tin Pogba sẽ chấp nhận giảm lương vì cậu ấy muốn trở lại sau thời gian dài ngồi ngoài.

Pogba rõ ràng là ngôi sao mà MU nên quan tâm vào kỳ chuyển nhượng mùa đông 2025. Không chỉ MU và mọi đội bóng hàng đầu Ngoại hạng Anh cũng nên có tư tưởng như vậy. Pogba thực sự là món hời vào lúc này".

Nguồn: [Link nguồn]