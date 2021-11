Vợ chồng 7X bỏ túi trăm triệu mỗi tháng từ quyết định xuống tiền đầu tư vào lĩnh vực này

Thứ Bảy, ngày 20/11/2021 20:54 PM (GMT+7)

Nhờ quyết định xuống tiền đầu tư đúng thời điểm đã giúp chị Nga và gia đình kiếm được số tiền lên tới cả trăm triệu đồng mỗi tháng bất chấp những tác động tiêu cực của dịch Covid-19.

Chị Thanh Nga đến từ TP HCM thuộc thế hệ 7X và đang làm việc cho một doanh nghiệp lớn với mức thu nhập ổn định. Tháng 6 năm 2020, nhờ sự giới thiệu của một người bạn quen từ lâu về lĩnh vực đầu tư vào đất nền, chị và chồng đã dành thời gian tìm hiểu thêm.

Chị Nga cho biết lựa chọn đầu tư vào đất nền bởi số tiền lãi suất tiết kiệm gửi ngân hàng ngày càng giảm trong khi chưa có nhiều kiến thức đầu tư trong những kênh đầu tư khác như vàng, chứng khoán hay tiền kỹ thuật số. Bên cạnh đó, người bạn chị quen khá am hiểu về thị trường bất động sản và đã có nhiều thương vụ đầu tư thành công trong thời gian qua.

Sau thời gian tìm hiểu với những chuyến khảo sát thực tế cùng người bạn của mình, tháng 10/2020 gia đình chị quyết định xuống tiền đầu tư một thửa đất với diện tích 780 mét vuông với 200 mét thổ cư tại Bình Châu (Xuyên Mộc, Bà Rịa Vũng Tàu) với số tiền 2,2 tỷ đồng.

Chị Nga quyết định xuống tiền đầu tư vào đây bởi nhận thấy những tiềm năng phát triển của khu vực sau những chuyến đi khảo sát. Chị thừa nhận đầu tư BĐS cũng có những rủi ro nhất định, nhưng đây vẫn là kênh đầu tư hấp dẫn với nhiều người. Ngay cả người giới thiệu cho chị mua đất tại đây cũng đang sở hữu nhiều bất động sản trong khu vực.

Chỉ sau 8 tháng xuống tiền đầu tư vào bất động sản, gia đình chị Nga đã thu được khoản lãi lớn. Theo đó, vào tháng 6 vừa qua chị đã bán được thửa đất đầu tư của mình tại Bà Rịa Vũng Tàu để thu về số tiền 3 tỷ đồng. Tương đương với mức lãi thu được tới 800 triệu đồng chỉ sau quãng thời gian 8 tháng quyết định xuống tiền đầu tư.

Chị Phương cho biết bản thân đã có hàng chục thương vụ đầu tư BĐS thành công và thu lãi lớn

Đánh giá về khoản lợi nhuận chị Thanh Nga thu được từ quyết định đầu tư vào đất nền, chị Trịnh Phương một người có 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư bất động sản và đang sở hữu khối tài sản lên cả chục tỷ đồng cho biết không quá bất ngờ bởi dù chịu tác động tiêu cực của dịch Covid-19 suốt 2 năm gần đây nhưng thị trường bất động sản, đặc biệt là đất nền nhiều nơi vẫn tăng mạnh sau khi những thông tin về quy hoạch khu vực đó được công bố.

Chị Phương chia sẻ bản thân cũng đầu tư lớn vào khu vực này và đang tính đến việc xuống tiền đầu tư suất thứ 5 tại đây bởi nhận thấy tiềm năng tăng giá trong khu vực vẫn còn nhiều với sự có mặt của hàng loạt thương hiệu nổi tiếng về đầu tư. Theo chị, nhiều khu vực tại Bà Rịa Vũng Tàu đang trở thành điểm đến với các nhà đầu tư BĐS trên cả nước.

Tuy nhiên, theo nhà đầu tư này thì tính thời điểm trong quyết định xuống tiền hay thời điểm bán ra rất quan trọng trong đầu tư bất động sản.

Chị Phương cho rằng trong đầu tư BĐS, ngoài các yếu tố quan trọng như pháp lý, vị trí, tiềm năng thì tính thời điểm cũng có khả năng quyết định đến thành công hay thất bại của mỗi người.

Với những người mua đầu tư thì tránh mua những lúc sốt nóng, bởi nếu xuống tiền ở thời điểm này dễ là người nắm cục than hồng cuối cùng. Do đó, trước khi mua BĐS nào đó hãy dành thời gian nghiên cứu và tìm hiểu thị trường. Việc dành thời gian nghiên cứu sẽ giúp nhà đầu tư có được mức giá mua tốt nhất.

Trong đó, thời điểm bán sẽ quyết định đến sự thành công hay thất bại của một thương vụ đầu tư. Theo chị Phương, cùng là một sản phẩm mua cùng một nơi, tại cùng một thời điểm nhưng yếu tố quyết định thành công hay thất bại chính là thời điểm bán ra.

Theo nhà đầu tư này, nếu xác định xuống tiền vào bất động sản thì nên chuẩn bị sẵn tâm lý là mua để đó tới khi nào nhiều người hỏi mua lại, được giá mới bán. Hiện nay nhiều người đầu tư bất động sản nhưng sử dụng đòn bẩy tài chính lớn nên thường rơi vào tình trạng kẹt tiền nên phải bán gấp, lúc đó không bị ép giá thì cũng đối mặt tình trạng khó thanh khoản nếu thị trường không tốt.

Nhà đầu tư với nhiều năm kinh nghiệm này nhận định trong phân khúc đất nền, nếu không lên thì thôi mà đã lên thì tăng rất mạnh do được nhiều nhà đầu tư mới lựa chọn. Do đó, cùng một khu đất, mua cùng lúc nhưng có người thắng, người thua thì thường do thời điểm bán ra quyết định.

Chị Phương cho biết mình có hai kinh nghiệm xương máu trong đầu tư bất động sản, đầu tiên là quyết định mua căn hộ tại quận 2, TP HCM năm 2017. Ban đầu dự án bị chậm pháp lý và bị dừng một thời gian khá dài. Nhiều người đầu tư cùng chị đã rất lo lắng. Tuy nhiên, với quyết định giữ lại khoản đầu tư của mình đến nay chị đã thu thành quả khi giá bán tại dự án này đến nay vẫn tiếp tục tăng mạnh.

Cũng trong năm này, chị xuống tiền 4 tỷ đồng để đầu tư đất nền tại Thạnh Mỹ Lợi. Sau hai năm suất đầu tư của chị tăng giá lên 6-7 tỷ đồng và giữ giá trong phần lớn năm 2020. Tuy nhiên, chỉ trong 2 tháng cuối, mảnh đất chị đầu tư tăng mạnh lên 10 tỷ và liên tục được những nhà đầu tư đến sau hỏi mua lại.

Từ những kinh nghiệm xương máu của mình, chị Phương nhấn mạnh trong đầu tư BĐS chỉ bán khi có nhiều người hỏi mua tức là lúc này thị trường cần mình, chứ đừng bán khi chưa có ai hỏi, vì lúc đó là thời điểm chủ đất, chủ nhà phụ thuộc vào thị trường.

