Cập nhật bốc thăm bóng đá ASIAD: U23 Việt Nam và ĐT nữ Việt Nam dễ gặp đối thủ mạnh

U23 Việt Nam dễ gặp đối thủ mạnh

U23 Việt Nam nằm trong nhóm hạt giống số một ở ASIAD 2026. Nhờ vậy, các cầu thủ trẻ Việt Nam tránh khỏi việc phải chạm trán U23 Nhật Bản, U23 Trung Quốc và U23 Hàn Quốc. Những cái tên này cũng xếp trong nhóm hạt giống số một.

Nhưng U23 Việt Nam vẫn có thể gặp các đối thủ mạnh ở vòng bảng. U23 Uzbekistan (nhóm hạt giống số 2), Iran (nhóm hạt giống số 3) và Triều Tiên (nhóm hạt giống số 4) là những cái tên có thể sớm chạm mặt U23 Việt Nam.

ĐT nữ Việt Nam không hề dễ thở

Giống U23 Việt Nam, ĐT nữ Việt Nam cũng có thể chạm mặt những cái tên khó chơi ngay từ vòng bảng ASIAD. Đoàn quân HLV Hoàng Văn Phúc hiện được xếp vào nhóm hạt giống số 3 cùng Uzbekistan và Bangladesh.

Nhật Bản cùng Trung Quốc và Hàn Quốc nằm ở nhóm hạt giống số 1. Triều Tiên, Philippines, Đài Bắc Trung Hoa ở nhóm hạt giống số 2. Myanmar, Thái Lan, Hong Kong ở nhóm 4. ĐT nữ Việt Nam hoàn toàn có thể rơi vào bảng có mặt Nhật Bản, Triều Tiên và Thái Lan.