Bất chấp COVID-19, giới đầu tư vẫn săn tìm nhà, đất

Thứ Tư, ngày 25/03/2020 08:19 AM (GMT+7)

Thời điểm dịch bệnh tuy có gây khó khăn cho người bán nhưng lại là cơ hội rất tốt cho người mua và nhà đầu tư bất động sản.

Trong lúc bất động sản (BĐS) và nhiều ngành hàng khác trầm lắng vì ảnh hưởng của dịch COVID-19, một nhóm nhà đầu tư (NĐT) vẫn đang âm thầm săn tìm những mảnh đất, căn nhà có cơ hội tăng giá cao. Nhiều người trong số họ cho biết đây là thời điểm tốt nhất để mua vào, chờ dịch bệnh qua đi sẽ tung ra bán thu lợi lớn.

Cơ hội tốt cho người mua

Bình Dương là điểm đến mà ông Quang Phúc (ngụ quận 10, TP.HCM) và nhóm đầu tư của mình săn tìm đất nền, nhà phố từ đầu năm đến nay. Là người có kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực BĐS, ông Phúc cho rằng trong nguy có cơ. Thời điểm khó khăn vì dịch thì ít người mua, bán hàng khó nên người bán dễ dàng thỏa thuận hơn. Đối với NĐT lướt sóng, những người khả năng tài chính hạn chế, họ buộc phải bán hàng ra bằng mọi cách, thậm chí giá rẻ hơn so với mặt bằng chung để thu hồi vốn.

“Tôi chọn Bình Dương để đầu tư vì mặt bằng giá vẫn thấp hơn nhiều so với TP.HCM. Hơn nữa Thuận An, Dĩ An đã lên thành phố. Khi hết dịch, các NĐT, doanh nghiệp sẽ về đây nhiều, khu vực này rất có tiềm năng” - ông Phúc chia sẻ.

Ông tiết lộ vừa mua được lô đất giá chỉ 32 triệu đồng/m2, trong khi đầu năm lô đất này được chủ rao bán giá 35 triệu đồng/m2. Lý do họ chấp nhận giá thấp hơn vì kẹt tiền khi công ty sản xuất gặp khó khăn trong mùa dịch, cần có vốn để tiếp tục hoạt động.

Trong khi đó, đất nền tỉnh lẻ và căn hộ khu vực các quận gần trung tâm TP.HCM lại là lựa chọn của anh Tuấn Anh (ngụ quận Thủ Đức, TP.HCM) và nhóm đầu tư của mình. Theo anh Tuấn Anh, thời điểm này đã có một số chủ đầu tư bắt đầu tung ra các gói kích cầu, khuyến mãi, chiết khấu hấp dẫn để thu hút khách hàng.

“Mua nhà, đất lúc này sẽ dễ dàng hơn, mình được lựa chọn, cân đo đong đếm. Trong khi trước đó mình bị động hơn, bị cò thổi giá, nhân viên kinh doanh thì hối thúc giữ chỗ nếu không giá bán đợt sau sẽ cao hơn… Tuy nhiên, để đầu tư lúc này, bạn cần chuẩn bị sẵn quỹ riêng để có nguồn lực đầu tư dài hơi” - anh Tuấn Anh phân tích.

Theo anh, lúc này giá căn hộ mua lại đã mềm hơn so với trước đây. Các dự án mới thì khách hàng mua thời điểm này sẽ được chiết khấu cao kèm quà tặng, tính ra cũng vài trăm triệu đồng, tương đương 5%-10% giá trị căn hộ. Đối với phân khúc đất nền tỉnh lẻ thì lúc này sẽ mua được giá hợp lý hơn. Nhiều người mua trước vì áp lực tài chính sẽ tháo chạy, buộc phải bán tháo. Vấn đề còn lại phụ thuộc vào sự nhanh tay, tinh mắt của NĐT để chốt được sản phẩm tối ưu.

Rất nhiều khách hàng vẫn tìm kiếm cơ hội săn lùng BĐS giá tốt trong mùa dịch. Ảnh: HUYỀN PHẠM

Cần tầm nhìn dài hạn

Theo chuyên gia BĐS Phan Công Chánh, tầm nhìn và nguồn lực của NĐT là yếu tố cần thiết để tham gia cuộc chơi vào thời điểm này. NĐT phải xác định thời gian đầu tư dài hơi từ sáu tháng đến một năm.

“Về nguồn lực, nếu NĐT có nguồn tiền mặt lớn thì nên giải ngân vào thị trường một cách chậm rãi, theo từng bước một chứ không phải tất tay hết vì như vậy rất nguy hiểm. Ngoài ra, nên hoạch định với những nhà tư vấn chuyên nghiệp để có chiến lược bài bản, giữ nguồn lực tài chính để tiếp tục đón những cơ hội đầu tư sắp đến” - ông Chánh phân tích.

Đồng tình, ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội BĐS TP.HCM, cũng cho rằng BĐS vẫn được coi là một trong những kênh cất giữ tài sản tương đối an toàn trong trường hợp khủng hoảng kinh tế. Đặc biệt là phân khúc thị trường nhà ở có giá vừa túi tiền, đáp ứng nhu cầu thực vẫn tiếp tục giữ vai trò chủ đạo. Đây cũng là sản phẩm có sự phát triển bền vững như thực tiễn đã chứng minh qua các cuộc khủng hoảng đóng băng thị trường các năm 2008, 2011.

Các chuyên gia cũng cho rằng đây là thời điểm thích hợp nhất để nhiều người có thể mua được nhà với giá hợp lý. Các NĐT cũng dễ dàng tìm được sản phẩm BĐS có tiềm năng sinh lời hấp dẫn và bền vững nhất. Trong đó, đất nền và nhà phố có sổ vẫn là ưu tiên lựa chọn hàng đầu.

Ông Sử Ngọc Khương, Giám đốc cấp cao Savills Việt Nam, cho biết cơ hội này chỉ dành cho những NĐT có tầm nhìn lâu dài. Họ sẽ vào thị trường lúc khó khăn để tìm cơ hội giá mềm. Khi tình hình tốt lên, họ sẽ có được mức chênh lợi nhuận rất tốt. “Thị trường tỉnh lân cận TP.HCM sẽ là cơ hội tốt cho những NĐT có dòng tiền nhàn rỗi, đầu tư vào đúng thời điểm” - ông Khương bật mí.

Kinh nghiệm là yếu tố quyết định Chuyên gia BĐS Phan Công Chánh nhận định xu hướng nắm bắt cơ hội đầu tư trong lúc thị trường tưởng chừng như đóng băng là điều khá phổ biến. Lý do là khi có dịch COVID-19 hay bất cứ biến động nào xảy ra, tác động lên nền kinh tế và BĐS thì khó khăn lớn nhất vẫn là câu chuyện tài chính. Hiện nay có đến 80% NĐT cá nhân lẫn NĐT tổ chức gặp khó khăn về tài chính. Chỉ có một nhóm nhỏ là những NĐT có tiềm lực tài chính mạnh. Họ là những NĐT gạo cội, có kinh nghiệm 15-20 năm trong lĩnh vực này. Nhóm NĐT này đã trải qua nhiều cơn khủng hoảng rồi và họ vẫn nhìn ra cơ hội khi thị trường đang gặp khó khăn cục bộ. Nguồn lực và vốn hiểu biết của những nhóm này rất dày dặn. “Nói đây là thời điểm tốt nhất cho người mua BĐS cũng có lý do của nó” - ông Chánh nhận định.

