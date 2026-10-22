Bảng xếp hạng Cúp C1: 4 đội bằng điểm với PSG, MU đứng gần khu vực bị loại

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Công An Hà Nội vs Đông Á Thanh Hóa
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Hoàng Anh Gia Lai vs Sông Lam Nghệ An
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Thể Công - Viettel vs Bắc Ninh
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Logo Bắc Ninh - BNI Bắc Ninh
-
Brest vs Nice
Logo Brest - BRE Brest
-
Logo Nice - NIC Nice
-
Ipswich Town vs Nottingham Forest
Logo Ipswich Town - IPS Ipswich Town
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Hải Phòng
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Thành Phố Đồng Nai vs Thép Xanh Nam Định
Logo Thành Phố Đồng Nai - TDN Thành Phố Đồng Nai
-
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Aston Villa vs Manchester City
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
RB Leipzig vs Elversberg
Logo RB Leipzig - RBL RB Leipzig
-
Logo Elversberg - ELV Elversberg
-
Arsenal vs Everton
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Coventry City vs Fulham
Logo Coventry City - COV Coventry City
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Napoli vs Roma
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Logo Roma - ROM Roma
-
Chelsea vs Tottenham Hotspur
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Borussia Dortmund vs Eintracht Frankfurt
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo Eintracht Frankfurt - SGE Eintracht Frankfurt
-
Atlético de Madrid vs Deportivo de A Coruña
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Deportivo de A Coruña - DEP Deportivo de A Coruña
-
SHB Đà Nẵng vs Hà Nội
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Ninh Bình vs Công An TP Hồ Chí Minh
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Inter Milan vs Fiorentina
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Manchester United vs Bournemouth
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Bournemouth - BOU Bournemouth
-
Liverpool vs Brighton & Hove Albion
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Hull City vs Brentford
Logo Hull City - HUL Hull City
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Crystal Palace vs Newcastle United
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Monaco vs Lille
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Lille - LIL Lille
-
Celta de Vigo vs Real Betis
Logo Celta de Vigo - CEL Celta de Vigo
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Olympique Marseille vs Le Havre
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Le Havre - HAC Le Havre
-
Sunderland vs Leeds United
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Freiburg vs Bayern Munich
Logo Freiburg - SCF Freiburg
-
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Lecce vs Juventus
Logo Lecce - LEC Lecce
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Udinese vs Milan
Logo Udinese - UDI Udinese
-
Logo Milan - MIL Milan
-
Paris Saint-Germain vs Olympique Lyonnais
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Barcelona vs Real Madrid
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-

Bảng xếp hạng Cúp C1: 4 đội bằng điểm với PSG, MU đứng gần khu vực bị loại

Sự kiện: Cup C1 - Champions League 2026/27

Paris Saint-Germain giữ ngôi đầu bảng sau chiến thắng trước Barca nhưng đang có 4 đội khác bằng điểm với họ.

  

Lượt 3 vòng bảng Champions League đã khép lại và sau trận cầu tâm điểm PSG - Barcelona đêm thứ Ba, trong đêm thứ Tư khán giả được tiếp tục theo dõi một trận so tài đáng xem khác giữa Bayern Munich và Arsenal.

Arsenal và Bayern vẫn chưa thua sau trận đại chiến tại Allianz Arena

Arsenal và Bayern vẫn chưa thua sau trận đại chiến tại Allianz Arena

Dù vậy trận hòa 2-2 giữa hai đội đã khiến vị trí của họ đang không mấy vững chãi trên BXH. Arsenal có trận hòa đầu tiên sau khi đã thắng 2 vòng đầu và họ tạm xếp thứ 7, trong khi Bayern Munich mới thắng 1 trận và hiện đang xếp thứ 14.

Trong khi đó đã có 3 đội trong buổi tối thứ Tư giành 3 điểm để duy trì thành tích toàn thắng từ đầu chiến dịch. Viking của Na Uy đã gây bất ngờ trước Bayern nhưng họ bị Aston Villa nã 3 bàn trong gần 70 phút thi đấu dù vẫn ghi được một bàn danh dự cuối trận. Cùng lúc đó tại Seville, Real Betis đã nhờ vào một pha bóng chạm tay để Isco ghi bàn từ chấm 11m, và thắng lợi 1-0 của họ trước Feyenoord giúp Betis cũng có 3 trận thắng từ đầu mùa.

Tưng bừng hơn cả, Real Madrid đã đánh bại Leipzig 4-1 với 3 bàn thắng được ghi trong hiệp 2. Chiến thắng này đã giúp Real Madrid cũng có 9 điểm như Betis, Aston Villa, PSG và Liverpool, đội trước đó 1 ngày đã vượt qua Villarreal 4-3. Hiện PSG và Aston Villa đang cùng hiệu số nhưng PSG ghi nhiều bàn hơn, tương tự Liverpool và Real Madrid cũng đang cùng hiệu số nhưng Liverpool nhiều bàn hơn, và Betis là đội có hiệu số thấp nhất trong số này.

Real Madrid củng cố phong độ ở Cúp C1 với trận thắng Leipzig

Real Madrid củng cố phong độ ở Cúp C1 với trận thắng Leipzig

Hiện tại, top 5 cùng với Arsenal, Bayern Munich và Stuttgart là các đội vẫn chưa thua. Điều này sẽ bị thử thách khi vòng sau Bayern sẽ tới thăm Atletico Madrid, trong khi Aston Villa có cuộc hẹn tại Nou Camp trước Barca.

Nói đến Barca, Como đã bằng điểm đội bóng này sau đại thắng 4-1 trước MU. Kết quả này đã đưa đội bóng của thầy trò HLV Cesc Fabregas lên thứ 9 trên BXH và chỉ xếp dưới Barca do ghi ít hơn 1 bàn, trong khi MU đã bị Inter Milan ngang bằng điểm và thứ hạng sau khi Inter thắng Shakhtar Donetsk, chỉ cách khu vực bị loại hơn 4 bậc.

BXH Champions League sau lượt trận thứ 3

BXH Champions League sau lượt trận thứ 3

Trực tiếp bóng đá Como - MU: Zirkzee ghi bàn danh dự (Cúp C1) (Hết giờ)
Trực tiếp bóng đá Como - MU: Zirkzee ghi bàn danh dự (Cúp C1) (Hết giờ)

(Vòng phân hạng) MU có được bàn danh dự ở phút 90+1 do công của Zirkzee.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Q.D ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-22/10/2026 03:20 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Cup C1 - Champions League 2026/27 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN