Yêu phải cô gái “bắt cá 2 tay”, anh chàng có tuyệt chiêu khiến nàng gục ngã

Vợ chồng son tập 474 phần 2 cùng Hồng Vân – Quốc Thuận đến với câu chuyện tình “bắt cá 2 tay” đầy gay cấn của cặp vợ chồng ở Hà Nội là Quang Thành (34 tuổi, chuyên gia tư vấn đầu tư chứng khoán) và Bình An (31 tuổi, chuyên gia tâm lý).

Quang Thành cho biết, lần đầu tiên anh gặp vợ tại một hội thảo chung cách đây 10 năm khi còn là sinh viên. Lúc đó có chiếu một bộ phim khiến ai cũng cười, anh đã ấn tượng và thích cô nàng toàn cười mỉm vì nghĩ là cười duyên.

“Thật ra hồi đó răng của em xấu. Khi còn nhỏ học cấp 2 em bị tai nạn mẻ một cái răng, ngại vì hàm răng của mình nên em chỉ cười mỉm. Anh chồng em và rất nhiều anh khác nhầm là em cười duyên, dịu dàng. Lần đầu tiên gặp chồng em không có ấn tượng gì cả. Em đi cùng bạn ở chung phòng trọ, bạn ấy quen chồng em”, Bình An hài hước chia sẻ.

Gần 1 năm sau cả hai mới gặp lại, khi đó Quang Thành là người quản lý một nhóm tờ rơi quảng cáo và Bình An làm trong nhóm. Vì khách hàng thanh toán chậm nên chàng quản lý đã nợ lương nhân viên khiến cô nàng đang cần tiền tới tận phòng trọ đòi. Tối đó, Bình An sang lấy tiền được Quang Thành mời một bữa cơm do anh tự nấu, khi đó cô gái đang có bạn trai bị anh chàng quản lý “thả thính” rằng “Nếu trong cuộc sống gặp khó khăn gì thì cứ bảo anh, anh sẽ giúp”.

“Em là một người lí trí trong tình yêu. Thời điểm đó có nhiều người tìm hiểu và trò chuyện kiểu yêu thương em nhưng vì sinh ra khá khó khăn vất vả em nghĩ hôn nhân là điều quan trọng nên em muốn tìm hiểu nhiều kiểu người khác nhau để xem ai là người phù hợp với mình. Lúc đó em đang có cảm tình với một anh khác sinh năm 1981. Khoảng 9-12 tháng chồng là người chủ động trong chuyện kết nối với em, có thể coi đó là tỏ tình. Trong một lần đi chơi chồng hôn em, đối với chồng đó là nụ hôn đầu tiên nên rất gượng gạo nhưng để lại nhiều dấu ấn và cảm xúc với em”, cô vợ trẻ giải thích.

Quang Thành tiết lộ: “Ban đầu cũng nghĩ vợ có bạn trai, sau đó thì tin là có một anh đang cạnh tranh với mình. Có nhiều lần đang nói chuyện rất bình thường xong quay ra dỗi kêu đừng liên lạc với em nữa và 2-3 ngày sau lại bảo em hết giận rồi. Lúc bảo em đừng liên lạc là đang đi chơi với anh kia. Em linh cảm được, thậm chí có cả 2-3 người. Em hiểu phụ nữ phải chọn lọc kĩ nên người ta có quyền lựa chọn người tạo ra hạnh phúc cho họ”.

Sau nụ hôn đầu, Bình An vẫn phân vân giữa hai người đàn ông vì lúc đó Quang Thành đang hoàn tất học đại học, ham chơi game và hơi trẻ trâu. Thời điểm Quang Thành dẫn bạn gái về ra mắt với bố mẹ, cô nàng “bắt cá 2 tay” cảm nhận được tình yêu thương và sự ấm áp của bố mẹ bạn trai.

Chuyện tình “bắt cá 2 tay” lên tới cao trào khi có một lần anh sinh năm 1981 đến nhà Bình An chơi và cô đang ở nhà Quang Thành. Cô đã chạy về phòng trọ nhưng không hiểu sao Quang Thành linh cảm được là có ai đến nên phi xe máy đến phòng trọ gặp ngay “tình địch”.

“Em nói chuyện với anh ấy bình thường. Em hỏi anh làm nghề gì? Anh đến lâu chưa? Anh ăn gì không? Anh đó làm nghề xây dựng đang có công trình ở Hà Nội, sếp gọi điện nhiều quá, em ngồi cạnh em nhìn thấy bỏ lỡ cả chục cuộc điện thoại của sếp. Xong anh ấy không nhịn được nên phải về và em đưa cô này đi ăn, đi mua quần áo. Em biết là em đang chiếm ưu thế”, anh chàng “đập chậu cướp hoa” tâm sự.

Cả hai yêu nhau được 3 năm thì xảy ra xung đột, Quang Thành quá ham công việc không quan tâm tới bạn gái khiến cô nàng nghĩ anh không muốn cưới nên đòi chia tay. Sau gần 1 năm Quang Thành cố gắng xin lỗi để hàn gắn mối quan hệ và cặp đôi quyết định cưới luôn.

Cưới nhau được gần 7 năm và có con 3 tuổi, hai vợ chồng gặp một biến cố lớn năm 2020, khi Bình An mới sinh em bé được 6-7 tháng thì chồng bị áp lực tinh thần phải điều trị trong bệnh viện.

“Trước đó, em đòi hỏi ở chồng rất nhiều. Chồng em là người chịu khó kiếm tiền, có trách nhiệm với gia đình, chăm sóc con nhỏ nhưng chưa bao giờ em cảm thấy đủ. Em muốn tìm kiếm một thứ gì đó tốt hơn từ chồng em. Khi em về nhà lúc chồng đang ở bệnh viện, em gấp quần áo và suy nghĩ rằng có những người phụ nữ vào giây phút họ xem lại tủ quần áo thì chồng họ đã không còn trên cuộc đời này. Nhưng mình vẫn còn rất may mắn, chồng mình đang trong viện và anh ấy sẽ quay trở về. Hiện tại mọi thứ diễn ra bình thường và rất may mắn”, cô vợ xúc động chia sẻ.

Tiếp đó, Quang Thành “tố” vợ có tật xấu hay quên, nói và đùa nhây, anh chỉ mong vợ bớt công việc để có thời gian bên chồng, con và tập thể dục tốt cho sức khỏe.

“Trước đây em mong muốn chồng sẽ thay đổi rất nhiều. Nhưng hiện tại em không cần anh ấy phải thay đổi gì. Cứ nguyên vẹn như thế này, khỏe mạnh, tinh thần vui vẻ, thoải mái và có được sự đồng hành cùng em. Mọi thứ trong hành trình cuộc đời đó là nhân duyên, em nghĩ bản thân mình thay đổi thì chồng mình sẽ ảnh hưởng theo. Em mà suôn sẻ thì chồng em cũng rất nhịp nhàng”, cô vợ tâm lý nói.

