Giá nhà ở riêng lẻ cũng tăng 15-20%, trong đó nhà ở riêng lẻ tại các dự án khu vực trung tâm ở Hà Nội và TP HCM có giá trên 200 triệu đồng/m2 và ở khu vực các huyện, xa trung tâm có giá khoảng 30-50 triệu đồng/m2.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, giá căn hộ chung cư, nhà ở riêng lẻ tiếp tục tăng so với cuối năm 2021. Tại Hà Nội, giá nhà chung cư tăng 4-5%, cao hơn mức tăng 1-2% tại TP HCM. Còn giá nhà ở riêng lẻ có biên độ tăng cao hơn so với căn hộ chung cư với mức tăng bình quân 5-7% so với quý trước.

“Khi giá bất động sản, đặc biệt là nhà ở, đất ở liên tục tăng và cao hơn so với thu nhập của người dân đã khiến cho người lao động thu nhập thấp tại các đô thị, công nhân tại khu công nghiệp gặp khó khăn trong việc tiếp cận và tạo lập chỗ ở. Tại Hà Nội, TP HCM hầu như không còn căn hộ chung cư có giá dưới 25 triệu đồng/m2”, Bộ Xây dựng nhận định.