Vợ thức trắng chăm chồng sau tai nạn, anh vừa cầm lại điện thoại đã tiếp tục ngoại tình

Kate Sifuentes, 24 tuổi, sống tại Bắc California (Mỹ), từng dành toàn bộ thời gian để chăm sóc chồng sau một vụ tai nạn ô tô nghiêm trọng. Thế nhưng sau tất cả hy sinh, điều cô nhận lại là một người chồng ngoại tình.

Suy sụp khi nhận tin chồng gặp tai nạn

Kate kể lại trên TikTok cá nhân rằng, vào ngày xảy ra tai nạn, cô liên tục gọi điện cho chồng nhưng không thấy anh bắt máy. Linh cảm bất an khiến cô đứng ngồi không yên.

Không lâu sau đó, cảnh sát gọi điện thông báo chồng cô gặp tai nạn ô tô nghiêm trọng và được trực thăng đưa tới bệnh viện cấp cứu.

"Điều duy nhất họ nói với tôi là chồng tôi vẫn còn sống", Kate nhớ lại.

Khi chạy tới bệnh viện, cô được biết chồng bị chấn thương sọ não nghiêm trọng, hôn mê và phải giành giật sự sống từng ngày.

Kate đau đớn đến mức tự trách bản thân, cho rằng chồng cố trả lời tin nhắn của cô khi lái xe nên mới gặp nạn.

Kate vẫn hết lòng chăm sóc chồng nhưng thứ nhận về chỉ là sự phản bội.

Phát hiện chồng ngoại tình ngay trong lúc chăm sóc

Trong những ngày túc trực ở bệnh viện, Kate vẫn hết lòng chăm sóc chồng. Nhưng rồi một sự thật khiến cô suy sụp hoàn toàn đã xuất hiện.

Khi kiểm tra điện thoại của chồng, cô phát hiện hàng loạt tin nhắn tình cảm với nhiều phụ nữ khác. Không chỉ có Snapchat, anh còn sử dụng nhiều ứng dụng hẹn hò với các tên giả khác nhau.

"Khi mở điện thoại, tôi thấy ngay cuộc trò chuyện với một người phụ nữ lạ. Sau đó là rất nhiều người khác", Kate kể.

Dù đau đớn, cô vẫn ở lại bên chồng trong giai đoạn anh điều trị vì nghĩ rằng "vợ chồng hết tình còn nghĩa".

Chồng vừa hồi phục đã tái diễn chuyện ngoại tình

Sau khoảng 30 ngày tỉnh lại, người chồng thừa nhận chuyện ngoại tình và xin Kate tha thứ. Tin vào lời hứa thay đổi, cô tiếp tục đồng hành cùng anh trong quá trình phục hồi chức năng.

Kate là người trực tiếp giúp chồng học lại mọi thứ từ ăn uống, đi lại, nói chuyện cho tới cách sử dụng điện thoại sau chấn thương sọ não.

Nhưng trớ trêu thay, khi đã có thể dùng điện thoại thành thạo, anh lại tiếp tục nhắn tin tán tỉnh những cô gái khác.

"Chính tôi là người dạy anh ấy sử dụng điện thoại trở lại, không ngờ là để anh ấy tiếp tục nói chuyện với phụ nữ khác", Kate nghẹn ngào chia sẻ.

Điều khiến cô lạnh lòng hơn cả là lần này chồng mình thậm chí không còn cố che giấu chuyện sai trái.

Cuộc hôn nhân đi đến hồi kết

Sau nhiều tháng chịu đựng, Kate dần mất hết cảm xúc với chồng. Cô cho biết bản thân từng cố gắng duy trì cuộc sống chung vì nể mẹ chồng, nhưng cuối cùng vẫn quyết định ly hôn.

Hiện mẹ chồng đã chuyển tới sống cùng con trai trong một căn hộ riêng. Kate cho biết hai người sẽ sớm hoàn tất thủ tục ly hôn, dù chồng cô vẫn muốn đưa vụ việc ra tòa để tranh chấp tài sản chung.

Câu chuyện của Kate nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Nhiều người bày tỏ sự cảm thông với người vợ trẻ khi cô đã hy sinh quá nhiều cho cuộc hôn nhân nhưng cuối cùng vẫn nhận lại tổn thương.

Ngoại tình không tình dục: Kiểu phản bội âm thầm ngày càng phổ biến

Theo các chuyên gia tâm lý, ngoại tình không tình dục thường bắt đầu từ việc một người tìm kiếm sự đồng cảm, lắng nghe hoặc chia sẻ cảm xúc ở bên ngoài mối quan hệ hiện tại.

Không có quan hệ thể xác nhưng vẫn giấu giếm nhắn tin, chia sẻ cảm xúc hay dành sự quan tâm đặc biệt cho người khác – đó là điều nhiều chuyên gia gọi là “ngoại tình không tình dục”.

Trong thời đại mạng xã hội và công nghệ phát triển, con người có thể kết nối với nhau mọi lúc mà không cần gặp mặt trực tiếp. Chính điều này khiến ranh giới giữa tình bạn và tình cảm vượt mức bạn bè trở nên mơ hồ hơn.

Một khảo sát của YouGov tại Anh cho thấy khoảng 20% người trưởng thành từng không chung thủy với bạn đời, trong đó có nhiều trường hợp không phát sinh quan hệ tình dục. Dù vậy, phần lớn người tham gia vẫn cho rằng kiểu ngoại tình này gây tổn thương sâu sắc không kém phản bội thể xác.

Theo các chuyên gia tâm lý, ngoại tình không tình dục thường bắt đầu từ việc một người tìm kiếm sự đồng cảm, lắng nghe hoặc chia sẻ cảm xúc ở bên ngoài mối quan hệ hiện tại. Những cuộc trò chuyện bí mật, sự mong chờ tin nhắn hay cảm giác gắn bó đặc biệt với người thứ ba đều có thể là dấu hiệu cảnh báo.

Nhà trị liệu Sarah Calvert cho rằng, nếu một người không muốn bạn đời biết về mối quan hệ của mình với người khác, đó đã là điều đáng suy nghĩ. Bởi sự phản bội đôi khi không nằm ở hành động thể xác mà ở sự giấu giếm và lệch hướng cảm xúc.

Tiến sĩ tâm lý Gayle Brewer cũng nhận định phụ nữ thường bị tổn thương bởi ngoại tình cảm xúc nhiều hơn nam giới. Trong khi đàn ông quan tâm tới chuyện thể xác, phụ nữ lại đau lòng khi biết bạn đời có tình cảm với người khác.

Nhiều trường hợp ngoại tình không tình dục xuất phát từ áp lực cuộc sống, mâu thuẫn hôn nhân, mất kết nối cảm xúc hoặc những tổn thương tâm lý kéo dài.

Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng nếu được nhìn nhận nghiêm túc, đây cũng có thể là cơ hội để các cặp đôi đối thoại và hàn gắn mối quan hệ trước khi quá muộn.