Bayern sa thải HLV Kovac: Mourinho bất ngờ trở thành ứng viên hàng đầu

Thứ Hai, ngày 04/11/2019 08:01 AM (GMT+7)

Phải chăng Mourinho gần đây học tiếng Đức để chờ đến Bayern và sẽ không tới Arsenal?

Bayern Munich đã chính thức công bố họ vừa chia tay HLV Niko Kovac. Quyết định được đưa ra chỉ 1 ngày sau khi Bayern thua 1-5 trước Frankfurt (CLB cũ của Kovac) ở Bundesliga, qua đó kém 4 điểm so với đội đầu bảng Monchengladbach.

HLV Niko Kovac

Kovac đã thuộc vào danh sách có nguy cơ bị sa thải ngay từ đầu mùa giải do phong độ thiếu ấn tượng của Bayern ở cả trong nước lẫn cúp châu Âu. Không những vậy có tin đồn Kovac còn bị một số cầu thủ ghét ra mặt sau khi liên tục đổ trách nhiệm cho họ sau những kết quả không như ý.

Sau khi nhiệm kỳ 18 tháng của Kovac kết thúc, Bayern giờ lại đi tìm HLV trưởng mới và giờ đây đã có 2 ứng viên đáng chú ý xuất hiện. Người thứ nhất, theo nhà báo Christian Falk của tờ Bild, là Max Allegri, cựu HLV trưởng của AC Milan và Juventus hiện đang thất nghiệp, và người thứ hai là Erik Ten Hag của Ajax, người nhiều khả năng sẽ không rời CLB giữa mùa giải.

Nhưng nhân vật thứ ba gây chú ý hơn cả: Jose Mourinho. Ngay trong ngày hôm qua đã có thông tin (đến từ một nguồn rất thân cận) Mourinho gặp gỡ giám đốc bóng đá Raul Sanllehi của Arsenal để bàn về việc Mourinho thay thế Unai Emery, nhưng phía Arsenal đã vội phủ nhận thông tin này (theo một cách để giữ gìn thể diện của CLB và Emery hơn là thực sự bác bỏ thông tin đó).

Mourinho đã học tiếng Đức thời gian gần đây và đang được Bayern cân nhắc

Kết hợp với thông tin cách đây không lâu Mourinho đã đi học tiếng Đức (dẫn tới một tin đồn lạ rằng ông có thể tiếp quản Dortmund) và dư luận tại Đức giờ đang đồn rằng khả năng Mourinho cầm quân tại Bayern là rất khả thi. Một số đầu báo cho rằng với việc Uli Hoeness sẽ rời chức chủ tịch Bayern trong 2 tuần nữa, Mourinho sẽ được làm việc với một chủ tịch mới thân thiện và mềm mỏng hơn và do đó mối quan hệ công việc sẽ được thuận lợi.

Tờ Kicker (Đức) cho biết thêm rằng Bayern sẽ không có ý định bổ nhiệm một HLV trưởng tạm quyền như lần trước họ chọn Jupp Heynckes sau khi đuổi Carlo Ancelotti. Heynckes sẽ không trở lại cứu Bayern do đã cao tuổi và muốn an dưỡng, trong khi những lựa chọn khác đa phần cũng đã già (Ottmar Hitzfeld) hay đầy rủi ro (Felix Magath). Do đó đây là thời cơ lớn cho Allegri, Mourinho hay bất cứ ai muốn nắm ghế lâu dài ở Allianz Arena.