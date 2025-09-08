Bóng đá Việt Nam muốn chơi cả 4 trận chung kết tại SEA Games 33

Ban chấp hành VFF vừa nhóm họp tại Hà Nội, nhìn lại kết quả 8 tháng đầu năm và các nhiệm vụ còn lại của năm 2025, trong đó trọng tâm là Đại hội thể thao Đông Nam Á - SEA Games lần thứ 33 do Thái Lan đăng cai vào tháng 12 tới.

Đáng chú ý, VFF thống nhất đặt mục tiêu cả 4 đội tuyển gồm U22 Việt Nam, tuyển nữ quốc gia, tuyển futsal nam/nữ quốc gia giành quyền vào chơi trận đấu cuối cùng tại SEA Games.

U23 Việt Nam nhận chỉ tiêu vào chung kết SEA Games 33

Mục tiêu thể hiện quyết tâm lẫn vị thế của bóng đá Việt Nam, dù thách thức dự báo không nhỏ.

Đội bóng đá nam dự SEA Games dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang-sik vừa vô địch U23 Đông Nam Á, đang tiến tới tấm vé dự vòng chung kết châu Á. Tuy nhiên với SEA Games, sự cạnh tranh dự báo quyết liệt hơn cả trước sự cạnh tranh gay gắt của chủ nhà Thái Lan, đương kim vô địch Indonesia hay Malaysia.

Trong khi đó, tuyển nữ Việt Nam đang ở giai đoạn chuyển giao thế hệ, nhiều cựu binh không còn đạt phong độ tốt nhất. Ngoài chủ nhà Thái Lan, Myanmar - á quân Đông Nam Á, hay Philippines - đội có đa số là cầu thủ Mỹ nhập tịch, từng dự World Cup 2023, sẽ là những đối thủ chính của thầy trò HLV Mai Đức Chung.

Riêng với futsal, đội tuyển nam dự báo gặp khó hơn tuyển nữ, khi chủ nhà Thái Lan được đánh giá rất mạnh, trong khi Indonesia cũng sẵn sàng đua vô địch.

Bên cạnh mục tiêu SEA Games, VFF xác định đội tuyển quốc gia nam duy trì phong độ tại vòng loại cuối Asian Cup 2027 và chuẩn bị lực lượng cho các giải đấu lớn; U23 Việt Nam giành quyền dự vòng chung kết châu Á; tuyển nữ Việt Nam và U20 nữ Việt Nam thi đấu tốt tại vòng chung kết châu Á 2026.

Trước đó, 8 tháng đầu năm ghi nhận 3 thành tích đáng khen của bóng đá Việt Nam gồm: đội tuyển U23 quốc gia lần thứ ba liên tiếp vô địch Đông Nam Á, đội tuyển nữ quốc gia giành quyền dự vòng chung kết Asian Cup nữ 2026, đội tuyển U20 nữ giành vé dự vòng chung kết U20 nữ châu Á 2026.