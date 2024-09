Chuyển nhượng hè các đội nhà giàu Saudi Arabia ảm đạm: 2 vấn đề cản đường siêu sao

Saudi Pro League nổi lên là "miền đất hứa" cho các cầu thủ nổi tiếng với những bản hợp đồng có giá trị trăm triệu trong mùa hè năm 2023. Tuy nhiên, giải đấu này lại "ảm đạm" lạ thường trong kỳ chuyển nhượng hè 2024. Theo The Hindu ước tính, tổng số tiền các CLB của Saudi Pro League trong mùa hè 2024 chỉ bằng 1/3 so với năm 2023. Vậy lý do nào dẫn đến tình trạng này?

Mất dần đi sự hấp dẫn

Cho tới hết ngày 1/9, chưa đội bóng nào tại Saudi Pro League tiêu đến 100 triệu euro trên thị trường chuyển nhượng. Những bản hợp đồng đáng chú ý nhất là Moussa Diaby (Al Ittihad, 60 triệu euro), Ivan Toney (42 triệu euro, Al Ahly), Marcos Leonardo (40 triệu euro, Al Hilal) và Joao Cancelo (25 triệu euro, Al Hilal). Còn lại đa phần tân binh của giải đấu là những cầu thủ ít tên tuổi, hoặc ngôi sao hết thời.

Ivan Toney là một trong những bản hợp đồng đáng chú ý nhất của Saudi Pro League hè 2024

Trong khi đó, mùa hè trước giải đấu đón hàng loạt ngôi sao nổi tiếng toàn cầu như Benzema, Neymar, Sane, Milinkovic Savic... Thực tế, các đội bóng của Saudi Pro League đã liên hệ với rất nhiều cầu thủ, đáng chú ý nhất có thể kể tên Mohamed Salah (Liverpool) và Vinicius Jr (Real Madrid), nhưng đã bị từ chối thẳng thừng.

Một phần nguyên nhân là do chất lượng giải đấu không cao. Thực tế những cầu thủ chất lượng chỉ tập trung ở 4 đội bóng thuộc Quỹ đầu tư công của Saudi Arabia (Al Hilal, Al Nassr, Al Ahly và Al Ittihad). Al Ettifaq, hay Al Qadsiah nằm ở diện khá, trong khi 12 đội bóng còn lại có chất lượng chuyên môn chỉ ở mức trung bình kém.

Những trận đấu tại Saudi Pro League thường chênh lệch, hoặc rất nhàm chán. Thêm vào đó, các cầu thủ phải chịu đựng thời tiết khắc nghiệt tại Saudi Arabia mỗi khi ra sân. Chưa kể đến việc nhiều đội bóng tại giải đấu này đang bị mang tiếng nợ lương cầu thủ. Bởi vậy, Saudi Pro League đang mất dần đi sự hấp dẫn trong mắt các cầu thủ đang thi đấu tại châu Âu.

Quy định của Saudi Pro League

Một điều khiến cho các đội bóng tại Saudi Pro League không "nổ bom tấn chuyển nhượng" nữa bắt nguồn từ chính quy định của giải đấu. Các đội bóng chỉ được đăng ký 10 cầu thủ nước ngoài, trong đó có 2 cầu thủ phải từ 21 tuổi trở xuống. Bởi vậy nhiều đội bóng không thể mua cầu thủ mới khi các ngôi sao khác vẫn còn hợp đồng.

Alex Telles bị đẩy khỏi Al Nassr vì... cầu thủ mới

Điển hình như trường hợp của Al Hilal khi họ buộc phải giải phóng hợp đồng sớm cho Michael Delgado để có thể đăng ký được Joao Cancelo. Hay gần nhất là Al Nassr, CLB có Ronaldo, vừa phải làm điều tương tự với Alex Telles.

Quy định này khiến cho các đội bóng của Saudi Pro League thường xuyên trao đổi cầu thủ nội địa cho nhau, thay vì hướng tới những cầu thủ nước ngoài. Có lẽ thị trường chuyển nhượng của Saudi Pro League sẽ sôi động trở lại vào mùa hè năm sau khi nhiều ngôi sao sẽ hết hạn hợp đồng và các đại gia của Saudi Arabia sẽ thoải mái mua sắm.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]