Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh: Đội mới lên hạng bất chợt áp sát top 6

Trong ngày 20/10 chỉ còn 2 trận đấu diễn ra thuộc vòng 12 Ngoại hạng Anh, nhưng kết quả của 2 trận đấu này tiếp tục có ảnh hưởng lớn lên cuộc đua vào nhóm dự cúp châu Âu lẫn các vị trí tranh suất trụ hạng.

Đội mới lên hạng Fulham có vài va vấp nhưng giờ chỉ kém top 6 có 3 điểm

Fulham lâm trận trước tại Craven Cottage và HLV Marco Silva cùng các học trò đã giành thắng lợi quan trọng 3-0 trước Aston Villa. Fulham đã ngắt mạch 3 trận không thắng trong khi Aston Villa chìm sâu trong khủng hoảng, họ không chỉ thua 3 bàn mà còn bị đuổi người vì thẻ đỏ cho hành vi húc đầu đối thủ của Douglas Luiz.

Lúc này Fulham với 15 điểm đã vươn lên vị trí thứ 9 trên BXH. Họ chỉ còn cách top 6 có 3 điểm nữa và cơ hội tăng điểm để vào top 6 là khả quan cho Fulham khi 2 trận tới họ gặp 2 ứng viên đua trụ hạng là Leeds United và Everton. Dù vậy bất lợi cho Fulham là 2 đội xếp trên, Liverpool & Brighton, đều đá ít hơn 1 trận, trong khi Crystal Palace ở vị trí thứ 11 cũng vậy và có thể vượt lên trên Fulham nếu thắng trận đá bù.

Nói đến Leeds, Aston Villa chỉ đứng dưới đội bóng này do kém hiệu số và kết quả này khiến Steven Gerrard bị sa thải ngay sau trận khi “The Villans” đứng chỉ hơn nhóm “đèn đỏ” nhờ ghi nhiều bàn thắng hơn đội xếp thứ 18 Wolverhampton.

Leeds sau khi thua khá thiếu may mắn trước Arsenal lại bị đánh bại 0-2 bởi Leicester City vì những sai lầm ở hàng phòng ngự. Đây đã là trận thua thứ 3 liên tiếp của đội bóng do HLV Jesse Marsch dẫn dắt và với 6 vòng gần nhất chỉ giành được 3 điểm, khởi đầu mùa giải khá tốt của Leeds giờ đã chỉ là quá khứ và họ chỉ có một lợi thế nhỏ là đá ít hơn 1 trận so với các ứng viên xuống hạng còn lại.

BXH Premier League không bao gồm 4 đội đầu tiên

Trong khi đó trận thắng của Leicester đã đưa họ lên thứ 19, vẫn chưa đủ để thoát khỏi vùng nguy hiểm bởi họ vẫn kém 1 điểm so với 3 đội xếp trên. 3 vòng tiếp theo “bầy Cáo” sẽ còn hy vọng vươn lên khi xen giữa trận gặp Man City là 2 cuộc đấu với Wolves và Everton.

