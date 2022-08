Choáng với căn hộ chung cư tại TP HCM được định giá 1 tỷ đồng/m2

Trên nhiều diễn đàn về nhà đất, giới đầu tư xôn xao bàn tán trước thông tin định giá về căn hộ tại dự án IFC ONE SAIGON có giá chào bán dự kiến lên tới 1 tỷ đồng/m2. Với mức giá này, đây là "đỉnh" mới đối với phân khúc căn hộ siêu sang tại trung tâm Sài Gòn.

Theo tìm hiểu của phóng viên, tòa nhà IFC One Saigon nằm ngay trên khu đất 'vàng' quận 1 tại số 34 Tôn Đức Thắng từng có tên là Saigon One Tower.

Tòa nhà IFC One Saigon nằm ngay trên khu đất 'vàng' quận 1 tại số 34 Tôn Đức Thắng

Dự án được ví là 'xác chết sống dậy', có tổng cộng 45 tầng, diện tích sàn xây dựng 123.000m², gồm có văn phòng, 133 căn hộ chung cư, căn hộ dịch vụ và trung tâm thương mại.

Cao ốc này trước đây do Công ty CP địa ốc Sài Gòn M&C làm chủ đầu tư, tổng vốn đầu tư 256 triệu USD và được khởi công từ năm 2007. Dự án dự kiến hoàn thành vào năm 2009, nhưng khi đã hoàn thành 80% thì bất ngờ bị ngưng trệ do những mâu thuẫn trong nội bộ chủ đầu tư, trong đó có lý do về phân chia tài sản và có liên quan đến nước ngoài.

Dự án nằm đắp chiếu hàng chục năm, nay được ví là 'xác chết sống dậy'

Dự án được thế chấp cho một khoản vay hơn 7.000 tỉ đồng, trở thành khoản nợ xấu thuộc một vụ án hình sự.

Sau một thời gian dài "đắp chiếu", ngày 29/3/2018, cao ốc Saigon One Tower được Công ty Quản lý tài sản các tổ chức tín dụng (VAMC) thông báo bán đấu giá để xử lý khoản nợ xấu hơn 7.000 tỉ đồng.

Sau đó, tòa nhà Saigon One Tower đã thuộc về chủ đầu tư mới là Công ty CP quản lý và phát triển Viva Land – doanh nghiệp chỉ mới được thành lập năm 2020, có trụ sở đặt tại Hà Nội, TP HCM và Singapore.

Hiện tại, tòa nhà đang có thợ thi công, nhiều mảng kính ốp bên ngoài tòa nhà đã được tháo xuống, thay thế bằng kiến trúc khác là những hình tam giác khổ lớn khá lạ mắt.

Thực tế, đây không phải lần đầu có thông tin dự án trên được hồi sinh, vòng tròn luẩn quẩn của dự án đã lặp đi lặp lại nhiều lần nhưng kết quả vẫn chỉ là khối bê tông “trơ gan cùng quế nguyệt”.

Dù đứng liền kề sát bên, thậm chí cao vượt tòa tháp Bitexco - biểu tượng của TP HCM, Sài Gòn One Tower trong mắt người dân Sài thành đã trở thành hình ảnh tòa nhà bệ vệ, trơ trọi và hoang vắng án ngữ "đất vàng" hơn thập kỉ qua.

Lãnh đạo TP.HCM cũng đã từng bày tỏ sự bức xúc khi chỉ đích danh tòa cao ốc tại số 34 Tôn Đức Thắng "làm xấu bộ mặt TP.HCM".

Tòa nhà đang được thi công, hoàn thiện

Những thông tin tích cực về tiến độ thi công tại tòa nhà trong những ngày qua, đã thu hút sự quan tâm từ phía khách hàng và dư luận. Chia sẻ trên các trang tin tức bất động sản, nhiều nhà đầu tư bày tỏ băn khoăn về quyền lợi của khách hàng và lãi suất chậm tiến độ được tính ra sao?.

Nhiều ý kiến thì tỏ ra quan ngại về chất lượng của công trình vì đã "dầm mưa dãi nắng" hơn một thập kỷ, chất lượng liệu còn đảm bảo như lúc đầu?

Mặt khác, giới đầu tư không ít người cũng đang mong chờ ngày hồi sinh của dự án. Nhiều người đưa ra những dự đoán về mức tăng giá “khủng” tới 1 tỷ đồng/m2 của dự án, sau hơn 10 năm đắp chiếu.

Dù chưa có thông tin chính thức về giá bán căn hộ, nhưng với vị trí đắc địa tại quận 1, TP HCM, dự án đang là tâm điểm chú ý của các nhà đầu tư.

