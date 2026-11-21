Các bài đăng về trận đấu ngập tràn những bình luận bày tỏ sự kinh ngạc, ngưỡng mộ và niềm tự hào trước cách thầy trò HLV Cristiano Roland sòng phẳng đôi công với một ông lớn thế giới.

Tâm điểm của làn sóng khen ngợi bùng nổ ngay từ phút thứ 4, thời điểm Sỹ Bách tạo nên cột mốc lịch sử cho bóng đá Việt Nam tại sân chơi World Cup 11 người. Từ pha đá phạt góc của Minh Thủy, chân sút trẻ U17 Việt Nam thực hiện cú đánh gót điệu nghệ đưa bóng vào góc gần, mở tỷ số trận đấu.

Dưới phần bình luận của trang bóng đá Seasia goal, một cổ động viên Thái Lan lập tức thốt lên: "Không thể tin nổi! Một pha đánh gót quá đẳng cấp ngay trước mũi hàng thủ châu Âu. Các cầu thủ trẻ Việt Nam chơi bóng với sự tự tin đáng kinh ngạc".

Một người hâm mộ xứ chùa Vàng khác cũng bày tỏ sự thiện chí: "Ở giải khu vực tôi luôn cổ vũ Thái Lan, nhưng khi ra biển lớn World Cup, nhìn thấy đại diện Đông Nam Á chọc thủng lưới Bỉ đẹp mắt thế này thực sự rất tự hào".

Không chỉ tại Thái Lan, người hâm mộ Indonesia và Malaysia cũng liên tục để lại lời tán dương. Một tài khoản đến từ Indonesia viết: "Tôi thực sự nổi da gà khi thấy bàn thắng của U17 Việt Nam. Họ đến Qatar không phải để học hỏi cho có, họ sẵn sàng thách thức những gã khổng lồ thực sự".

Trong khi đó, một cổ động viên Malaysia dành lời khen cho ban huấn luyện áo đỏ: "Pha dàn xếp phạt góc quá mượt mà, nhìn cứ như các ngôi sao hàng đầu châu Âu phối hợp vậy. Sự chuẩn bị của HLV Roland thật đáng nể". Các khán giả từ Singapore và Philippines cũng đồng loạt hòa chung bầu không khí phấn khích với những dòng nhắn nhủ như "Chúc mừng bàn thắng lịch sử của Việt Nam, hãy giữ vững ngọn lửa này cho hai trận còn lại nhé!".

Sức nóng trên mạng xã hội càng bị đẩy lên cao trào trong hiệp hai. Dù U17 Bỉ với lợi thế thể hình vượt trội đã lật ngược thế cờ để dẫn lại 3-1 nhờ các pha lập công của Moorthamer, Achahbar và Philips, nhưng U17 Việt Nam vẫn không hề vỡ trận. Phút 84, Chu Ngọc Nguyễn Lực một lần nữa khiến cộng đồng mạng dậy sóng với siêu phẩm sút phạt góc đưa bóng bay thẳng vào lưới, rút ngắn tỷ số xuống 2-3.

Ngay lập tức, một người hâm mộ Indonesia bình luận: "Lại thêm một tuyệt phẩm nữa! Bị dẫn 3-1 trước á quân châu Âu mà các bạn vẫn không bỏ cuộc, tinh thần chiến đấu của bóng đá Việt Nam đúng là thứ vũ khí đáng sợ nhất".

CĐV có nickname Deco Xavier thì gửi gắm niềm tin: “Làm tốt lắm Việt Nam. Tôi hy vọng Indonesia sẽ đủ điều kiện tham gia U17 World Cup lần nữa vào năm tới”.

Các bình luận cũng nhắm đến phản ứng ở cuối trận, khi trọng tài thổi còi mãn cuộc sớm hơn 15 giây so với đồng hồ bù giờ ngay lúc U17 Việt Nam đang triển khai đợt lên bóng cuối cùng. Rất nhiều CĐV khu vực đã lên tiếng bênh vực đại diện Đông Nam Á. Một tài khoản Thái Lan bức xúc: "Thật khó hiểu với quyết định của trọng tài. Một người cầm còi ở World Cup lẽ ra phải để đội đang tấn công hoàn tất pha bóng cuối cùng chứ!".

Ở một góc nhìn hài hước nhưng đầy tự hào hơn, một NHM Malaysia nhận xét: "Nhìn tiếng còi vội vã đó là đủ hiểu U17 Bỉ đã toát mồ hôi hột thế nào rồi. Một đội bóng châu Âu phải thở phào khi trận đấu kết thúc sớm trước đại diện Đông Nam Á, đó mới là chiến thắng lớn nhất".

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