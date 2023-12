Cơ hội mới cho thủ môn Filip Nguyễn

Trong thời gian làm việc tại tuyển Việt Nam, huấn luyện viên Park Hang-seo từng dành nhiều sự quan tâm cho đến các cầu thủ Việt kiều. Ông cũng được cung cấp hồ sơ của nhiều cầu thủ ở các nơi để theo dõi nhằm tìm kiếm nhân sự cho tuyển Việt Nam. Bởi một trong những vấn đề giúp tuyển Việt Nam được nâng tầm trong thời gian ngắn hạn, các huấn luyện viên chú ý đến vấn đề nhân sự. Từ sự thành công của Đặng Văn Lâm, nguồn cầu thủ Việt kiều được tính đến.

Filip Nguyễn trong màu áo CLB bóng đá Công an Hà Nội.

Trước thềm vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á, huấn luyện viên Park Hang-seo đã trực tiếp sang châu Âu để theo dõi, tìm hiểu một số cái tên nổi bật. Filip Nguyễn là một trong những nhân tố được quan tâm. Tuy nhiên, sau khi xem xét tổng thể, ông Park đã đưa ra đánh giá rằng, cầu thủ Việt kiều dù mang dòng máu Việt Nam nhưng cách suy nghĩ, tư duy và ngôn ngữ lại khác. Điều này mang đến những rào cản lớn khi tập trung cùng toàn đội. Hơn nữa, tài năng của các cầu thủ không quá vượt trội với các cầu thủ trong nước.

Tuy nhiên, ở vị trí thủ môn, ông Park lại cho rằng: “việc giao tiếp ít hơn, còn nếu các cầu thủ thi đấu ở phía trên thì đó sẽ là điều phải suy nghĩ". Chính vì thế, Filip Nguyễn được theo dõi nhiều hơn. Tuy nhiên rào cản thời điểm đó là thủ môn này chưa thể nhập tịch thành công nên không thể triệu tập lên đội tuyển quốc gia. Và trong thời gian đó, Filip Nguyễn còn được triệu tập lên đội tuyển Cộng hoà Czech. Anh đã đứng rất gần cơ hội ra sân - điều đồng nghĩa với việc không được khoác áo đội tuyển quốc gia khác. Nhưng Filip Nguyễn đã chưa được ra sân một phút nào nên vẫn còn nguyên cơ hội khoác áo đội tuyển Việt Nam. Và rồi, cơ duyên đã đưa Filip Nguyễn về khoác áo CLB bóng đá Công an Hà Nội ở cuối mùa giải 2023. Anh đã có cơ hội chứng minh khả năng nhiều hơn với các huấn luyện viên và giới chuyên môn. Trong số 8 trận đấu cho CLB bóng đá Công an Hà Nội, Filip Nguyễn đã để lọt lưới 5 lần. Còn ở mùa giải 2023-2024 đang diễn ra, anh mới để thủng lưới 1 bàn sau 3 trận. Filip Nguyễn cũng đã chứng minh những phẩm chất của thủ môn có chất lượng.

Ngày 30/11, trên Fanpge CLB bóng đá Công an Hà Nội đã xác nhận, thủ môn Filip Nguyễn sẽ hoàn tất thủ tục nhập quốc tịch Việt Nam trong tuần tới. Điều này mang đến tin vui với khán giả CLB bóng đá Công an Hà Nội, bởi anh sẽ giúp đội bóng giảm đi một suất ngoại binh sau khi đủ điều kiện và thời gian đăng ký. Sức mạnh của CLB bóng đá Công an Hà Nội sẽ được tăng cường, nhất là ở những trận đấu mang tính quyết định.

Ngoài ra, Filip Nguyễn cũng sẽ có cơ hội khoác áo đội tuyển Việt Nam. Vấn đề còn lại là huấn luyện viên Troussier có đưa Filip Nguyễn nằm trong kế hoạch. Theo lịch, hạn chót đăng ký danh sách sơ bộ cầu thủ dự Asian Cup 2024 là ngày 12/12. VFF có thể kịp điền tên Filip Nguyễn tham dự giải đấu sắp tới một cách hợp lệ nếu ông Troussier lựa chọn thủ thành này.

Trong đợt tập trung gần nhất, huấn luyện viên Troussier lựa chọn 3 thủ môn là: Văn Lâm, Đình Triệu và Văn Việt. Trong đó, Văn Lâm được lựa chọn bắt chính hai trận đầu tiên tại vòng loại thứ 2 World Cup 2026. Anh cũng là thủ môn Việt kiều đã để lại dấu ấn dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo. Nếu Filip Nguyễn được chọn, vị trí của Văn Lâm sẽ có sự cạnh tranh lớn. Đây cũng là điều sẽ giúp cho ông Troussier có thêm nhiều lựa chọn nhân sự.

Ở vòng đấu thứ 4 V.League 2023-2024, CLB bóng đá Công an Hà Nội sẽ đối đầu với Hải Phòng ở Lạch Tray. Đó là trận đấu mà Filip Nguyễn sẽ cần thể hiện nhiều hơn nếu ông Troussier dự khán. Thực tế, ông thầy người Pháp đã dành nhiều thời gian theo dõi các trận đấu của CLB bóng đá Công an Hà Nội, đội đóng góp nhiều tuyển thủ quốc gia thời gian qua. Filip Nguyễn sẽ có thêm một cơ hội mới.

Truyền thông Indonesia quan tâm đến việc Filip Nguyễn sắp nhập tịch Thông tin thủ môn Filip Nguyễn sắp có quốc tịch Việt Nam nhận được sự quan tâm rất lớn của truyền thông Đông Nam Á, trong đó có Indonesia. Bởi lẽ, đội bóng xứ Vạn đảo nằm cùng bảng đấu với tuyển Việt Nam ở 2 giải đấu quan trọng là vòng loại thứ 2 World Cup 2026 - khu vực châu Á và vòng chung kết Asian Cup 2023. Sau khi có quốc tịch và nếu được ông Troussier triệu tập, thủ thành sinh năm 1992 hoàn toàn đủ điều kiện ra sân thi đấu trong các giải đấu sắp tới. Tờ CNN Indonesia viết: "Filip Nguyễn có hơn 10 năm kinh nghiệm chơi bóng tại châu Âu, thậm chí từng tham dự Europa League, Conference League trong màu áo Câu lạc bộ Slovan Liberec và Slovacko, 2 đội bóng đang thi đấu tại giải vô địch quốc gia Czech.Ngoài ra, Filip cũng từng được gọi lên đội tuyển Czech nhưng chưa ra sân bất kì trận đấu nào. Do vậy, anh vẫn đủ điều kiện khoác áo tuyển Việt Nam". Trong khi đó, tờ Suara cho hay: "Đội tuyển Việt Nam sắp có sự phục vụ của thủ thành từng thi đấu nhiều năm ở châu Âu cho các Câu lạc bộ Loko Vltavin, SK Union 2013, Vlasim, Slovan Liberec, Slovacko. Cuối tháng 6 vừa qua, Filip Nguyễn đã trở về V.League khoác áo CLB bóng đá Công an Hà Nội và thể hiện phong độ tuyệt vời. Trong lúc Đặng Văn Lâm không có phong độ cao và mắc sai lầm ở trận gặp Iraq, Filip sẽ là phương án sự bổ sung cần thiết của huấn luyện viên Troussier. Nên nhớ, Indonesia sẽ có 2 trận đấu gặp Việt Nam tại Asian Cup và vòng loại thứ 2 World Cup 2026 vào năm sau. Filip Nguyễn chính là cái tên mà thầy trò huấn luyện viên Shin Tae Yong cần phải dè chừng".(H.H)

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]