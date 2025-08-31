Bảng xếp hạng La Liga: Real Madrid tạm chiếm ngôi đầu, Atletico nguy khốn

Real Madrid tạm chiếm ngôi đầu

Real Madrid chỉ thắng sát nút Mallorca 2-1 trên sân nhà trong buổi tối thứ Bảy, và họ cuối cùng cũng đã thủng lưới sau 2 vòng đầu giữ sạch lưới. Tuy nhiên các bàn thắng của Arda Guler và Vinicius trong vòng 1 phút ở cuối hiệp 1 đã mang lại 3 điểm, qua đó đưa Real Madrid vượt lên ngôi đầu bảng.

Real Madrid có thể an tâm bước vào giai đoạn FIFA Days sau khi toàn thắng cả 3 vòng

Thầy trò HLV Xabi Alonso giờ có thể yên tâm nghỉ ngơi và bước vào đợt nghỉ trong lúc các ĐTQG tập trung. Real Madrid vẫn có thể mất ngôi đầu bảng, bởi Villarreal chỉ cần thắng Celta Vigo tại Balaidos với bất cứ tỷ số nào để trở lại ngôi đầu. Barcelona cũng có thể vượt lên trên Real Madrid nếu thắng tại sân của Rayo Vallecano.

Trận cuối của tháng 8 đã diễn ra suôn sẻ, nhưng Real Madrid sẽ phải chuẩn bị tinh thần cho loạt trận tháng 9 nhiều khó khăn. Họ sẽ đá tới 4 trận sân khách trong tháng này, trong đó có màn hành quân tới Metropolitano cho trận derby Madrid, cũng như chuyến đi đầy mệt mỏi tới Kazakhstan để gặp Kairat Almaty ở Champions League.

Atletico vẫn chưa thắng

"Khủng hoảng" là từ có lẽ dùng được để nói về Atletico Madrid lúc này. Sau 3 vòng đấu họ vẫn chưa thắng, đáng nói là cả 3 vòng họ đều ghi bàn trước, nhưng sau đó thủng lưới và thua ngược Espanyol trước khi bị Elche và Alaves cầm hòa.

Atletico Madrid mòn mỏi đi tìm chiến thắng đầu tiên

Kết quả này đặt Atletico vào thế nguy bởi các vòng tới họ sẽ gặp Villarreal, Mallorca và Rayo Vallecano, tất cả đều là các đội đã tranh vé dự cúp châu Âu mùa trước và về đích ở nửa trên BXH. Mallorca đang khởi đầu mùa giải không tốt nhưng họ vẫn có những quân bài nguy hiểm như Muriqi hay Pablo Torre.

Ít nhất thì Atletico cũng sẽ có thời gian nghỉ ở đợt triệu tập đội tuyển, qua đó cho HLV Diego Simeone thời gian để chỉnh đốn lực lượng, lối chơi lẫn tinh thần. Tuy nhiên khi trở lại thi đấu, Atletico sẽ còn phải chơi ở mặt trận Champions League, trong đó có trận mở màn chiến dịch gặp Liverpool.

BXH La Liga sau ngày 30/8