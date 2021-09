Conte sẵn sàng thay Solskjaer ở MU, chê cả Arsenal & Tottenham

Mùa giải mới bắt đầu được khoảng 1 tháng nhưng dư luận đã bắt đầu dự đoán xem HLV nào sẽ bị sa thải, và sự chú ý tập trung ở Premier League. Không những 1 hay 2 mà thậm chí lúc này có tới 3 CLB trong nhóm “Big Six” truyền thống được cho là có khả năng thay tướng.

HLV Conte có khả năng trở lại Premier League

Arsenal là đội dễ thay HLV nhất bởi lúc này họ đang ngụp lặn ở nửa dưới BXH và mới chỉ tạm thoát khỏi khu vực nguy hiểm sau khi đánh bại Norwich 1-0 cuối tuần qua. Một chiến thắng trước đội mới lên hạng và đang đứng cuối bảng chưa đủ để khiến HLV Mikel Arteta an tâm tiếp tục tại vị, “Pháo thủ” vẫn có thể cho nhà cầm quân người TBN “ra đường” trong tháng 9 nếu thành tích không tiếp tục khá lên.

Trong khi đó Tottenham sau một khởi đầu sáng sủa với 3 vòng đầu toàn thắng đã lập tức bị dội gáo nước lạnh sau khi trở lại thi đấu sau thời gian các ĐTQG tập trung. Không có Son Heung Min, Steven Bergwijn và nhiều trụ cột khác, Spurs thất bại nặng nề 0-3 trước Crystal Palace trong một trận đấu mà họ gần như không đe dọa cầu môn Palace dù chỉ 1 lần. 3 trận thắng cũng chỉ có tỷ số 1-0 và dư luận đang lo rằng HLV Nuno Santo chỉ ăn may ở buổi sơ đầu với CLB mới.

Cả Arsenal và Tottenham đều được cho là đang liên hệ với HLV Antonio Conte với hy vọng rằng ông sẽ sẵn sàng đến dẫn dắt nếu Arteta hoặc Santo không đạt yêu cầu. Chiến lược gia người Italia đã thất nghiệp từ sau khi từ chức ở Inter Milan, ông vẫn có nhà tại London và được cho là sẵn sàng trở lại Premier League đẫn dắt khi thời điểm thích hợp.

Nhưng mới đây nhà báo Gianluca Di Marzio đã tiết lộ rằng Conte sẽ không nhận lời với cả 2 đội bóng Bắc London. Conte đã từ chối Tottenham trong mùa hè và ông cũng sẽ không muốn sang Arsenal, lý do là bởi 2 đội này đều đang có khá nhiều ngổn ngang về mặt tổ chức khiến họ chật vật thành tích. Conte chỉ gật đầu với một dự án cho phép ông có thể giành danh hiệu, rằng ban lãnh đạo CLB đã xây dựng xong lực lượng ở mức gần hoàn chỉnh để ông chỉ lo tập trung dẫn dắt.

Thiếu vắng danh hiệu đang khiến các fan MU bắt đầu khó chịu với Solskjaer

Do đó ông sẽ chỉ nhận lời nếu MU mời ông. Sau những sự hứng khởi vì Cristiano Ronaldo trở về mái nhà xưa, MU thua ê mặt 1-2 trước Young Boys ở Thụy Sĩ tại Champions League. “Quỷ Đỏ” thua trong thế thiếu người nhưng chiến thuật của HLV Ole Gunnar Solskjaer đã bị chỉ trích rất nhiều, đặc biệt là việc ông thay ra Ronaldo để Jesse Lingard vào sân, và rồi chính Lingard mang tội ở bàn thua quyết định.

Suốt từ khi Solskjaer chính thức dẫn dắt MU, fan của CLB đã không bao giờ thực sự an tâm về khả năng của HLV người Na Uy và việc đội bóng đến lúc này vẫn chưa có danh hiệu đang dần tạo nên sự khó chịu với người hâm mộ. Có thêm Ronaldo, Sancho và Varane trong đội hình khiến áp lực đó càng tăng và Solskjaer lúc này không có lý do gì để bào chữa nếu lại thất bại trong việc mang về Old Trafford một chiếc cúp mới.

Bên cạnh Conte, Zinedine Zidane cũng đang là một cái tên được hy vọng có thể cầm quân ở MU nếu Solskjaer mất chức. Tuy nhiên Zizou có vẻ đang chờ cơ hội dẫn dắt ĐT Pháp hơn là làm việc ở cấp CLB.

