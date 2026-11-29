Dưới đây là những chia sẻ, dự đoán mang tính tham khảo, chiêm nghiệm về cuộc sống, công việc... của tử vi 12 con giáp hôm nay ngày 29/11. Chúc bạn có những kế hoạch hoàn hảo cho ngày mới vui vẻ, tràn đầy năng lượng.

Lưu ý: Các thông tin bài viết về tử vi 12 con giáp hôm nay chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, giải trí!

Tử vi 12 con giáp hôm nay 29/11: Tuổi Tý

Ảnh hưởng của Tương Hại hôm nay nhắc nhở con giáp tuổi Tý hãy điều chỉnh lại tốc độ cũng như cảm xúc của mình chậm lại một chút vì càng vội vàng bạn càng dễ phạm lỗi. Khó khăn ở hiện tại chỉ mang tính chất tạm thời và nó đang chỉ ra điểm yếu của bạn cần chỉnh sửa, vì thế thay vì đối đầu thì hãy ghi nhận và kiên nhẫn học hỏi để cải thiện tình hình bạn nhé.

Cộng thêm tác động của Thiên Quan nên bản mệnh cảm thấy một số xáo trộn đang diễn ra. Hãy duy trì các công việc thường nhật, tránh khởi xướng những sáng kiến với quy mô lớn. Tập trung vào trách nhiệm của bản thân và hạn chế tham gia vào các hoạt động xã hội mang tính hợp tác hoặc mở rộng kinh doanh.

Với người độc thân, hãy tập trung vào những gì bạn thực sự cần ở một người bạn đời, đồng thời tin tưởng vào trực giác để tìm đến một người có cùng hệ giá trị và chiều sâu cảm xúc, bạn có thể gặp được một người mang lại cảm giác thân thuộc như "nhà". Đó là tình yêu mang lại cảm giác được nuôi dưỡng và chăm sóc. Những cử chỉ tử tế nhỏ bé sẽ giúp mối quan hệ của bạn thêm bền chặt.

Tử vi 12 con giáp hôm nay 29/11: Tuổi Sửu

Ngày hôm nay Tương Xung có thể chỉ ra cho tuổi Sửu những khác biệt về trong tư duy, hành động của ai đấy. Thay vì chỉ trích bạn nên đứng ở góc nhìn của đối phương để hiểu, rồi từ đó điều chỉnh lại mọi thứ cho đi vào nề nếp phù hợp với hoàn cảnh. Lúc này bản mệnh cần tránh tính cầu toàn kẻo hỏng việc lớn.

Ngày có Thực Thần nâng đỡ, chủ về các sự kiện hân hoan, quý nhân phù trợ và danh tiếng, bản mệnh có khả năng nhận được sự hỗ trợ từ người khác, giúp củng cố vị thế và giải quyết các vấn đề phức tạp. Hôm nay hoàn toàn lý tưởng cho việc kết nối, theo đuổi sở thích, tìm kiếm lời khuyên hoặc kiến thức, và thực hiện các công tác chuẩn bị.

Sự tiến triển ổn định cùng lòng kiên nhẫn sẽ giúp bạn vượt qua các thử thách về tiền bạc ở trước mắt một cách suôn sẻ. Hãy nhìn nhận lại các thói quen tài chính của bản thân và tránh mua sắm bốc đồng, đặc biệt là trước những cám dỗ chi tiêu trong ngày nghỉ cuối tuần như hôm nay.

Tử vi 12 con giáp hôm nay 29/11: Tuổi Dần

Chính Ấn mang tới tin vui về khía cạnh công việc, nếu thời gian qua bạn đã âm thầm nỗ lực làm việc thì đây chính là thời điểm vàng để khẳng định giá trị bản thân, đón nhận sự công nhận cũng như những phần thưởng xứng đáng. Thời gian này cũng thuận lợi cho việc giao tiếp và thể hiện tài năng, lập kế hoạch cẩn thận chính là chìa khóa.

Tư duy tài chính của bạn đã trở nên vững vàng và thực tế. Đây là thời điểm lý tưởng để rà soát lại ngân sách, cắt giảm các khoản chi tiêu lãng phí và tinh chỉnh kế hoạch tiết kiệm của mình. Tránh đưa ra các quyết định vội vàng và hãy kiên nhẫn, những bước đi nhỏ nhưng thông minh sẽ mang lại kết quả bền vững cho bạn.

Về khía cạnh sức khỏe, bạn có được sự sáng tỏ mới về các ưu tiên của mình, cảm thấy sẵn sàng hơn để kiểm soát lại sức khỏe và thể trạng nhưng theo một cách nhẹ nhàng và có chiến lược hơn. Hãy bắt đầu từ chính điểm xuất phát hiện tại của bạn, thay vì từ nơi mà bạn nghĩ mình "nên" ở đó.

Tử vi 12 con giáp hôm nay 29/11: Tuổi Mão

Tuổi Mão có được vận trình tình cảm như ý trong ngày có Tam Hợp. Nếu đang độc thân, những mối quan hệ dựa trên sự tương đồng về giá trị sống sẽ mang lại nhiều ý nghĩa hơn là những rung động thoáng qua. Cách tiếp cận từ tốn này giúp xây dựng một nền tảng vững chắc, sự kiên nhẫn và lòng tử tế sẽ làm sâu sắc thêm sự gần gũi. Hãy tin tưởng vào quá trình phát triển chậm rãi nhưng vững chắc của những kết nối trong trái tim bạn, điều này sẽ mang lại hạnh phúc bền lâu.

Bên cạnh đó Thiên Ấn chỉ dẫn, hỗ trợ cho việc củng cố nội bộ, giúp khơi gợi những ý tưởng mới và tạo điều kiện cho các bước đột phá cá nhân. Đây là thời điểm tuyệt vời để tham gia phỏng vấn xin việc, tìm kiếm cơ hội thăng tiến, khởi động các dự án mới hoặc thể hiện năng lực và ý tưởng của bản thân, bạn sẽ dễ dàng được chú ý và công nhận hơn.

Đối với chuyện tiền bạc, bản mệnh hãy luôn chuẩn bị sẵn một khoản tiết kiệm dự phòng và trao đổi cởi mở, rõ ràng với những người thân yêu về vấn đề tài chính. Hãy giữ kỷ luật và lập kế hoạch cẩn thận để duy trì sự ổn định, đồng thời chuẩn bị cho sự phát triển trong tương lai.

Tử vi 12 con giáp hôm nay 29/11: Tuổi Thìn

Năng lượng của Thương Quan dễ tạo ra sự xa cách, bất hòa trong các mối quan hệ tình cảm, vợ chồng của con giáp tuổi Thìn do thói quen soi mói, hay bắt bẻ và không chịu nhún nhường. Bên cạnh đó cảm xúc không ổn định cũng ảnh hưởng tới công việc làm tâm trí bạn trở nên nóng vội, cả thèm chóng chán, bắt đầu nhiều dự án nhưng lại bỏ dở giữa chừng vì thiếu sự kiên nhẫn và tính kỷ luật.

Lúc này sự chân thành về cảm xúc trở nên quan trọng. Những cuộc trò chuyện có thể mang lại sự sáng tỏ hoặc hé mở những cảm xúc cần được quan tâm đúng mức. Đối với các cặp đôi, hãy thử làm điều gì đó ngẫu hứng để làm mới mối quan hệ. Sống chân thật với chính mình sẽ giúp kết nối giữa hai người trở nên sâu sắc hơn.

Về chuyện tiền bạc, bạn có mục tiêu gia tăng thu nhập là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, hãy tìm kiếm những phương thức an toàn để tăng thu nhập một cách lành mạnh và lắng nghe lời khuyên từ những người đáng tin cậy. Bên cạnh đó, vào thời điểm cuối tháng này, có thể sẽ phát sinh các khoản chi phí bất ngờ.

Tử vi 12 con giáp hôm nay 29/11: Tuổi Tị

Nhờ có Tam Hội nâng đỡ, hôm nay con giáp tuổi Tị có khả năng nhận được sự hỗ trợ từ bạn bè, thuận lợi cho các tương tác ý nghĩa và sự phát triển tích cực. Hôm nay phù hợp cho việc kết nối, giao tiếp, vận hành kinh doanh, cũng như phát triển bản thân hoặc học tập, hoặc kết nối xã hội và giao tiếp, hợp tác nhóm, tự nhìn nhận và quản lý bản thân, học tập, thảo luận.

Tuy nhiên cũng có tác động từ Kiếp Tài khuyên bạn nên hành động một cách khôn ngoan. Tốt nhất nên giữ bình tĩnh và tránh các hành động bốc đồng. Hãy lập kế hoạch kỹ lưỡng từ trước và tiến hành một cách vững vàng, hạn chế tham gia vào các hoạt động xã hội mang tính hợp tác hoặc các nỗ lực mở rộng kinh doanh.

Hôm nay khuyến khích giao tiếp chân thành và khả năng thấu hiểu bản thân để định hướng cho đời sống tình cảm của bạn. Người độc thân tuổi Tị nên dành thời gian nhìn lại các mối quan hệ trong quá khứ để hiểu rõ hơn về điều mình thực sự mong muốn. Thời điểm cuối tháng, một nguồn năng lượng dịu dàng và nuôi dưỡng sẽ bao quanh đời sống tình cảm của bạn.

Tử vi 12 con giáp hôm nay 29/11: Tuổi Ngọ

Tử vi hàng ngày 29/11/2026 của 12 con giáp, Tam Hội chỉ dẫn để tuổi Ngọ có những bước tiến vững chắc trong sự nghiệp, bạn cũng bớt đi việc so sánh bản thân với mọi người xung quanh. Hãy tập trung vào sự tiến triển ổn định thay vì vội vàng mở rộng kinh doanh. Rất phù hợp cho các chuyến công tác, hoạt động quảng bá và các công việc từ thiện.

Hôm nay Tỷ Kiên xuất hiện mang tới cho tuổi Ngọ cả cơ hội lẫn thách thức trong việc khẳng định bản thân. Môi trường công sở xuất hiện nhiều quan điểm trái chiều, bạn cần giữ cái đầu lạnh, thi đấu bằng năng lực thay vì sa đà vào những cuộc cãi vã vô bổ.

Sức khỏe của bạn sẽ được cải thiện nhờ cách tiếp cận cân bằng đối với việc rèn luyện thể chất và chăm sóc bản thân. Nếu cảm thấy căng thẳng hoặc mất cân bằng, bạn có thể áp dụng các phương pháp thư giãn như tập yoga, hít thở sâu hoặc thiền định để khôi phục sự minh mẫn về tinh thần.

Tử vi 12 con giáp hôm nay 29/11: Tuổi Mùi

Cuộc sống của tuổi Mùi hôm nay trở nên dễ chịu, hài hòa hơn bao giờ hết với sự chỉ dẫn của Thực Thần. Hôm nay cũng thuận lợi cho việc củng cố nội bộ, vượt qua thử thách và đạt được những bước đột phá. Đây là thời điểm lý tưởng để thực hiện các chuyến khảo sát thực tế, đàm phán, thúc đẩy hợp tác và áp dụng các phương thức quản lý đổi mới.

Khả năng xử lý các vấn đề tiền bạc phức tạp của bạn được cải thiện rõ rệt, hãy tận dụng sự minh mẫn này để giải quyết các vấn đề về bảo hiểm, thuế hoặc các nghĩa vụ còn tồn đọng. Một bất ngờ liên quan tới tài chính có thể xuất hiện dưới hình thức tiền thưởng, quà tặng hoặc một khoản doanh thu bất ngờ.

Về thể chất, hãy duy trì một chế độ tập luyện từ nhẹ đến vừa phải. Đừng quên dành thời gian nghỉ ngơi và phục hồi để tránh tình trạng gắng sức quá mức dẫn đến kiệt sức. Hãy bắt đầu ngày mới với một mục đích rõ ràng, điều này sẽ định hình tâm thế cho mọi hoạt động trong ngày. Việc vận động đặc biệt quan trọng vì cơ thể bạn đang cần được lưu thông khí huyết và kéo giãn.

Tử vi 12 con giáp hôm nay 29/11: Tuổi Thân

Tuổi Thân gặp được Chính Tài quả là may mắn, thu nhập có cơ hội cải thiện khi công việc tiến triển thuận lợi. Bản mệnh có thể mở ra những mối quan hệ hợp tác đáng quan tâm. Một khách hàng mới, đối tác tiềm năng hoặc hướng kinh doanh khác biệt có thể đem đến triển vọng tích cực. Tuy nhiên, tuổi Thìn không nên vì thấy vận trình khởi sắc mà vội vàng đầu tư hoặc chi tiêu quá khả năng.

Hôm nay, khía cạnh vui tươi và đầy sức hút trong con người bạn sẽ tỏa sáng. Bạn sẽ tận hưởng những niềm vui nhẹ nhàng và có thể gặp gỡ một người mới trong các dịp giao lưu xã hội. Đời sống tình cảm của bạn diễn ra êm đềm và ổn định, sẽ tìm thấy niềm vui trong những khoảnh khắc giản đơn và những cử chỉ quan tâm nhỏ dành cho đối phương.

Dù là đi bộ, tập luyện sức mạnh nhẹ nhàng hay kéo giãn cơ thể, việc duy trì sự vận động sẽ giúp cải thiện tâm trạng và tăng cường năng lượng cho bạn. Ngoài ra, hãy chú trọng đến sức khỏe tinh thần, thực hành chánh niệm có thể giúp giảm bớt căng thẳng và giữ cho tâm trí luôn sáng suốt.

Tử vi 12 con giáp hôm nay 29/11: Tuổi Dậu

Thiên Tài gõ cửa là dấu hiệu tốt cho tuổi Dậu về tài lộc, một khoản thu từ công việc phụ hoặc dự án bên ngoài có thể giúp bạn chủ động hơn trong chi tiêu. Bên cạnh đó muốn thu nhập gia tăng hơn nữa bạn nên chú ý cải thiện chất lượng sản phẩm, dịch vụ và cách tiếp cận khách hàng. Việc xây dựng uy tín, giữ chân khách hàng cũ có thể đem lại lợi ích bền vững hơn chạy theo doanh thu trước mắt.

Ngũ hành tương sinh cho thấy đây là thời điểm lý tưởng để hàn gắn các mối quan hệ rạn nứt, tìm kiếm đối tác kinh doanh, xây dựng liên minh hoặc cùng người khác hợp lực để đạt được các mục tiêu chung. Những người lớn tuổi, cấp trên hoặc các cố vấn giàu kinh nghiệm có thể sẽ đưa tay giúp đỡ, cung cấp cả nguồn lực lẫn sự chỉ dẫn, giúp các dự án hợp tác từng bị đình trệ lâu ngày có cơ hội khởi động trở lại.

Sự kiên trì và chừng mực chính là chìa khóa giúp bạn duy trì sức khỏe tốt. Giấc ngủ của bạn có thể trở nên nhạy cảm hơn, vì vậy hãy cố gắng duy trì một lịch trình ngủ đều đặn. Tránh làm việc quá sức, thay vào đó, hãy tập trung vào việc giữ sự cân bằng cả về thể chất lẫn tinh thần.

Tử vi 12 con giáp hôm nay 29/11: Tuổi Tuất

Tử vi hàng ngày 29/11/2026 của 12 con giáp, hôm nay tuổi Tuất đối mặt với Tương Phá, không phải là chuyện dễ dàng gì. Đôi khi có thể khiến bạn trở nên bồn chồn hoặc thiếu kiên nhẫn. Hãy chú ý đến giọng điệu và cách chọn từ ngữ khi giao tiếp với người khác. Về vấn đề tài chính, hãy ưu tiên sự ổn định và tránh các quyết định đầu tư bốc đồng vào những lĩnh vực có rủi ro cao.

Lại có thêm cả Thương Quan nhắc nhở bạn cố gắng duy trì thái độ cởi mở và điềm tĩnh để giữ mọi thứ ổn định, tránh khởi xướng các hành động mới. Không nên tham gia vào các dự án hợp tác, các buổi tụ họp xã hội hay các cuộc đàm phán.

Hãy dành thời gian để nhìn nhận và xử lý cảm xúc của bản thân, bởi những căng thẳng bị dồn nén có thể dẫn đến các biểu hiện về thể chất. Bạn mạnh mẽ hơn mình tưởng, nhưng hãy nhớ rằng sức mạnh thực sự còn bao gồm cả việc biết khi nào cần sống chậm lại.

Tử vi 12 con giáp hôm nay 29/11: Tuổi Hợi

Tam Hợp có lợi cho việc giao tiếp và thu hút sự ủng hộ, giúp mở rộng tầm nhìn của tuổi Hợi ngày hôm nay. Phù hợp cho các hoạt động kết nối, giao lưu xã hội, đàm phán và lập kế hoạch học tập. Có khả năng nhận được sự trợ giúp từ người khác, giúp mọi việc tiến triển suôn sẻ hơn và thúc đẩy sự thăng tiến cá nhân, bạn cũng có thể thực hiện các giao dịch kinh doanh, lập kế hoạch chiến lược và tích lũy nguồn lực.

Thêm Chính Quan nâng đỡ, đây cũng là thời điểm thuận lợi để thực hiện kế hoạch, mở rộng dự án và thúc đẩy làm việc nhóm, hãy đảm bảo việc lập kế hoạch và triển khai được thực hiện bài bản. Rất phù hợp cho các giao dịch tài chính, các chuyến khảo sát thực tế và các công việc liên quan đến quản lý. Khi cơ hội xuất hiện, hãy tiến bước một cách vững vàng và thực tế.

Năng lượng của bạn khá ổn định, tạo điều kiện thuận lợi để duy trì các thói quen lành mạnh. Đây là thời điểm tuyệt vời để xây dựng các thói quen rèn luyện thể chất thông qua việc kết hợp các bài tập đều đặn, vừa sức vào lịch trình hàng ngày. Dinh dưỡng đóng vai trò then chốt, do đó hãy tập trung vào các loại thực phẩm giàu dưỡng chất để cung cấp năng lượng cho cơ thể và duy trì mức năng lượng ổn định. Sự kiên trì và việc tự chăm sóc bản thân là những yếu tố thiết yếu.