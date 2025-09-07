Arsenal đón tin dữ: Saliba vắng 4 tuần vì chấn thương, lỡ hàng loạt đại chiến

🚨 Saliba rời sân sớm, nghỉ thi đấu tới 4 tuần

Theo thông tin từ L'Équipe, Saliba đã bị loại khỏi danh sách triệu tập của đội tuyển Pháp cho đợt tập trung tháng 9 và nhiều khả năng sẽ tiếp tục vắng mặt trong đợt quốc tế tiếp theo.

Với Arsenal, chấn thương này đồng nghĩa Saliba sẽ bỏ lỡ một loạt trận quan trọng, bao gồm:

- Premier League: Gặp Nottingham Forest, Manchester City, Newcastle, có thể cả với West Ham.

- Champions League: Trận mở màn vòng bảng trên sân khách gặp Athletic Bilbao, khả năng nghỉ cả trận đấu lượt 2 với Olympiacos.

- League Cup: Gặp Port Vale.

Saliba báo tin dữ cho Arsenal

👤 Cơ hội cho tân binh Cristhian Mosquera

Trong bối cảnh mất Saliba, HLV Mikel Arteta nhiều khả năng sẽ đặt niềm tin vào Cristhian Mosquera, tân binh 21 tuổi vừa chuyển đến từ Valencia.

Mosquera đã có màn thể hiện khá ấn tượng khi vào thay Saliba trong trận gặp Liverpool và được kỳ vọng sẽ là phương án thay thế tiềm năng trong giai đoạn tới.

🏥 Cơn bão chấn thương "càn quét" Arsenal

Saliba không phải cái tên duy nhất phải ngồi ngoài. Danh sách "bệnh binh" tại Emirates đang ngày một dài:

- Bukayo Saka: Chấn thương gân kheo, dự kiến nghỉ vài tuần

- Kai Havertz: Gặp vấn đề ở đầu gối

- Ben White và Christian Norgaard: Vẫn đang điều trị

- Gabriel Jesus: Đang trong quá trình hồi phục sau chấn thương dây chằng chéo trước, chưa có tên trong danh sách dự Champions League

Nhân sự đang là vấn đề lớn với Arsenal

📅 Trận đấu trở lại: Gặp Nottingham Forest ngày 13/9

Sau loạt trận quốc tế, Arsenal sẽ trở lại sân nhà để tiếp đón Nottingham Forest vào ngày 13/9. Đây là thời điểm quan trọng khi "Pháo thủ" cần duy trì phong độ để cạnh tranh ngôi đầu bảng, đồng thời chuẩn bị cho chiến dịch Champions League sắp khởi tranh.

Với một loạt trụ cột vắng mặt, Mikel Arteta sẽ phải đau đầu tìm phương án thay thế nếu muốn duy trì tham vọng trên cả hai đấu trường quốc nội và châu Âu.