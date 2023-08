Chuyển nhượng MU 11/8: Juventus quyết tranh Amrabat, Bailly sáng cửa ở lại

MU từng bỏ lỡ cơ hội chiêu mộ Caicedo

Tờ The Athletic tiết lộ, MU có thể đã chiêu mộ thành công tiền vệ Moises Caicedo với giá chỉ 4,5 triệu bảng khi “Quỷ đỏ” quan tâm đến tuyển thủ Ecuador vào năm 2020. Thời điểm đó, Caicedo đang chơi cho đội bóng quê nhà Independiente del Valle, nhưng MU đã rút lui khỏi thương vụ tạo điều kiện cho Brighton nhảy vào và có được ngôi sao sinh năm 2001.

SAO trẻ Mengi đi tu nghiệp

Theo Manchester Evening News, Teden Mengi đang cân nhắc rời MU đi tu nghiệp sau khi cầu thủ 21 tuổi nhận được lời đề nghị hỏi mượn từ Amiens SC, đội đang chơi ở giải hạng hai của Pháp. Mengi cũng đang thu hút sự quan tâm từ các đội bóng ở Anh lẫn châu Âu.

Juventus bắt đầu đàm phán vụ Amrabat

Theo tờ Football Italia, Juventus là ông lớn mới nhất tham gia vào vụ tranh chấp mục tiêu Sofyan Amrabat. Tiền vệ người Morocco nhận được sự quan tâm của nhiều CLB lớn, sau màn trình diễn chói sáng ở vòng chung kết World Cup 2022. Bản thân Amrabat được cho là chỉ muốn đến MU, nhưng "Quỷ đỏ" kiến quyết không đáp ứng mức giá lên tới 60 triệu euro của CLB chủ quản Fiorentina.

Amrabat là mục tiêu cuối của MU hè này?

Nottingham Forest vẫn cố gắng chiêu mộ Henderson

Nottingham Forest vẫn đang duy trì sự tập trung vào thủ môn Dean Henderson của MU. Bản thân thủ môn người Anh cũng quyết chí rời sân Old Trafford, hòng đến với bến đỗ cho anh cơ hội thi đấu nhiều hơn. Tuy nhiên, Nottingham chỉ sẵn sàng chi đến 25 triệu bảng cho Henderson, trong khi MU muốn thu về khoảng 35 triệu bảng. Mặt khác, việc MU thiếu nhân sự có thể khiến "Quỷ đỏ" thay đổi kế hoạch và không bán Henderson nữa.

Bailly sáng cửa ở lại

MU đã chấp thuận để Harry Maguire đến West Ham. Như vậy, đội chủ sân Old Trafford cần phương án thay thế. Và thay vì chi đậm để mua thêm cầu thủ, dường như ban lãnh đạo MU chấp thuận phương án giữ lại trung vệ Eric Bailly, trung vệ mà đội chủ sân Old Trafford rất muốn đẩy đi trong giai đoạn đã qua của phiên chợ hè. Tương tự là trường hợp của Victor Lindelof.

Bailly từng được HLV Mourinho mời gọi về Roma

Tiền đạo Brazil vẫn chờ MU

Tiền đạo Marcos Leonardo vẫn chờ MU, nếu không thể đến Old Trafford hè này thì có thể chờ đến tháng 1. Chân sút 20 tuổi người Brazil được nhiều đội bóng châu Âu theo đuổi nhưng chỉ muốn gia nhập hàng ngũ "Quỷ đỏ". Theo tiết lộ của tờ Daily Express, nếu MU muốn nhận được cái gật đầu từ phía CLB Santos, họ phải chi ra tối thiểu 15 triệu euro chưa kể phụ phí.

MU sẽ giữ lại 1 tiền vệ

Theo Manchester Evening News, trong bộ đôi Scott McTominay và Donny Van De Beek, chắc chắn sẽ có một người phải rời Old Trafford trong những ngày cuối phiên chợ hè. Theo đó, "Quỷ đỏ" không muốn duy trì cuộc khủng hoảng thừa, trong bối cảnh đang có các đối tác hỏi mua cả hai người. HLV Ten Hag nghiêng về ý tưởng giữa Van Be Beek, do cầu thủ này thể hiện tốt hơn trong tour du đấu mùa hè.

Fred có bến đỗ mới

Nhà báo Fabrizio Romano xác nhận, MU đã đạt thỏa thuận bán tiền vệ Fred cho Fenerbahce. Theo đó, “Quỷ đỏ” chấp nhận đề nghị 10 triệu euro cộng thêm 5 triệu euro từ phía đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ dành cho tuyển thủ Brazil. Bản thân Fred cũng đã đồng ý các điều khoản cá nhân với Fenerbahce và chuẩn bị thực hiện cuộc kiểm tra y tế.

Fred và Maguire chuẩn bị rời MU

Maguire “bỏ túi” 10 triệu bảng để ra đi

Theo tờ Daily Mail, trung vệ Harry Maguire sẽ được MU thanh toán 10 triệu bảng để chuyển đến West Ham theo kế hoạch. Sở dĩ “Quỷ đỏ” phải làm như vậy vì West Ham không chịu đáp ứng mức lương 190.000 bảng/tuần cho ngôi sao người Anh. Thay vào đó, cầu thủ 30 tuổi sẽ bị cắt giảm lương xuống còn 120.000 bảng/tuần.

MU đã đồng ý bán Maguire cho West Ham với giá 30 triệu bảng. Các điều khoản cá nhân hiện đang được thảo luận giữa ngôi sao người Anh và “Búa tạ”.

Juventus nhảy vào tranh Amrabat

Tờ Gazzetta Dello Sport của Italia cho biết, Juventus sẵn sàng đẩy nhanh tiến độ đàm phán chiêu mộ tiền vệ Sofyan Amrabat của Fiorentina trong nỗ lực đảm bảo chữ ký tuyển thủ Morocco với giá 25 triệu euro. Như đã biết, MU theo đuổi cầu thủ 26 tuổi trong suốt kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay.

Dean Henderson ở lại MU

Theo Manchester Evening News, thủ môn Dean Henderson có khả năng sẽ ở lại MU, ít nhất là cho đến kỳ chuyển nhượng tháng Giêng. Lý do là bởi Tom Heaton đã dính chấn thương bắp chân và phải nghỉ thi đấu 2-3 trận đầu tiên của mùa giải mới.

Matej Kovar sắp chuyển đến Bayer Leverkusen, trong khi Radek Vitek được cho là sẽ ra đi theo dạng cho mượn trước khi kỳ chuyển nhượng mùa hè đóng cửa. Do đó, MU sẽ gặp vấn đề về thủ môn trong giai đoạn đầu mùa giải, với việc thủ môn tân binh Andre Onana hiện là người duy nhất hiện có khả năng ra sân.

Hojlund vẫn chưa có số áo

MU đã công bố số áo tạm thời cho các cầu thủ trước mùa giải 2023/24. Theo đó, thủ môn tân binh Andre Onana được trao chiếc áo số 24 giống như anh từng mặc khi còn ở Ajax và Inter Milan. Rasmus Hojlund, người đã gia nhập từ Atalanta với giá 72 triệu bảng, vẫn chưa được cấp số áo trong đội vì anh đang điều trị chấn thương lưng.

Trong khi đó, Mason Mount sẽ mặc chiếc áo số 7 biểu tượng của MU sau khi chuyển đến từ Chelsea. “Quỷ đỏ” tuyên bố rằng số áo của các cầu thủ có thể thay đổi sau khi thị trường chuyển nhượng mùa hè đóng cửa vào ngày 1/9.

