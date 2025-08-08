Xây dựng 100 thư viện cho trẻ em vùng lũ

Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2025) và 55 năm thành lập Đài Truyền hình Việt Nam (07/9/1970 – 07/9/2025), Đài Truyền hình Việt Nam đã chính thức phát động dự án thiện nguyện mang tên “Thư viện Niềm vui”.

Đây là hoạt động giàu ý nghĩa nhân văn, đồng hành cùng sự kiện âm nhạc “V Concert” và “V Fest” với mục tiêu xây dựng 100 thư viện thân thiện dành tặng trẻ em vùng lũ và các vùng núi khó khăn trên cả nước.

Mỗi thư viện sẽ nhận được nguồn kinh phí 30-70 triệu đồng

Vào tháng 7/2025, mưa lũ gây ra thiệt hại nghiêm trọng tại các huyện vùng cao của tỉnh Nghệ An, cũng như ở các tỉnh Sơn La, Điện Biên. Ngoài việc bị hư hại nhà cửa và tài sản, nhiều sách vở và đồ dùng học tập của học sinh cũng bị vùi lấp trong bùn đất. Năm học mới cận kề, các em học sinh dường như rơi vào cảnh "trắng tay".

Cùng với đó, tại nhiều địa phương vùng sâu, vùng xa, học sinh vẫn đang đối mặt với tình trạng thiếu thốn cơ sở vật chất học đường, trong đó đặc biệt nghiêm trọng là sự thiếu hụt về thư viện và tài liệu học tập như nguồn sách tham khảo, nhạc cụ. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển ngôn ngữ, tư duy, cũng như khả năng tiếp cận tri thức xã hội của các em.

“Thư viện Niềm vui” ra đời như một món quà, giúp cho trẻ em được phát triển toàn diện thông qua những cuốn sách ý nghĩa.

Dự án "Thư viện Niềm vui" không chỉ đơn thuần cung cấp sách, mà còn hướng tới việc tạo ra những không gian đọc mở, sinh động và mang tính giáo dục cao. Mỗi thư viện trong dự án sẽ được trang bị các nhạc cụ phù hợp với từng cấp học, nhằm khuyến khích trẻ em làm quen và phát triển năng khiếu âm nhạc.

Thông qua Quỹ Tấm lòng Việt (VTV), dự án đặt mục tiêu trang bị 100 thư viện tại các trường học chịu ảnh hưởng bởi lũ quét, các trường Tiểu học và THCS tại những tỉnh thành khó khăn trên toàn quốc. Mỗi thư viện sẽ nhận được nguồn kinh phí từ 30-70 triệu đồng.

“Thư viện Niềm vui” không chỉ là một hoạt động thiện nguyện nhân dịp kỷ niệm các sự kiện lớn của đất nước, mà còn thể hiện cam kết lâu dài của Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) trong việc hỗ trợ phát triển giáo dục tại các vùng cao.

Dự án được thực hiện với sự chung tay của nghệ sĩ, cộng đồng người hâm mộ, các tổ chức xã hội và toàn thể xã hội, nhằm mục tiêu lan tỏa tri thức, khơi dậy đam mê học tập và xây dựng một môi trường giáo dục bền vững cho hàng ngàn trẻ em đang sống ở những khu vực còn nhiều khó khăn.

Tính đến ngày 06/8/2025, tổng số tiền khán giả ủng hộ cho dự án Thư viện Niềm vui là hơn 3,150,000,000 VNĐ và hơn 20,000 cuốn sách. Dự án kỳ vọng trong 2 đêm Concert sắp tới sẽ tiếp tục nhận được những yêu thương của khán giả dành cho Thư viện Niềm vui.