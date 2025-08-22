Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Quốc Khánh 02/09/2025

Bài học lớn cho CA Hà Nội ở cuộc chơi Đông Nam Á

Sự kiện: V-League 2025-26: Cuộc đua nóng bỏng CLB Công an Hà Nội
(PLO)- Hành trình của CLB CA Hà Nội tại Cúp C1 Đông Nam Á mùa giải 2025-2026 khởi đầu đầy trắc trở khi họ phải nếm trái đắng trên đất Thái Lan, và bởi sự xuất thần của “Messi Thái” Chanathip.

Sau thất bại trước Buriram United trong trận chung kết mùa trước, đoàn quân của HLV Alexandre Polking trở lại xứ Chùa vàng với hy vọng tạo nên sự khác biệt, nhưng rồi một lần nữa phải rời sân với nỗi thất vọng. Ở lượt trận mở màn bảng A diễn ra đêm 20-8, CA Hà Nội đã thua BG Pathum United 1-2 trong một cuộc so tài kịch tính, nơi ngôi sao Chanathip Songkrasin rực sáng với cú đúp bàn thắng.

BG Pathum United sở hữu lực lượng hùng hậu với dàn tuyển thủ quốc gia Thái Lan như Buaphan, Yooyen, Panya, Jaroensak,… cùng những ngoại binh đắt giá trong khi CA Hà Nội cũng không hề kém cạnh. Alan Grafite không bỏ lỡ cơ hội tung cú dứt điểm chuẩn xác mở tỷ số nhưng tiếc là các chân sút đội khách đã không thể nhân đôi cách biệt do thủ môn Bogdanovic quá xuất sắc.

Lợi thế cho CA Hà Nội khi đội chủ nhà chỉ còn 10 người từ phút 43, sau pha bóng cao chân của tiền đạo Matheus khiến trọng tài rút thẻ đỏ. Tưởng như mọi thứ đã mở ra kịch bản thuận lợi cho thầy trò Polking, thì hiệp hai chứng kiến sự xoay chiều chóng mặt. Sự xuất hiện của Chanathip Songkrasin, “Messi Thái”, đã thay đổi hoàn toàn cục diện. Chỉ ít phút sau khi vào sân, Chanathip dùng tốc độ và kỹ thuật vượt trội để xuyên thủng hàng thủ CA Hà Nội, tung cú sút quyết đoán gỡ hòa 1-1 ở phút 58.

Thủ môn Bogdanovic của đội chủ nhà hóa giải nhiều pha bóng khó của CA Hà Nội. Ảnh: CCT.

Thủ môn Bogdanovic của đội chủ nhà hóa giải nhiều pha bóng khó của CA Hà Nội. Ảnh: CCT.

Từ thời điểm ấy, BG Pathum dù thiếu người nhưng lại chiếm thế chủ động, trong khi đội khách rơi vào trạng thái tâm lý nặng nề. Được chơi hơn người, CA Hà Nội tỏ ra nóng vội, nhiều pha xử lý quyết định của Quang Hải và đồng đội trở nên vụng về, thiếu chính xác. Bi kịch ập đến ở đúng phút bù giờ cuối cùng. Khi trận đấu chỉ còn tính bằng giây, Chanathip có siêu phẩm thứ hai từ giữa sân đưa bóng qua đầu thành Nguyễn Filip ấn định 2-1.

Trận thua này là đòn giáng mạnh vào tham vọng của CLB CA Hà Nội. Bảng A được xem là “bảng tử thần” với sự góp mặt của những đối thủ nặng ký như Buriram United và Selangor FC. Và việc để thua ngay ở lượt đầu tiên đồng nghĩa với việc con đường vào bán kết của CA Hà Nội trở nên khó khăn gấp bội.

Chanathip không cao nhưng khiến người ta phải ngước nhìn. Ảnh: CCT.

Chanathip không cao nhưng khiến người ta phải ngước nhìn. Ảnh: CCT.

Vấn đề của CA Hà Nội nằm ở khả năng duy trì sự bình tĩnh trong những thời khắc quyết định. Việc để Chanathip, cầu thủ dày dạn kinh nghiệm và bản lĩnh quốc tế, có quá nhiều khoảng trống cho thấy sự thiếu tập trung. Bóng đá đôi khi chỉ cách nhau vài khoảnh khắc. CA Hà Nội từng tiến rất gần đến một chiến thắng ấn tượng, nhưng cuối cùng lại trắng tay. Kinh nghiệm rút ra từ trận thua này là bài học quan trọng cho đội bóng thủ đô trong hành trình còn lại.

Nếu biết tận dụng và điều chỉnh, CA Hà Nội vẫn có cơ hội sửa sai ở những vòng đấu tiếp theo. Bảng A Cúp C1 Đông Nam Á mùa này không cho phép sự sai lầm, và trận thua trước BG Pathum United chính là hồi chuông cảnh báo rõ ràng cho họ. Con đường phía trước của CA Hà Nội đã hẹp lại, nhưng chưa khép kín. Vấn đề còn lại là thầy trò HLV Polking cần rút ra bài học kinh nghiệm để đứng dậy sau cú ngã đau này.

Theo ĐĂNG HUY

21/08/2025 16:52 PM (GMT+7)
