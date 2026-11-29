Hôm 25/11, YouTuber người Hàn Heo Jin-woo và bà xã người Anh Harriet Emily (thường gọi Jin - Hattie) thông báo trên trang cộng đồng lẫn các tài khoản mạng xã hội, việc họ chính thức chia tay. "Sau nhiều lần suy nghĩ và có những cuộc trò chuyện riêng, chúng tôi đi đến quyết định kết thúc cuộc hôn nhân, tiếp tục cuộc sống theo hai hướng riêng", cả hai cho biết.

Trong bài viết, cặp YouTuber bày tỏ việc ly hôn không phải quyết định dễ dàng, nhưng là lựa chọn được thống nhất. "Chúng tôi sẽ luôn trân trọng những năm tháng, kỷ niệm và dấu mốc đã cùng nhau trải qua. Chúng tôi thực sự hy vọng các bạn tiếp tục ủng hộ mỗi người trên chặng đường riêng phía trước", họ nói thêm.

Jin và Hattie, đều 30 tuổi, gặp nhau lần đầu tại Seoul năm 2019. Họ lập kênh YouTube vào tháng 1/2020, thu hút lượng lớn người theo dõi ở Hàn Quốc, Anh và nhiều quốc gia nhờ các video chia sẻ về cuộc sống thường ngày cũng như sự khác biệt văn hóa giữa hai nước. Sau ba năm yêu, họ làm đám cưới tại Hàn Quốc vào tháng 8/2022 và tại Anh vào tháng 1/2023. Cả hai sống chủ yếu ở Hàn Quốc và được nhiều khán giả mến mộ.

Kênh YouTube của Jin và Hattie hiện có khoảng 10,1 triệu người đăng ký, giúp cả hai nhận nút Kim cương của nền tảng.

Hattie và Jin khi còn hạnh phúc. Ảnh: YouTube

Nói về kế hoạch công việc sau ly hôn, đôi vợ chồng nổi tiếng cho biết họ sẽ tiếp tục làm sáng tạo nội dung theo cách mới.

"Với các kênh của chúng tôi, cả hai đã thống nhất Jin sẽ tiếp tục quản lý các kênh YouTube và TikTok hiện có, còn Hattie phụ trách tài khoản Instagram chung. Hattie cũng có những kênh riêng để tiếp tục đăng tải nội dung", họ cho biết. Trong đó, những video có sự xuất hiện của cả hai sẽ được quản lý theo thỏa thuận chung. Một số video đã đăng trước đây cũng có thể không còn để chế độ công khai.

Năm 2024, Jin và Hattie từng được Forbes Korea bình chọn vào danh sách 10 YouTuber có sức ảnh hưởng hàng đầu. Thu nhập hàng năm của họ từng được ước tính khoảng 6,3 tỷ won.

Tuy nhiên, khi xuất hiện trên chương trình Same Bed, Different Dreams 2: You Are My Destiny của đài SBS hồi tháng 11/2024, cả hai đính chính mức thu nhập ước tính trên không chính xác, do lượt xem video ngắn bị tính theo đơn giá của video dài. Họ tiết lộ ngay cả những tháng có thu nhập cao nhất, số tiền kiếm được cũng chỉ đủ mua một chiếc ôtô sản xuất tại Hàn Quốc.