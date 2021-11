Giá nhà cổ ở đây giảm sâu, nguyên nhân do đâu?

Thứ Ba, ngày 23/11/2021 11:18 AM (GMT+7)

Quảng Châu không chỉ là thành phố đông dân nhất nhì của Trung Quốc mà còn là thành phố nổi tiếng với các ngôi nhà cổ. Từ trước tới nay, giá nhà cổ của ở Quảng Châu giữ ở mức cao. Tuy nhiên, trong tháng 10 vừa qua, giá nhà cổ ở Quảng Châu có xu hướng giảm mạnh. Vậy đâu là nguyên nhân chính? Hãy cùng các chuyên gia tìm lời giải đáp.

Giá của những ngôi nhà cổ ở Trung Quốc đã giảm trên diện rộng. Theo số liệu thống kê của Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc, trong số 26 tỉnh, thành phố trực thuộc ngoại trừ Lhasa, giá nhà cổ tháng 10 tại 24 thành phố đã giảm so với tháng trước. Nếu đi sâu so sánh, giá ở 8 thành phố bao gồm cả Quảng Châu cũng đã giảm so cùng kỳ năm ngoái.

Theo trang China Business News đưa tin, trong số 26 tỉnh, thành phố, giá nhà cổ ở 3 thành phố Quảng Châu, Tây Ninh, Thạch Gia Trang vào tháng 10 có mức giảm lớn nhất so với tháng 9, lên tới 0,6%. Tỉnh duy nhất có giá nhà cổ tăng là Hải Khẩu, với mức tăng 0,3%, còn Thành Đô vẫn giữ ở mức nguyên vẹn. Trong tháng 10, các tỉnh, thành phố có giá nhà cổ giảm so với cùng kỳ năm 2020 bao gồm Thái Nguyên, Thạch Gia Trang, Hohhot, Quý Dương, Trường Xuân, Cáp Nhĩ Tân, Nam Ninh, Urumchi.

Nhà cổ ở Quảng Châu

Là một thành phố hạng nhất ở Trung Quốc, mức giảm giá nhà cổ ở Quảng Châu lại đứng đầu trong số các tỉnh thành trên cả nước, điều này đã thu hút sự chú ý đối với ngành bất động sản Trung Quốc. Theo Li Yujia, trưởng nhóm nghiên cứu của Trung tâm Nghiên cứu Chính sách Nhà ở tỉnh Quảng Đông, cách đây vài tháng, mức tăng giá nhà ở Quảng Châu vẫn thuộc top đầu cả nước, tuy nhiên hai tháng nay lại đứng đầu cả nước về mức giảm, đây là một sự thay đổi vô cùng lớn.

Ông Li Yujia cho rằng, nhà đất ở Quảng Châu đảo ngược là do một vài nguyên nhân sau. Thứ nhất, lãi suất vay thế chấp của Quảng Châu đã tăng cực kỳ nhanh. Vốn dĩ nó nằm ở phía sau các thành phố hạng nhất, nhưng giờ đã vươn lên vị trí cao nhất trong các thành phố hạng nhất. Đây là một yếu tố rất quan trọng dẫn đến sự thay đổi giá nhà ở. Thứ hai, hai khu Hoàng Phố và Nam Sa, trước đây đã áp dụng các biện pháp khuyến khích thu hút nhân tài, nay chuyển sang chính sách thắt lưng buộc bụng, làm mất đi hiệu quả của việc đầu tư bất động sản.

Ông cho rằng, ở Hoa Nam-Trung Quốc có nhiều nhà phát triển tư nhân, tuy nhiên, làn sóng khủng hoảng nợ công của các nhà phát triển này bùng nổ làm ảnh hưởng đáng kể đến thị trường bất động sản Quảng Châu. Vì vậy, các nhà phát triển đã giảm giá nhằm thúc đẩy tiêu thụ.

Zhang Bo, Trưởng khoa 58 Viện Nghiên cứu Bất động sản An Cư cho biết, sau khi Quảng Châu ban hành “Mức giá cho nhà đã qua sử dụng”, có ảnh hưởng không nhỏ đến thị trường nhà cổ Trung Quốc, gây tác động lớn đến tâm lý người mua và người bán.

Trong 8 tỉnh, thành phố có giá nhà thấp hơn so với cùng kỳ năm ngoái, tập trung ở vùng Hoa Bắc, Đông Bắc và phía Tây Trung Quốc. Theo phân tích của Zhang Bo, mặc dù các tỉnh, thành phố ở vùng Hoa Bắc, Đông Bắc Trung Quốc có mật độ tập trung dân số dày đặc, nhưng đối với cả nước mà nói, sức hút dân số vẫn còn tương đối yếu,vì những tỉnh này là khu vực chuyên xuất khẩu lao động.

Nguồn: http://danviet.vn/gia-nha-co-o-day-giam-sau-nguyen-nhan-do-dau-502021231111193184.htmNguồn: http://danviet.vn/gia-nha-co-o-day-giam-sau-nguyen-nhan-do-dau-502021231111193184.htm