Choáng váng khi thu nhập đi làm hơn 1 năm không bằng giá nhà tăng trong 2 tháng

Chung cư Hà Nội không ngừng tăng giá dù giao dịch không nhiều

Dữ liệu nghiên cứu của Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS) chỉ ra, trong quý 2/2024 chỉ số giá căn hộ chung cư tiếp tục duy trì xu hướng tăng với mức tăng trưởng cao nhất tại Hà Nội.

Cụ thể, từ giữa cuối năm 2023, mức tăng trưởng về giá bán của thị trường căn hộ Hà Nội đã bắt đầu tăng và vượt qua mức tăng giá của thị trường TP HCM. Tính đến Q2/2024, giá bán căn hộ sơ cấp trung bình tại Hà Nội gần tiệm cận mức 60 triệu VNĐ/m2. So với kỳ gốc (Q2/2019), giá bán căn hộ sơ cấp Hà Nội ghi nhận mức tăng vượt bậc với 58%. VARS cho rằng, giá căn hộ sơ cấp vẫn khó giảm. Đặc biệt là khi nguồn cung căn hộ cao cấp đang áp đảo, chi phí xây dựng tăng cao cùng với không gian, tiện ích được đầu tư ngày càng chất lượng.

Trong khi đó, theo dữ liệu của chuyên trang batdongsan, trong tháng 7 vừa qua lượt tìm kiếm bất động sản bán tại Hà Nội tăng khoảng 10% so với tháng 6, đây là mức tăng cao nhất so với các tháng gần đây. Lượng tin đăng bán cũng tăng khoảng 6% so với tháng trước.

Theo đánh giá của Bộ Xây dựng, mặc dù giá chung cư và nhà đất đang ở mức cao nhưng giao dịch thực tế không nhiều. Nguyên nhân dẫn đến nghịch lý trên được Bộ Xây dựng nhận định là giá nhà đang chênh lệch lớn so với thu nhập của người dân, xu hướng này vẫn duy trì do kinh tế khó khăn và thu nhập chưa có dấu hiệu tăng trở lại.

Việc giá căn hộ chung cư tăng nhanh cũng đang tác động tới giá nhà đất nhiều khu vực khiến những người có nhu cầu ở thực gặp nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm nơi an cư cho gia đình.

Người làm công ăn lương giật mình với mức tăng của giá nhà đất thời gian gần đây

Tiết kiệm 4 năm không bù nổi mức tăng giá nhà trong 2 tháng

Sau khi tích góp được gần 2 tỷ đồng, chị Linh (Thái Bình) bắt đầu nghĩ đến việc mua nhà đất tại Hà Nội để ổn định nơi an cư của gia đình sau nhiều năm ở thuê. Chị Linh cho biết hiện hai vợ chồng có tổng thu nhập mỗi tháng 30 triệu đồng, sau khi trừ các khoản chi phí sinh hoạt, mỗi tháng gia đình tiết kiệm được từ 8-10 triệu đồng. Không muốn chịu nhiều áp lực từ vay nợ ngân hàng nên ngay từ khi bắt đầu kế hoạch tìm kiếm mua nhà đất, nữ nhân viên văn phòng 35 tuổi này nhắm đến phân khúc từ 1,9 đến 2,5 tỷ đồng.

Tuy nhiên, đến nay sau hơn 3 tháng tìm mua, nhờ một loạt môi giới tư vấn nhưng gia đình chị vẫn chưa thể chốt giao dịch bởi đà tăng giá phi mã của những căn nhà đất đã xem trong thời gian gần đây.

Chị Linh cho biết đầu tháng 7/2024, chị được một môi mới chào mua căn nhà cấp 4 với diện tích đất 42m tại Hà Đông – Hà Nội với giá 2,4 tỷ đồng. Dù nằm trong khoảng tiền đặt ra trước đó, gia đình chị không chốt giao dịch bởi qua tìm hiểu căn nhà này chỉ hơn nửa tháng được chủ cũ bán với giá chỉ 2,1 tỷ đồng. Gia đình chị nỗ lực đàm phán mức giá tốt hơn nhưng hai bên không tìm được tiếng nói chung bởi mức giá chênh lên tới 300 triệu đồng trong thời gian ngắn là quá cao.

Nữ nhân viên văn phòng này chia sẻ sau hơn một tháng quay lại hiện nay căn nhà cấp 4 từng được chào mua trước đó tiếp tục được rao bán với mức giá 2,65 tỷ đồng. "Mức tăng tới 550 triệu đồng chỉ sau quãng thời gian 2 tháng khiến gia đình tôi phải choáng váng bởi mức tăng này tương đương với tổng thu nhập 1,5 năm của hai vợ chồng. Trong khi đó, nếu tính số tiền tiết kiệm dự kiến 10 triệu đồng/tháng, mức tiền tăng giá này tương đương 4,5 năm tích lũy. Mức tăng này là quá khó với những người làm công ăn lương có nhu cầu mua nhà ở thực hiện nay”, chị Linh chia sẻ.

Không chỉ chị Linh, gia đình anh Toản (Ninh Bình) cũng đang gặp khó trong nỗ lực tìm kiếm nhà đất ở Hà Nội sau hơn chục năm ở thuê. Dù có nguồn tài chính ở mức cao hơn so với gia đình chị Linh nhưng anh Toản cũng chưa thể chốt giao dịch bởi mức tăng của giá nhà đất thời gian qua.

Anh Toản cho biết đầu tháng 8/2024 được chào mua căn nhà xây 4 tầng với diện tích sàn mỗi tầng 32m2 tại Hà Đông – Hà Nội với mức giá 2,8 tỷ đồng. Tuy nhiên, chỉ sau gần 1 tháng quay lại ngôi nhà này hiện vẫn đang trong quá trình hoàn thiện nhưng được nhiều môi giới rao bán với mức giá gần 3,1 tỷ đồng. “Dù mức tăng lên tới gần 300 triệu đồng chỉ trong thời gian ngắn nhưng các môi giới đều cho rằng nếu tôi không sớm chốt giao dịch giá nhà khu vực này sẽ tiếp tục tăng nữa”, anh Toản chia sẻ. Thời gian qua gia đình anh cũng đã xem thêm nhiều căn nhà khác trong khu vực này nhưng nhận thấy rằng mức giá đã ở một mặt bằng mới khi các căn nhà mới xây dựng từ 4-5 tầng có diện tích từ 30m2-40m2 được chào bán quanh mức giá từ 3,05 đến 4 tỷ đồng.

Trước đà tăng phi mã của những căn nhà đất đã xem thời gian qua, cả chị Linh và anh Toản cùng cho biết có thể hoãn kế hoạch mua nhà ở thời điểm này, chấp nhận ở thuê chờ thời điểm thích hợp hơn.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]