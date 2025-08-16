3 tay chơi lớn quyết định cuộc đua V-League, không có đội bóng nhà bầu Hiển?

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Quốc Khánh 02/09/2025

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Liverpool vs AFC Bournemouth
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Thép Xanh Nam Định vs Hải Phòng
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Aston Villa vs Newcastle United
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Công An TP Hồ Chí Minh vs Hà Nội
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Tottenham Hotspur vs Burnley
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Sunderland vs West Ham United
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Brighton & Hove Albion vs Fulham
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Wolverhampton Wanderers vs Manchester City
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Monaco vs Le Havre
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Le Havre - HAC Le Havre
-
Mallorca vs Barcelona
Logo Mallorca - MLL Mallorca
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Hoàng Anh Gia Lai vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Đông Á Thanh Hóa vs SHB Đà Nẵng
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Ninh Bình
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
PVF-CAND vs Sông Lam Nghệ An
Logo PVF-CAND - PVC PVF-CAND
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Chelsea vs Crystal Palace
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Nottingham Forest vs Brentford
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Manchester United vs Arsenal
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Nantes vs PSG
Logo Nantes - NAN Nantes
-
Logo PSG - PSG PSG
-
Espanyol vs Atlético de Madrid
Logo Espanyol - ESP Espanyol
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Leeds United vs Everton
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Real Madrid vs Osasuna
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Osasuna - OSA Osasuna
-
Bayern Munich vs RB Leipzig
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo RB Leipzig - RBL RB Leipzig
-
St. Pauli vs Borussia Dortmund
Logo St. Pauli - STP St. Pauli
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Sassuolo vs Napoli
Logo Sassuolo - SAS Sassuolo
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Genoa vs Lecce
Logo Genoa - GEN Genoa
-
Logo Lecce - LEC Lecce
-
Roma vs Bologna
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Milan vs Cremonese
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Cremonese - CRE Cremonese
-
Como vs Lazio
Logo Como - COM Como
-
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Cagliari vs Fiorentina
Logo Cagliari - CAG Cagliari
-
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Juventus vs Parma
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Parma - PAR Parma
-
Atalanta vs Pisa
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Logo Pisa - PIS Pisa
-
Udinese vs Hellas Verona
Logo Udinese - UDI Udinese
-
Logo Hellas Verona - VER Hellas Verona
-
Inter Milan vs Torino
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Torino - TOR Torino
-

3 tay chơi lớn quyết định cuộc đua V-League, không có đội bóng nhà bầu Hiển?

Sự kiện: V-League 2025-26: Cuộc đua nóng bỏng

TPO - Vị trí Á quân mùa giải trước là nỗ lực tuyệt vời của CLB Hà Nội, nhưng LPBank V-League 1-2025/26 dự báo còn khó khăn hơn với đội bóng của HLV Makoto Teguramori.

3 tay chơi lớn quyết định cuộc đua V-League, không có đội bóng nhà bầu Hiển? - 1

Đua song mã?

Thép Xanh Nam Định hiển nhiên được đánh giá là ứng viên số 1 với 2 chức vô địch liên tiếp. Dù Nguyễn Xuân Son dự báo sẽ vắng mặt ít nhất ở giai đoạn lượt đi, trong tay HLV Vũ Hồng Việt vẫn còn lực lượng rất dồi dào cả nội và ngoại binh.

Đây cũng là lợi thế vượt trội của Nam Định so với phần còn lại của V-League. Với 9 cầu thủ ngoại, HLV Vũ Hồng Việt luôn có nhiều lựa chọn thay thế chất lượng cho cả 3 tuyến. Lực lượng đông đảo và tài chính mạnh đảm bảo cho Nam Định duy trì được nguồn lực cho cuộc đua dài hạn.

Tuy nhiên, không phải ngẫu nhiên giới chuyên môn đang dự báo LPBank V-League 1-2025/26 sẽ trở nên thách thức hơn với Nam Định. Đối thủ mạnh nhất không đâu khác, chính là Công an Hà Nội.

Công an Hà Nội luôn khiến Nam Định gặp khó mỗi khi gặp nhau

Công an Hà Nội luôn khiến Nam Định gặp khó mỗi khi gặp nhau

Trong 2 mùa vô địch V-League, Nam Định vẫn thường thất thế khi gặp Công an Hà Nội. Mùa trước là thất bại 0-3 ở lượt đi tại Thiên Trường, rồi hoà 1-1 trận lượt về tại Hàng Đẫy. Ở trận Siêu cúp Quốc gia 2024/25-cúp THACO mới đây, Nam Định một lần nữa thất bại trước Công an Hà Nội.

Đây cũng là lý do HLV Mano Polking tự tin Công an Hà Nội đang mạnh hơn so với trước. So với Nam Định, Công an Hà Nội có thể kém hơn về ngoại binh nhưng lại giàu nội lực với những gương mặt nổi bật như Nguyễn Quang Hải, Phan Văn Đức, Nguyễn Filip, Cao Pendant Quang Vinh…Đội hình của họ cân bằng cả 3 tuyến, và đang chơi ngày càng nhuyễn hơn dưới sự dẫn dắt của nhà cầm quân Brazil.

Thách thức từ Thể Công Viettel và Hà Nội

Cú nước rút cuối mùa giải trước để cán đích ở vị trí Á quân đánh dấu nỗ lực tuyệt vời của CLB Hà Nội sau giai đoạn sa sút, đánh mất thế thống trị ở V-League. Là đội bóng giàu thành tích bậc nhất bóng đá Việt Nam, CLB Hà Nội luôn nhận được sự đánh giá cao của các đối thủ.

Nhưng 5 năm trở lại đây, họ không còn giữ được cái uy khiến các đối thủ phải nể sợ như trước. Về lực lượng, Hà Nội đã mất đi những nhân tố tạo nên sức hút cũng như phẩm chất vô địch của đội bóng, như Đình Trọng, Đoàn Văn Hậu, Việt Anh và đặc biệt là Nguyễn Quang Hải.

Lối chơi của họ trở nên thiếu mượt mà và đột biến như trước, đủ để tạo nên cảm hứng cho các CĐV. Văn Quyết vẫn rất hay nhưng gánh nặng tuổi tác khiến anh không thể thường xuyên toả sáng như trước.

CLB Hà Nội đang cần chất xúc tác để bùng nổ trên sân cỏ và cả ngoài đường biên.

CLB Hà Nội đang cần chất xúc tác để bùng nổ trên sân cỏ và cả ngoài đường biên.

Những thay đổi thường xuyên trên băng ghế huấn luyện, việc chia tay nhiều nhân tố lâu năm, điển hình như cựu Chủ tịch Nguyễn Quốc Hội cũng cho thấy nội bộ CLB Hà Nội không thật sự êm ả như vẻ ngoài. Điều này tác động đáng kể tới cuộc đua trên sân bóng.

Trong bối cảnh đó, sự xuất hiện của tân HLV Makoto Teguramori được chờ đợi sẽ đưa đội bóng của bầu Hiển trở lại quỹ đạo ổn định. Hà Nội khi đó có thể đủ sức tạo nên thách thức với 2 “tay chơi” mới Nam Định và Công an Hà Nội.

Cuộc đua tốp đầu V-League cũng dự báo sôi động với một ứng viên khác đang “khát” danh hiệu, Thể Công Viettel. Sau mùa giải trước không thật sự thành công, Thể Công Viettel đã có sự tăng cường đáng kể về lực lượng. Chất xúc tác lớn nhất của họ là HLV Velizar Popov, người từng đưa Đông Á Thanh Hoá chơi đầy thăng hoa các mùa giải trước.

Xem trực tiếp và trọn vẹn giải Vô địch Quốc gia LP Bank V.League 1 2025/26 trên FPT Play, truy cập http://fptplay.vn

Nam Định chung bảng CLB Nhật Bản, Công an Hà Nội gặp thế lực giải Trung Quốc ở Cúp C2 châu Á
Nam Định chung bảng CLB Nhật Bản, Công an Hà Nội gặp thế lực giải Trung Quốc ở Cúp C2 châu Á

TPO - Ngày 15/8, Liên đoàn bóng đá châu Á đã tổ chức lễ bốc thăm chia bảng AFC Champions League (Cúp C2 châu Á) mùa giải 2025/26. Các đại diện của...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Nguyên Phong ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-15/08/2025 16:54 PM (GMT+7)
Tin liên quan
V-League 2025-26: Cuộc đua nóng bỏng Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN