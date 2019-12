Cao ốc bủa vây hồ Thành Công, DN vẫn đề xuất "lấp" hồ xây chung cư

Thứ Ba, ngày 24/12/2019 11:30 AM (GMT+7)

Nhiều chuyên gia cho rằng, việc đề xuất lấp hồ xây chung cư trong bối cảnh Hà Nội đang bị ô nhiễm không khí nặng là không thể chấp nhận được. Hơn nữa, công viên hồ Thành Công lâu nay vốn bị "bịt mặt" bủa vây bởi loạt cao ốc, việc thêm xây chung cư cao tầng sẽ tạo ra áp lực lớn đối với hạ tầng giao thông.

Theo ghi nhận của PV, trước khi đề xuất của Công ty CP Ðầu tư phát triển đô thị Việt Hưng (Vihajico) "lấp" đi một góc hồ đẹp nhất để xây dựng thêm 3 tòa nhà chung cư cao tầng… thì xung quanh hồ Thành Công nhiều công trình cao ốc đồ sộ đang "bủa vây". Trong ảnh là tòa nhà 19 tầng của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) có vị trí đắc địa 2 mặt phố Láng Hạ, Huỳnh Thúc Kháng, nằm “dựa lưng” vào hồ Thành Công.

Đây là tổ hợp thương mại, văn phòng cho thuê và căn hộ để bán được quy hoạch trên diện tích 8.152 m2. Dự án bao gồm 3 tòa nhà cao tầng và khu biệt thự đang hoàn thiện.

Loạt công trình cao ốc sừng sững bên hồ Thành Công.

Khu biệt thự nằm bên cạnh công viên hồ Thành Công.

Trao đổi với Tiền Phong trước đó về đề xuất "lấp" hồ Thành Công xây chung cư cao tầng, TS Phạm Thanh Tùng, Chánh Văn phòng Hội Kiến trúc sư Việt Nam cho biết, cải tạo chung cư cũ sẽ có nhiều giải pháp, không phải lấy diện tích hồ, tài sản của cộng đồng để thực hiện. Bởi hồ Thành Công đóng vai trò điều hòa, thu gom nước mưa khi trời mưa tránh nguy cơ ngập lụt cho thành phố. Hơn nữa, hồ còn đóng vai trò là cảnh quan đô thị, tạo ra khí hậu tốt cho cảnh quan xung quanh, nhất là trong bối cảnh Hà Nội đang bị ô nhiễm không khí nặng.

“Không ai làm chuyện ấy, hồ là hồ, không thể lấy đi một phần diện tích hồ xây dựng nhà chung cư rồi lại đào chỗ khác bù vào, không thể hoán đổi ví trí vậy được. Đề xuất không khả thi, không thể thực hiện bởi hồ có ví trí riêng của nó” ông Tùng nhấn mạnh.

Cũng không đồng ý với đề xuất phương án cải tạo tập thể cũ Thành Công, bà Bùi Thị An – nguyên Đại biểu Quốc hội Khóa XIII cho rằng, ô nhiễm môi trường đang là vấn đề rất bức xúc tại Hà Nội. Ô nhiễm môi trường đang tác động rất lớn tới xã hội, sự phát triển bền vững của xã hội… “Đây là chuyện ngược đời, bởi người ta tạo thêm hồ còn không được, đằng này lại đòi lấp một phần hồ. Hồ là “lá phổi” để điều hòa nước, không khí và môi trường. Chúng ta đã nhìn rõ hậu quả của việc lấp hồ, lấp cống trong quá trình xây dựng, đó là tình trạng ngập lụt trong thành phố”, bà An nhấn mạnh. Cũng theo bà An, đề xuất là quyền của doanh nghiệp, nhưng lãnh đạo Hà Nội chắc chắn không bao giờ chấp nhận. Bởi, chính quyền luôn đứng về quyền lợi của đại đa số người dân. Cũng như, Chính phủ đã chỉ đạo “không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng kinh tế”.

Người dân phản đối đề xuất lấp hồ xây chung cư Như Tiền Phong thông tin, Công ty CP Ðầu tư phát triển đô thị Việt Hưng (Vihajico) vừa đề xuất với Hà Nội 2 phương án cải tạo khu tập thể cũ Thành Công (quận Ba Ðình, Hà Nội). Trong đó, phương án 2 chủ yếu triển khai bằng nguồn lực của chủ đầu tư; 100% cư dân được tái định cư tại chỗ; chiều cao tối đa của công trình 35 tầng. Điểm đáng lưu ý của phương án này là nhà đầu tư đề xuất mở rộng diện tích công viên và hồ về phía trung tâm khu đô thị và “bù lại” cũng đề xuất cắt giảm hơn 4.267m2 mặt hồ phía đối diện để làm khu nhà tái định cư chất lượng cao! Nếu làm theo đề xuất này thực chất là lấp đi một góc hồ đẹp nhất để xây dựng thêm 3 tòa nhà chung cư cao tầng. Trong ảnh là khu tập thể Thành Công giáp với đường Nguyên Hồng và phố Thành Công. Đề xuất "lấp" hồ Thành Công hiện đang bị dư luận phản ứng gay gắt. Người dân quanh khu vực hồ Thành Công cho rằng: "Hồ Thành Công là một trong những hồ nước đẹp nhất của Hà Nội còn sót lại, vừa có tác dụng điều hòa nước phục vụ thủy lợi, vừa điều hòa không khí, là lá phổi xanh của khu vực quận Ba Đình và Đống Đa. Việc lấp hồ xây chung cư trong bối cảnh Hà Nội đang bị ô nhiễm không khí nặng lại càng vô lý. Bên cạnh đó, người dân lo ngại "lấp" hồ để xây 3 tòa chung cư cao tầng sẽ tạo ra áp lực lớn đối với hạ tầng giao thông.

