Gia đình thu nhập 30 triệu/tháng mệt mỏi với giấc mơ mua nhà Hà Nội

Thu nhập 30 triệu/tháng không đủ để an cư tại Hà Nội

Theo thông cáo báo chí về tình hình lao động, việc làm quý IV và năm 2024 của Tổng cục Thống kê, tính chung năm 2024, thu nhập bình quân của lao động là 7,7 triệu đồng/tháng. Trong đó, thu nhập bình quân của lao động ở khu vực thành thị là 9,3 triệu đồng/tháng, khu vực nông thôn là 6,7 triệu đồng/tháng.

So với mức thu nhập bình quân, thì gia đình có tổng thu nhập 30 triệu đồng/tháng là cao. Nhưng khi đối diện với giá trung bình căn hộ tại Hà Nội đã lên đến 72 triệu đồng/m2 (chưa bao gồm VAT và kinh phí bảo trì) - theo thống kê của CBRE, không phải ai cũng dễ dàng biến giấc mơ mua nhà Hà Nội thành hiện thực. Người vợ dưới đây là một trường hợp như vậy.

Một phụ nữ tâm sự, với số tiền tiết kiệm ít ỏi, có khi cả đời cũng không mua được nhà.

Trong bài đăng của mình, người này chia sẻ: "Khi viết những dòng này, thì em biết không thể vén nổi nữa nhưng em chán quá. Tổng thu nhập của hai vợ chồng chỉ có chừng đó. Mà đất Hà Nội hay chung cư thì ngày một tăng, với số tiền ít ỏi tiết kiệm mỗi tháng này có khi cả đời em cũng không mua được nhà. Giấc mơ có nhà Hà Nội thật xa vời. Sắp tới em sẽ nhận thêm job ở nhà, chắc tăng thêm được 2-3 triệu nữa.

Hiện tại em mệt mỏi quá, ở Hà Nội thì không đủ khả năng mua nhà, ở quê cũng không có đất. Thôi cả đời này em ở trọ vậy nhưng nghĩ tới cảnh con lớn mà không có nhà cho nó ở thì tội nó. Mọi người cho em xin thêm lời khuyên để em có thêm động lực được không ạ".

Cùng với lời tâm sự, cô còn chia sẻ về mức chi tiêu của gia đình với thu nhập 28 triệu đồng/tháng. Theo đó, vợ chồng cô tiết kiệm được 11,5 triệu.

Trong phần bình luận, nhiều người đã phải dành lời khen cho nỗ lực tiết kiệm của gia đình này. Tuy nhiên, họ cũng chung quan điểm rằng nếu muốn hiện thực hoá ước mơ mua nhà ở thành phố lớn thì cặp đôi nên tìm cách gia tăng thu nhập.

Tâm sự của người vợ khiến hàng ngàn người đồng cảm, bởi an cư lạc nghiệp là ước muốn của nhiều bạn trẻ khi sống ở thành phố lớn, nhất là với những người đã có gia đình.

Một số người sau thời gian dài làm việc tại thành phố mà không đủ khả năng mua nhà, đành chấp nhận về quê tìm kiếm cơ hội mới. Nhiều gia đình trẻ thuộc thế hệ 9X và gen Z cũng chọn giải pháp thuê nhà, tập trung vào việc phát triển kinh doanh, đầu tư tài chính để tăng thu nhập, sau đó mới nghĩ đến việc mua nhà.

Chị Thùy Dung - nhân viên văn phòng tại Hà Nội cho biết, lương 2 vợ chồng khoảng 35-37 triệu/tháng. Cũng từng có mơ ước mua nhà Hà Nội nhưng với thu nhập 2 vợ chồng hiện tại, chị Thùy Dung đã từ bỏ giấc mơ này.

“Trong 5-7 năm tới mình chấp nhận việc đi ở thuê để 2 vợ chồng cố gắng, nếu cố gắng cả đời ko đủ thì chúng mình về quê mua mảnh đất xây nhà và sống tuổi già. Không áp lực mua nhà mua xe nên mình có đời sống tinh thần thoải mái và vui vẻ mỗi ngày”, chị Thùy Dung nói.

Nhóm thu nhập cao cũng khó mua nhà

Hồi tháng 12/2024, Hội môi giới bất động sản Việt Nam (VARS) đưa ra báo cáo cho thấy hộ gia đình đại diện cho nhóm thu nhập cao nhất tại Việt Nam - nhóm 5, cũng không thể mua được nhà.

VARS dẫn kết quả khảo sát mức sống dân cư năm 2023 của Tổng cục Thống kê (GSO), nhóm có thu nhập cao nhất (nhóm gồm 20% dân số có thu nhập cao nhất - nhóm 5) có thu nhập bình quân đạt 14,47 triệu đồng/người/tháng tại Hà Nội; 13,8 triệu đồng tại Đà Nẵng; 13,26 triệu đồng tại TP.HCM; 13,9 triệu đồng tại Đồng Nai và 18,38 triệu đồng tại Bình Dương.

Đây là nhóm được kỳ vọng có khả năng sở hữu nhà ở tại các đô thị lớn như Hà Nội hay TP.HCM mà không cần sự hỗ trợ từ Chính phủ. Tuy nhiên, thực tế, khi đối diện với bài toán sở hữu nhà ở tại các đô thị lớn, ngay cả nhóm này cũng gặp không ít trở ngại.

Theo đó, giả định mỗi hộ gia đình có 2 người trong tuổi lao động đều thuộc nhóm có thu nhập cao nhất, thì thu nhập bình quân của nhóm này ước tính khoảng 30 triệu đồng/tháng/hộ, tương đương với khoảng 360 triệu mỗi năm. Khả năng chi trả tối đa nếu áp dụng quy tắc tài chính phổ biến là chi phí nhà ở không vượt quá 1/3 thu nhập là khoảng 6,7 triệu đồng mỗi tháng, tương đương khoảng 80 triệu đồng mỗi năm.

Trong khi đó, mỗi căn hộ thương mại tại các đô thị lớn kể trên có giá dao động từ 40-70 triệu đồng/m2, tùy khu vực và phân khúc. Như vậy, một căn hộ có diện tích khoảng 60m2 sẽ có giá khoảng 2,5-3,5 tỷ đồng.

Nếu nhóm 5 quyết định mua căn hộ 60m2 giá khoảng 3,5 tỷ đồng và vay ngân hàng 70% giá trị căn nhà, tức 2,45 tỷ đồng, với lãi suất 8%/năm trong vòng 20 năm, khoản trả góp hàng tháng sẽ vào khoảng 25-27 triệu đồng, tương ứng với khoảng hơn 300 triệu đồng mỗi năm. Với mức chi trả tối đa 80 triệu đồng/năm, gần như không thể mua nhà.

Báo cáo của VARS chỉ ra hộ gia đình đại diện cho nhóm thu nhập cao cũng khó mua căn hộ tại các đô thị lớn.

Nghiên cứu về chỉ số giá căn hộ chung cư, phản ánh mức biến động giá bán bình quân của các dự án trong tập mẫu 150 dự án được VARS chọn lọc và quan sát cũng cho thấy, tính đến thời điểm cuối năm 2024, giá bán trung bình của cụm mẫu dự án ở Hà Nội đã tăng 72,4% so với quý II/2019.

Dự báo năm 2025, mặt bằng giá căn hộ chung cư sẽ tiếp tục tăng tại các đô thị lớn, với mức tăng thấp hơn, từ 7-10% so với năm 2024. Lý do là mặt bằng giá hiện tại đã khá cao, đà tăng trên thị trường chậm lại khi nhiều sản phẩm chung cư cũ, thiếu hạ tầng, tiện ích có giá chuyển nhượng quá cao so với giá trị thực tế.