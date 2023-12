Bầu Đức “đá cho vui” và thời của Nam Định

Các trận đấu khác ở vòng 4 V-League Chiều 2-12, một cuộc chạm trán thú vị sắp diễn ra trên sân Vinh, khi hậu vệ của SL Nghệ An những năm 1990 Văn Sỹ Sơn dẫn dắt tân binh Quảng Nam về quê đối đầu với đàn cháu Phan Như Thuật của SL Nghệ An (FPT trực tiếp lúc 17 giờ). Cả hai đội bóng đều rất cần 3 điểm, sau ba trận chưa biết thắng và nằm trong top 3 phía dưới tính lên. Nhà cựu vô địch Quảng Nam dù mới lên V-League trở lại nhưng không lép vế chủ sân Vinh có nhiều biến động về lực lượng. Thầy trò HLV Văn Sỹ Sơn có khả năng từ hòa đến thắng SL Nghệ An. Cùng ngày, Khánh Hòa sẽ gặp nhiều khó khăn khi phải tiếp khách Thanh Hóa khó chịu (FPT Play trực tiếp lúc 18 giờ). Năm ngoái, thầy trò HLV Popov từng vô địch Cúp Quốc gia, hạng tư V-League nên mùa này cố gắng cải thiện thành tích và Khánh Hòa là mục tiêu dễ lấy 3 điểm. Ba trận đấu còn lại ở vòng 4 V-League: Ngày 3-12, Hà Nội - Bình Định (19 giờ 15), TP.HCM - Viettel (19 giờ 15); ngày 4-12, Hải Phòng - Công an Hà Nội (18 giờ). TT