Các CLB thi nhau bỏ giải, hạng Nhất quốc gia nguy cơ chỉ còn 8 đội

Chiều ngày 19/8, CLB bóng đá Định Hướng Phú Nhuận chính thức gửi công văn đến Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) và Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) về việc xác nhận rút lui, không tham dự giải bóng đá hạng Nhất quốc gia 2024/25. Định Hướng Phú Nhuận là CLB mới giành được vé thăng hạng sau khi đánh bại Kon Tum ở trận play-off của giải hạng Nhì 2024.

CLB Định Hướng Phú Nhuận gửi công văn xin rút lui khỏi giải hạng Nhất quốc gia.

Tuy vậy, theo giải thích của CLB Định Hướng Phú Nhuận, đội bóng này gặp nhiều khó khăn trong việc phải chuyển sang mô hình Công ty Cổ phần bóng đá và “CLB nhận thấy còn vướng một số khó khăn như hình thành tổ chức bóng đá theo luật doanh nghiệp. Vì vậy, CLB Định Hướng Phú Nhuận nhận thấy không đủ điều kiện để tham dự các giải đấu chuyên nghiệp do VPF tổ chức”, công văn của CLB Định Hướng Phú Nhuận ghi rõ.

Chiều cùng ngày, một đội bóng hạng Nhất khác là CLB Long An cũng xác nhận không tham dự giải mùa giải 2024/25. Hồi đầu tháng này, CLB Long An đã được Công ty cổ phần phát triển bóng đá Long An bàn giao trả lại cho Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Long An quản lý. Do gặp khó khăn về tài chính, vận động tài trợ, đơn vị chủ quản của CLB Long An đã có văn bản gửi đến VPF về việc xin không tham dự giải hạng Nhất trong chiều 19/8.

Ngoài trường hợp của CLB Định Hướng Phú Nhuận và CLB Long An, vẫn còn 2 đội bóng khác vẫn chưa có câu trả lời chính thức đến VFF hay VPF về khả năng tham dự giải hạng Nhất quốc gia 2024/25. Đó là CLB Khánh Hoà và CLB Đồng Nai. Được biết, CLB Khánh Hoà đang gấp rút làm văn bản xác nhận không thể tham dự giải do nhiều vướng mắc về tài chính.

CLB Long An không tham dự giải hạng Nhất 2024/25.

Trong khi CLB Đồng Nai vẫn đang ở chế độ chờ và xin ý kiến của cơ quan quản lý trực tiếp là Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Đồng Nai. Theo kế hoạch, giải hạng Nhất Quốc gia 2024/25 có tổng cộng 12 đội bóng tham dự. VFF và VPF đặt mục tiêu giải hạng Nhất quốc gia đến mùa giải 2025/26 sẽ có 14 đội bóng.

Nhưng kế hoạch kể trên nhiều khả năng không thể thực hiện được khi các CLB đang thi nhau…bỏ giải do gặp nhiều khó khăn về tài chính. Giải bóng đá hạng Nhất quốc gia 2024/25 dự kiến diễn ra vào tháng 10/2024 và từng được lên lịch bốc thăm xếp lịch thi đấu vào hồi đầu tháng 8/2024.

Dù vậy, VPF đã phải quyết định dời lịch bốc thăm và xếp lịch thi đấu do 4 CLB kể trên chưa đăng ký thi đấu. Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam cũng nới hạn chót để 4 CLB hoàn tất thủ tục đăng ký thi đấu đến 17h chiều ngày 19/8.

Với những diễn biến tính đến thời điểm hiện tại, không loại trừ khả năng giải bóng đá hạng Nhất quốc gia 2024/25 sẽ chỉ còn đúng 8 CLB tham dự khi cả 4 CLB gồm Định Hướng Phú Nhuận, Long An, Khánh Hoà và Đồng Nai đồng loạt rút lui.

