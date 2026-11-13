Câu hỏi về Việt Nam giúp người chơi Ai Là Triệu Phú ở Đức giành 1,8 tỉ đồng
Một câu hỏi có liên quan đến Việt Nam đã giúp người chơi chương trình Ai Là Triệu Phú phiên bản ở Đức chạm mốc tiền thưởng hơn 1,8 tỉ đồng. Người chơi này quả thật rất may mắn vì cô thừa nhận không biết câu trả lời, nhưng cuối cùng vẫn trả lời đúng.
Câu hỏi 64.000 euro (hơn 1,8 tỉ đồng) khiến người chơi gặp khó
Trong số phát sóng vào giữa tháng 9/2025 của chương trình Ai Là Triệu Phú phiên bản ở Đức, có một người chơi là một phụ nữ đang mang bầu, tên là Carolin Klinkenberg.
Vì gia đình sắp đón thành viên mới, cô và chồng đến trường quay với hy vọng giành được giải thưởng lớn để hiện thực hóa ước mơ sở hữu một căn nhà có sân vườn.
Carolin chơi vững vàng và đã giành được 32.000 euro (gần 920 triệu đồng). Bước tiếp theo của cô là câu hỏi trị giá 64.000 euro (hơn 1,8 tỉ đồng) - quả là một số tiền rất lớn.
Người dẫn chương trình Ai Là Triệu Phú ở Đức. Ảnh: RTL/ Stefan Gregorowius.
Theo báo AZ của Đức, câu hỏi 64.000 euro yêu cầu người chơi xác định một quốc gia với một mặt hàng thuộc nhóm dẫn đầu thế giới.
Cụ thể là: Các thỏa thuận với CHDC Đức (Đông Đức) là một yếu tố góp phần khiến quốc gia nào trở thành nước dẫn đầu thị trường thế giới về một loại sản phẩm nào hiện nay?
Các phương án trả lời là:
A. Ghana với sản phẩm ca-cao
B. Panama với sản phẩm chuối
C. Việt Nam với sản phẩm cà-phê
D. Sri Lanka với sản phẩm hạt tiêu
Đây không đơn thuần là câu hỏi về đặc sản của từng nước. Người chơi còn phải cân nhắc mối liên hệ được nhắc đến trong câu hỏi. Carolin đã phải dùng sự trợ giúp trước khi trả lời.
Người chơi chọn đáp án là Việt Nam
Carolin thừa nhận, dù cô sinh ra ở Đông Đức (trước đây) nhưng cô không biết câu trả lời cho câu hỏi này. Vì vậy, cô sử dụng quyền trợ giúp 50:50. Hai lựa chọn còn lại cho cô là A và C.
Người chơi Carolin Klinkenberg với câu hỏi sau khi đã chọn sự trợ giúp 50:50. Ảnh chụp màn hình: Gabriele Wetzel.
Sau khi cân nhắc, Carolin quyết định chọn C. Việt Nam với sản phẩm cà-phê. Sự can đảm lựa chọn của Carolin đã được đền đáp: Đây là đáp án chính xác, mang về cho cô số tiền thưởng 64.000 euro.
Nhiều người xem cho rằng đây là một câu hỏi thú vị, vì mặc dù họ biết cà-phê Việt Nam rất nổi tiếng, nhưng lại chưa biết nhiều về nhiều yếu tố liên quan đến quá trình phát triển ngành cà-phê của Việt Nam.
TRUNG QUỐC - Sau khi trúng số độc đắc hơn 10 triệu NDT (hơn 37 tỷ đồng), một người đàn ông đã có gia đình ở Đức Châu (tỉnh Sơn Đông) lập tức đưa người...