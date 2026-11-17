Phong độ “khủng khiếp” của U17 Bỉ - Đối thủ trận ra quân của U17 Việt Nam tại VCK FIFA U17 World Cup 2026

U17 Bỉ thắng như chẻ tre trước thềm VCK FIFA U17 World Cup 2026

Chỉ ít ngày trước khi VCK FIFA U17 World Cup 2026 khởi tranh tại Qatar, U17 Bỉ liên tiếp tạo ra những kết quả đáng chú ý trên đấu trường quốc tế. Trong 2 trận đấu thuộc vòng loại giải vô địch U17 châu Âu 2027, U17 Bỉ lần lượt đánh bại U17 Kosovo 8-1 vào ngày 11/11 và U17 Latvia 4-1 vào ngày 14/11, ghi tổng cộng 12 bàn thắng và chỉ để thủng lưới 2 lần.

Ở trận gặp U17 Kosovo diễn ra tại Croatia ngày 11/11, U17 Bỉ nhanh chóng chứng minh sự vượt trội khi Clever Ossohou mở tỷ số ngay phút thứ 3. Adjani Bia Mujangi, Jeoffrey Mbambi và Mael Oppenbrouwer tiếp tục lập công, giúp đội bóng Tây Âu dẫn trước 4-0 sau hiệp một.

U17 Bỉ đang thể hiện phong độ rất cao. Ảnh minh họa. Ảnh: ChatGPT

Dù Kosovo rút ngắn tỷ số ở phút 56, U17 Bỉ vẫn duy trì sức ép và ghi thêm 4 bàn thắng trong khoảng thời gian còn lại. Mbambi, Mujangi cùng Dwight Ede Eriyo đều hoàn tất cú đúp, qua đó khép lại chiến thắng đậm 8-1.

3 ngày sau, U17 Bỉ tiếp tục đánh bại U17 Latvia với tỷ số 4-1. Jonah Billiet và Jorel-Landry Fossi ghi 2 bàn trong hiệp một, trước khi Clever Ossohou và Jeoffrey Mbambi lập công sau giờ nghỉ, giúp đội nhà giành chiến thắng thứ hai liên tiếp.

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu bóng đá trẻ Bỉ thể hiện sức tấn công đáng nể trong thời gian gần đây. Ngày 3/10, tại giải giao hữu quốc tế ở Tây Ban Nha, U17 Bỉ từng đánh bại U17 Hà Lan với tỷ số 5-1. Adjani Bia Mujangi mở tỷ số ở phút 13, trước khi Jeoffrey Mbambi ghi liên tiếp 2 bàn trong các phút 27 và 29. Dwight Ede Eriyo cùng Samory Kone là những cầu thủ ghi 2 bàn còn lại cho đội tuyển Bỉ.

Như vậy, chỉ tính 3 trận đấu trước U17 Kosovo, U17 Latvia và U17 Hà Lan, đội U17 Bỉ thuộc lứa chuẩn bị cho vòng loại châu Âu 2027 đã ghi tới 17 bàn thắng, đạt hiệu suất trung bình gần 5,7 bàn/trận. Điều gây chú ý không chỉ nằm ở số lượng bàn thắng mà còn ở khả năng ghi bàn của nhiều vị trí khác nhau, với những cầu thủ như Mbambi, Mujangi, Eriyo và Ossohou thường xuyên xuất hiện trên bảng tỷ số.

U17 Việt Nam đã chuẩn bị rất tích cực và nghiêm túc trước thềm VCK FIFA U17 World Cup 2026. Ảnh: VFF

Trong danh sách 21 cầu thủ tham dự VCK FIFA U17 World Cup 2026, U17 Bỉ sở hữu nhiều tài năng đến từ các hệ thống đào tạo của Anderlecht, Club Brugge, Genk, Gent và Royal Antwerp. Những gương mặt đáng chú ý gồm tiền vệ Xander Dierckx, các tiền đạo Kiyan Achahbar, Matteo Soria, Al-Hassan Kamara cùng thủ môn Mattis Seghers.

Đặc biệt, Xander Dierckx đã có kinh nghiệm thi đấu ở môi trường bóng đá chuyên nghiệp Bỉ, trong khi nhiều đồng đội được rèn luyện thường xuyên tại các đội trẻ và đội dự bị của những câu lạc bộ hàng đầu quốc gia. Đây là lợi thế đáng kể của U17 Bỉ về nền tảng đào tạo, khả năng thích nghi với cường độ thi đấu cao và kinh nghiệm cạnh tranh.

Dù vậy, đội bóng của HLV Sven Vermant cũng gặp những khó khăn nhất định về lực lượng. Theo truyền thông Bỉ, Anderlecht không đồng ý giải phóng một số tài năng trẻ, trong đó có Jayden Onia Seke, Joshua Nga Kana và Noa Ojea. Điều này khiến U17 Bỉ không thể mang đến Qatar toàn bộ những cầu thủ được đánh giá cao nhất ở lứa tuổi của mình.

Trong khi U17 Bỉ sở hữu nền tảng đào tạo trẻ hàng đầu châu Âu, U17 Việt Nam cũng đã trải qua quá trình chuẩn bị tương đối công phu cho lần đầu tiên góp mặt tại VCK FIFA U17 World Cup. Sau khi giành quyền tham dự sân chơi thế giới, thầy trò HLV Cristiano Roland bắt đầu tập trung trở lại từ ngày 20/9 tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Ban huấn luyện triệu tập 29 cầu thủ, trong đó phần lớn là những gương mặt từng thi đấu tại VCK U17 châu Á 2026, kết hợp bổ sung một số nhân tố mới nhằm tăng cường khả năng cạnh tranh ở từng vị trí.

Trong giai đoạn tập luyện tại Hà Nội, U17 Việt Nam tập trung cải thiện thể lực, khả năng tổ chức lối chơi và tính kỷ luật chiến thuật. Đội tuyển cũng có những trận đấu tập với U23 Hà Nội, U19 PVF và CLB Hà Nội để giúp các cầu thủ làm quen với những đối thủ có thể hình, thể lực và kinh nghiệm thi đấu vượt trội.

Đáng chú ý, từ ngày 19 đến 29/10, U17 Việt Nam thực hiện chuyến tập huấn tại Hàn Quốc, nơi các học trò HLV Cristiano Roland trải qua 3 trận đấu tập với những đối thủ có chất lượng chuyên môn khác nhau. Sau chuyến tập huấn tại Hàn Quốc, U17 Việt Nam trở về nước trong thời gian ngắn rồi lên đường sang UAE ngày 6/11. Tại đây, đoàn quân của HLV Cristiano Roland giành chiến thắng 2-0 trước U17 Fiji trong trận đấu tập ngày 9/11.

Tổng cộng, sau 4 trận đấu tập tại Hàn Quốc và UAE, U17 Việt Nam giành 3 chiến thắng, nhận 1 thất bại, ghi 12 bàn và để thủng lưới 6 lần. Trong đó, Trần Mạnh Quân nổi bật với 5 pha lập công, còn Lê Trọng Đại Nhân ghi 3 bàn thắng.

Đối đầu với U17 Bỉ là thử thách rất lớn với U17 Việt Nam. Ảnh: VFF

Ngày 10/11, U17 Việt Nam di chuyển đến Qatar để bước vào giai đoạn chuẩn bị cuối cùng. Tại đây, U17 Việt Nam tiếp tục có trận đấu tập với U17 Panama vào ngày 14/11 và hòa 1-1. Trận đấu này cũng khép lại quá trình thi đấu tập huấn, giao hữu của thầy trò HLV Cristiano Roland.

Đối đầu U17 Bỉ ở trận ra quân, U17 Việt Nam chắc chắn phải chuẩn bị cho khả năng đối phương kiểm soát bóng nhiều hơn, gây sức ép liên tục và khai thác lợi thế về thể hình, thể lực. Vì vậy, sự tập trung trong phòng ngự, khả năng duy trì cự ly đội hình, tranh chấp bóng hai và tận dụng các tình huống phản công sẽ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Dù bị đánh giá thấp hơn, U17 Việt Nam vẫn có cơ sở để hướng tới một màn trình diễn tích cực nhờ quá trình chuẩn bị kéo dài gần 2 tháng cùng những trải nghiệm tích lũy từ các chuyến tập huấn quốc tế. Theo lịch thi đấu, U17 Việt Nam gặp U17 Bỉ lúc 20 giờ ngày 20/11, sau đó lần lượt đối đầu U17 New Zealand lúc 22 giờ 30 ngày 23/11 và U17 Mali lúc 20 giờ ngày 26/11, đều theo giờ Việt Nam.

Với thể thức 2 đội đứng đầu mỗi bảng cùng 8 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất giành quyền vào vòng 1/16, cơ hội đi tiếp vẫn mở ra cho U17 Việt Nam. Tuy nhiên, để hiện thực hóa mục tiêu này, U17 Việt Nam cần có khởi đầu đủ tốt trước U17 Bỉ, đội bóng đã khẳng định được chất lượng bằng thành tích á quân châu Âu và sở hữu nhiều tài năng trẻ đáng chú ý.