Bảng xếp hạng Cúp C1: 4 đội bằng điểm với PSG, MU đứng gần khu vực bị loại

Lượt 3 vòng bảng Champions League đã khép lại và sau trận cầu tâm điểm PSG - Barcelona đêm thứ Ba, trong đêm thứ Tư khán giả được tiếp tục theo dõi một trận so tài đáng xem khác giữa Bayern Munich và Arsenal.

Arsenal và Bayern vẫn chưa thua sau trận đại chiến tại Allianz Arena

Dù vậy trận hòa 2-2 giữa hai đội đã khiến vị trí của họ đang không mấy vững chãi trên BXH. Arsenal có trận hòa đầu tiên sau khi đã thắng 2 vòng đầu và họ tạm xếp thứ 7, trong khi Bayern Munich mới thắng 1 trận và hiện đang xếp thứ 14.

Trong khi đó đã có 3 đội trong buổi tối thứ Tư giành 3 điểm để duy trì thành tích toàn thắng từ đầu chiến dịch. Viking của Na Uy đã gây bất ngờ trước Bayern nhưng họ bị Aston Villa nã 3 bàn trong gần 70 phút thi đấu dù vẫn ghi được một bàn danh dự cuối trận. Cùng lúc đó tại Seville, Real Betis đã nhờ vào một pha bóng chạm tay để Isco ghi bàn từ chấm 11m, và thắng lợi 1-0 của họ trước Feyenoord giúp Betis cũng có 3 trận thắng từ đầu mùa.

Tưng bừng hơn cả, Real Madrid đã đánh bại Leipzig 4-1 với 3 bàn thắng được ghi trong hiệp 2. Chiến thắng này đã giúp Real Madrid cũng có 9 điểm như Betis, Aston Villa, PSG và Liverpool, đội trước đó 1 ngày đã vượt qua Villarreal 4-3. Hiện PSG và Aston Villa đang cùng hiệu số nhưng PSG ghi nhiều bàn hơn, tương tự Liverpool và Real Madrid cũng đang cùng hiệu số nhưng Liverpool nhiều bàn hơn, và Betis là đội có hiệu số thấp nhất trong số này.

Real Madrid củng cố phong độ ở Cúp C1 với trận thắng Leipzig

Hiện tại, top 5 cùng với Arsenal, Bayern Munich và Stuttgart là các đội vẫn chưa thua. Điều này sẽ bị thử thách khi vòng sau Bayern sẽ tới thăm Atletico Madrid, trong khi Aston Villa có cuộc hẹn tại Nou Camp trước Barca.

Nói đến Barca, Como đã bằng điểm đội bóng này sau đại thắng 4-1 trước MU. Kết quả này đã đưa đội bóng của thầy trò HLV Cesc Fabregas lên thứ 9 trên BXH và chỉ xếp dưới Barca do ghi ít hơn 1 bàn, trong khi MU đã bị Inter Milan ngang bằng điểm và thứ hạng sau khi Inter thắng Shakhtar Donetsk, chỉ cách khu vực bị loại hơn 4 bậc.

BXH Champions League sau lượt trận thứ 3