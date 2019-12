Hà Nội duyệt 4 huyện lên quận: Kịch bản sốt đất có lặp lại?

Các văn phòng môi giới BĐS cho biết, từ đầu năm 2019 - khi nằm trong danh sách được đề xuất lên quận, thị trường BĐS tại 4 huyện đã rục rịch tăng giá, số người tìm kiếm cũng tăng từ 1,5 đến 2 lần so với những tháng cuối năm 2018. Cụ thể, tại thị trấn Đông Anh giá đất thổ cư tuyến đường lớn có giá khoảng 100 – 120 triệu đồng mỗi m2, tăng 10 – 20 giá so với cuối năm ngoái. Trong đó, khu vực có tỷ lệ tăng giá được đánh giá cao nhất là đất nền tại xã Tiên Dương và xã Xuân Canh, ở mức 30 – 35 triệu đồng/m2 trong khi giá bán ở thời điểm cuối năm 2017 là 15 - 20 triệu đồng/m2. Tại Gia Lâm, khu vực Kiêu Kỵ giá chào bán đất gần mặt đường rộng 5m giá 40 – 45 triệu đồng/m2, ở thời điểm trước đó có giá 28 – 30 triệu đồng/m2; Tại các huyện khác như Hoài Đức, đầu năm 2019, đất mặt tiền quốc lộ thị trấn Trạm Trôi được chào giá 120-130 triệu đồng/m2, trong khi cùng kì năm ngoái giá chào bán là 80-110 triệu đồng/m2. Giá đất của huyện Đan Phượng tại các vị trí mặt đường các trục chính dao động khoảng từ 55-70 triệu đồng/m2. Đất thổ cư trong làng khoảng từ 10-25 triệu đồng/m2, tùy vị trí. Nếu so với thời điểm đầu 2015, giá đất hiện tại tăng khoảng hơn 30-40%.