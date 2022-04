Chuyển nhượng MU thời Ten Hag: Richarlison, SAO Hà Lan thay Ronaldo, Rashford?

HLV Erik Ten Hag đang chờ các thủ tục hoàn tất để mùa giải sau ông có thể dẫn dắt MU, hiện việc đàm phán hợp đồng được cho là đã xong và chỉ còn vướng mắc từ phía Ajax. Ten Hag sẽ có nhiều công việc phải làm sau khi nhậm chức mà trong đó việc bổ sung lực lượng là ưu tiên hàng đầu, do đội hình MU có rất nhiều vị trí không đạt yêu cầu.

Erik Ten Hag chỉ còn chờ tháo gỡ những vướng mắc từ phía Ajax để được dẫn dắt MU

Mới đây báo chí Hà Lan tiết lộ rằng trong các vị trí Ten Hag muốn MU bổ sung, một cầu thủ chạy cánh phải nằm trong số đó. Jadon Sancho được mua về cho MU trong mùa hè 2021 với ý định chiếm vị trí bên cánh phải nhưng lại tỏ ra hợp cánh trái hơn, trong khi Marcus Rashford được đẩy từ cánh trái sang biên đối diện và đã thể hiện không tốt.

Theo tờ Telegraaf, Ten Hag nhắm đồng hương của ông là Steven Bergwijn đang khoác áo Tottenham cho vị trí đó. Bergwijn từ khi gia nhập Tottenham đã không nắm được một vị trí đá chính do phong độ không ổn định và từ đầu năm nay đã ngồi dự bị do hiệu quả từ tân binh Dejan Kulusevksi. Bergwijn xin ra đi hồi tháng 1 vừa qua và được Ajax mời, nhưng thương vụ đổ bể do Tottenham ngăn cản một khi thấy phong độ của anh có chút dấu hiệu hồi phục.

Steven Bergwijn dự bị ở Tottenham nhưng vẫn được Ten Hag quan tâm dõi theo

Mặc dù vài CLB ở Đức và Pháp có quan tâm, nhưng Bergwijn có thể ở lại Anh nếu được Ten Hag mời về MU, bởi HLV 52 tuổi rất quan tâm tới cựu tiền đạo của PSV Eindhoven tới mức ông dự khán hai trận gần nhất của ĐT Hà Lan gặp Đan Mạch & Đức để xem Bergwijn thi đấu. Ajax dù sao cũng chẳng thể đáp ứng được một mức lương trên 100.000 bảng/tuần cho Bergwijn trong khi anh có thể hưởng con số đó nếu ở lại Premier League.

Vấn đề chỉ là Tottenham sẽ đòi bao nhiêu cho Bergwijn, nguồn tin cho biết cầu thủ 24 tuổi đang xuống giá và nếu mua sẽ chỉ ở tầm 20 triệu bảng, nhưng Tottenham luôn hét những mức phí thật cao cho cầu thủ của họ nếu được hỏi mua bởi những đối thủ Premier League khác.

Bên cạnh Bergwijn, việc bổ sung tiền đạo cắm cũng đang được MU bàn luận. Đáng chú ý là mới đây Richarlison của Everton đã ký hợp đồng với một hãng đại diện mới với ý định rời CLB này, anh cùng với Darwin Nunez của Benfica là 2 cầu thủ đang được MU rất chú ý.

Nguồn: https://tcdulichtphcm.vn/the-thao/chuyen-nhuong-mu-thoi-ten-hag-richarlison-sao-ha-lan-thay-rona...Nguồn: https://tcdulichtphcm.vn/the-thao/chuyen-nhuong-mu-thoi-ten-hag-richarlison-sao-ha-lan-thay-ronaldo-rashford-c28a29673.html