Yêu gần thập kỷ chia tay vì cốc trà sữa, cô gái miền Tây tìm bạn trai qua mạng

Thứ Tư, ngày 07/07/2021 13:00 PM (GMT+7)

Chia tay mối tình đầu 9 năm với lý do lãng xẹt, cô gái xinh đẹp kém may mắn trong tình duyên tham gia hẹn hò online để tìm một nửa.

Đến chương tình Ông mối hẹn hò, cặp đôi đều làm nhân viên kinh doanh là Kim Tiền (28 tuổi, Vĩnh Long) và Mai Trâm (31 tuổi, Tiền Giang) có những chia sẻ thú vị về cuộc sống cũng như tình duyên với Quyền Linh nhận được sự quan tâm từ người hâm mộ.

Kim Tiền cho biết, anh có ưu điểm hiền lành, năng động và giỏi giao tiếp nhưng khi gặp gái hay được nhiều cô gái thích là quéo nên không nói nên lời.

“Em có hai mối tình. Mối tình thứ nhất thời học cấp 2 kéo dài 7 năm, sau khi cả hai lên thành phố học đại học thì bạn gái xa mặt cách lòng nên em chủ động chia tay. Mối tình thứ hai quen được 1 tháng thấy bạn gái không thật lòng em đã dừng lại. Bây giờ em quen để cưới nên không cần bạn gái đẹp chỉ cần biết quán xuyến gia đình là được”, Kim Tiền trải lòng.

Mai Trâm là người vui vẻ, hòa đồng, nhiệt tình, có trách nhiệm trong công việc và biết nấu ăn. Cô trải qua 3 mối tình, mối tình dài nhất được 9 năm, mối tình gần đây chia tay được 1 năm.

“Mối tình đầu 9 năm chấm dứt mà em cũng không hiểu lý do vì sao, cả hai giận dỗi im lặng rồi im luôn. Em quen bạn đó từ lúc đi học đến lúc đi làm. Bạn đó rất hiền nhưng không thể hiện tình cảm bằng lời nói chỉ thể hiện bằng hành động. Có bữa em nhờ bạn đi lấy cái va li mà bạn rất khó chịu, em nghĩ cũng có điềm rồi. Em mới thử bảo bạn đi mua trà sữa uống, bình thường bạn sẽ mua nhưng bữa đó không mua và chạy qua quán trà sữa luôn. Em thấy sao nay kì quá, về em có nhắn tin hỏi lý do thì bạn nói không có gì. Em giận im không nói và bạn đó cũng im luôn”, Mai Trâm chia sẻ về lý do chia tay tình đầu rất lãng xẹt.

Tham gia chương trình, cô gái không quan trọng ngoại hình mong muốn tìm bạn trai biết quan tâm, không gia trưởng, không hút thuốc, không nhậu hay khó tính. Chàng trai Vĩnh Long chỉ cần bạn gái quê miền Tây, công việc ổn định, biết nấu ăn và quán xuyến gia đình.

Sau khi được kết nối và trò chuyện, Mai Trâm có ấn tượng tốt với chàng trai kém tuổi nhưng chững chạc, hiền và tròn tròn dễ thương. Kim Tiền nhận xét bạn gái xinh, nói chuyện ngọt ngào dễ thương.

Để Mai Trâm yên tâm về vấn đề tuổi tác giữa hai người, Kim Tiền nói với bạn gái rằng: “Chuyện tình cảm Tiền không phân biệt tuổi tác, Tiền cần người con gái trưởng thành. Vòng tay này sẽ là chỗ dựa vững chắc cho Trâm”.

Kết thúc cuộc hẹn online, cặp đôi cùng ở miền Tây có hoàn cảnh, tính cách giống nhau và đều chân thành trong chuyện tình cảm đã trao trái tim cho đối phương trong niềm vui của ông mối.

