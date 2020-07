Các lão tướng bỗng có giá ở V-League

Thứ Năm, ngày 23/07/2020 00:03 AM (GMT+7)

Nhà đương kim vô địch Hà Nội đã trải thảm mời tiền vệ 36 tuổi Lê Tấn Tài về giúp đội, tương tự HA Gia Lai cầu cứu tiền đạo 35 tuổi Anh Đức. Điều này cho thấy những lão tướng vẫn chưa hết thời ở V-League.

Cách đây bốn năm, tiền đạo Lê Công Vinh thuộc dạng xuất sắc nhất của bóng đá Việt Nam quyết định treo giày để nhường sân cho lớp trẻ. Công Vinh khi ấy mới 31 tuổi, chắc hẳn còn chạy tốt và đặc biệt là kinh nghiệm thi đấu của anh sẽ giúp ích rất nhiều cho đàn em. Tuy nhiên, anh đã chọn về hưu hơi non như một cách nghỉ ngơi và giữ gìn danh tiếng khi sự nghiệp có dấu hiệu qua bên kia sườn dốc.

Thật lạ khi một vài đồng đội từng vô địch AFF Cup 2008 cùng với Công Vinh bây giờ vẫn là những món hàng “hot” tại cuộc chơi V-League. Mới nhất, lão tướng Lê Tấn Tài dù không ra sân nhiều ở đội tân binh Hà Tĩnh vẫn là một chọn lựa ưng ý nhất của nhà đương kim vô địch Hà Nội. Ngày 21-7, tiền vệ quê Khánh Hòa đã trải qua kiểm tra y tế và hoàn tất hợp đồng đá cho Hà Nội ngay ở lượt đấu 11 làm khách trên sân của CLB TP.HCM.

Anh Đức (11) và Tấn Tài (14) từng thi đấu trong màu áo B. Bình Dương nay về khoác áo HA Gia Lai và Hà Nội ở tuổi 35, 36. Ảnh: XUÂN HUY

Một trường hợp khác là lão tướng Tấn Trường 34 tuổi hồi đầu mùa bất ngờ đầu quân cho Hà Nội. Cũng dễ hiểu vì CLB này đang cần một thủ môn thay thế cho Bùi Tiến Dũng về đội TP.HCM. Thậm chí, ngay cả thủ môn của Đồng Tháp cũng bất ngờ vì có đội mời về chơi bóng khi B. Bình Dương không gia hạn hợp đồng hồi năm ngoái.

Dễ hiểu thủ môn dễ hòa nhập, ít mất sức hơn vị trí khác có thể giúp Tấn Trường nhanh chóng thích nghi với lối chơi chung, không như kiểu Tấn Tài cần có thời gian và sức khỏe tốt để bảo đảm quán xuyến giữa sân cho đồng đội. Việc đội Hà Nội mời một tiền vệ lão tướng cho cuộc chạy đua ở V-League nói thay sự khắc nghiệt của sân chơi không có nhiều cơ hội cho cầu thủ trẻ.

Những tiền vệ Minh Dĩ, Thái Quý ăn cơm tuyển trẻ thường niên và mùa này đá thay nhiều đàn anh Hà Nội bị chấn thương hóa ra vẫn chưa đủ sức tìm một chỗ chơi chắc chắn. Điều này lý giải cho một phần lo lắng và thắc mắc của HLV Park Hang-seo về việc cầu thủ trẻ không có đất diễn ở V-League.

Những lão tướng bỗng dưng có giá còn xuất phát từ nguyên nhân tất cả CLB không thể giao dịch chuyển nhượng ngoại binh do dịch COVID-19 ở các nước. Ngoài ra, việc hợp đồng với các lão tướng còn giải quyết được vấn đề túi tiền CLB do đa phần các lão tướng thuộc dạng chuyển nhượng tự do. Tuy nhiên, việc lão tướng lên giá cũng cho thấy sự hụt hẫng của lớp kế thừa ở nhiều đội bóng. Đặc biệt là cả Hà Nội lẫn HA Gia Lai đều nổi tiếng là hai CLB có những tuyến trẻ bài bản với lò đào tạo hàng đầu của cả nước.

Trước đó, tiền đạo Anh Đức sau cả nửa năm khi hết hạn hợp đồng với B. Bình Dương và còn dưỡng thương đã gật đầu về với đội bóng phố núi. Bầu Đức tiết lộ Anh Đức giàu kinh nghiệm sẽ dìu dắt lứa cầu thủ trẻ hơn của ông chín chắn hơn, dù các tuyển thủ quốc gia Văn Toàn, Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Thanh... đã bước sang tuổi 25, không được xem là còn trẻ nữa.

Sài Gòn FC lấy chân sút trẻ của PVF Trong đợt chuyển nhượng đang diễn ra, đội dẫn đầu bảng Sài Gòn chỉ lấy duy nhất Võ Nguyên Hoàng 18 tuổi của lò PVF. Năm ngoái, chân sút trẻ quê Đồng Tháp từng lọt vào mắt xanh của HLV Park Hang-seo khi được gọi lên tuyển U-22 Việt Nam. Năm nay, tiền đạo này vừa giúp U-19 PVF vô địch giải quốc gia với cú đúp vào lưới U-19 HA Gia Lai ở trận chung kết. Võ Nguyên Hoàng đến với Sài Gòn qua sự giới thiệu của ông thầy người Pháp Troussier, cũng nhằm giúp anh rèn luyện để trở lại khoác áo U-19 Việt Nam đá các giải Đông Nam Á và châu Á. HLV Vũ Tiến Thành sau khi xem băng hình một số trận đấu của Nguyên Hoàng đã nhanh tay lấy về CLB với lời hứa hẹn sẽ tạo điều kiện cho ra sân vì đội không có tiền đạo nội.

