Trào lưu "Đại tiểu thư xuống phố": Hội chứng phù phiếm?

Một chiều cuối tuần tại trung tâm TP. HCM, đám đông đang tản bộ quanh phố Nguyễn Huệ bỗng dạt sang hai bên, tò mò đổ dồn ánh mắt vào một cô gái trẻ khoác lên mình bộ trang phục sang trọng, sải bước tự tin. Đi sát bên cạnh cô là ba, bốn thanh niên mặc suit đen chỉn chu, đeo kính râm, gương mặt lạnh lùng và luôn đưa tay ra hiệu mở đường như thể đang bảo vệ một nhân vật đặc biệt tầm cỡ quốc tế.

Thế nhưng, đây không phải là một đại tiểu thư tài phiệt hay ngôi sao giải trí thực thụ, mà chỉ là một bạn trẻ đang thực hiện trào lưu "tiểu thư xuống phố", một hiện tượng mạng xã hội đang làm mưa làm gió khắp các nền tảng số tại Việt Nam.

Sự xuất hiện rầm rộ với đông đảo vệ sĩ thu hút sự chú ý của đám đông. Ảnh minh hoạ: phuccaramen/docnhanh

Để có được vài chục giây video ngắn lộng lẫy hiển thị trên màn hình điện thoại của người xem, những "tiểu thư" và "tổng tài" tự phong này sẵn sàng chi ra từ 4 đến 6 triệu đồng cho một buổi quay hình, bao gồm tiền thuê trang phục, ê-kíp sản xuất, hậu kỳ, và đặc biệt là chi phí thuê những vệ sĩ giả để tạo dựng một sự hào nhoáng nhân tạo.

Trào lưu này vốn có nguồn gốc từ các nền tảng mạng xã hội nước ngoài, nhanh chóng du nhập vào Việt Nam và tạo thành một cơn sốt không nhỏ trong cộng đồng sáng tạo nội dung số. Ở góc nhìn tích cực, hiện tượng này phản ánh khả năng bắt nhịp nhanh nhạy của giới trẻ đối với các xu hướng giải trí toàn cầu trong thời đại số hóa, nơi ranh giới về không gian và văn hóa hầu như bị xóa nhòa.

Việc tự lên ý tưởng, chuẩn bị trang phục, tính toán kỹ lưỡng về nhịp bước đi, biểu cảm khuôn mặt và phối hợp với ê-kíp đòi hỏi một sự đầu tư nghiêm túc về mặt kỹ năng sản xuất nội dung hình ảnh. Nó cũng mở ra những cơ hội kinh doanh thời vụ mới, giúp các bạn sinh viên có thêm thu nhập từ việc đóng vai vệ sĩ, đồng thời kích cầu các dịch vụ quay phim, cho thuê trang phục và trang điểm. Đối với nhiều người, việc bỏ ra vài triệu đồng để đổi lấy một trải nghiệm giải trí độc đáo, cảm giác được trở thành tâm điểm của sự chú ý trong chốc lát, hay chỉ đơn giản là sở hữu một video "triệu view" để tăng tương tác cho kênh cá nhân, được xem là một khoản đầu tư xứng đáng cho nhu cầu khẳng định bản sắc cá nhân trên không gian mạng.

Tuy nhiên, khi bóc tách lớp vỏ bọc hào nhoáng của những thước phim được dàn dựng công phu ấy, người ta không khỏi băn khoăn về những hệ lụy tâm lý và xã hội mà trào lưu này mang lại. Việc mượn sự xuất hiện của đội ngũ vệ sĩ giả để gây chú ý tại các không gian công cộng như phố đi bộ Hồ Gươm hay Nguyễn Huệ vô hình trung đang gây ảnh hưởng đến trật tự chung, tạo ra những sự hiếu kỳ không đáng có và làm phiền lòng những người xung quanh vốn chỉ muốn tìm kiếm không gian yên bình để thư giãn.

Đáng ngại hơn, hiện tượng này phản ánh một xu hướng chuộng hư danh, sính chuộng sự giàu sang ảo tưởng vốn đang ăn sâu vào một bộ phận giới trẻ thời đại số. Khi giá trị của một con người bắt đầu được đo đếm bằng số lượng người theo dõi, bằng những cái chạm màn hình hay những lời tán tụng ảo, ranh giới giữa đời thực và mạng xã hội trở nên mong manh hơn bao giờ hết. Sự hào nhoáng được mua bằng tiền thuê dịch vụ chỉ là một chiếc mặt nạ tạm thời, và khi buổi quay kết thúc, các "đại tiểu thư" hay "tổng tài" lại phải quay về với thực tại, tạo nên một khoảng trống tâm lý lớn giữa cuộc sống thực tế và hình tượng lung linh trên mạng.

Điều này đặt ra một bài học sâu sắc cho những bạn trẻ có xu hướng thích "chơi sang" và chạy theo những giá trị bề nổi. Sự sang trọng đích thực không bao giờ đến từ việc dàn dựng những màn phô diễn quyền lực nhân tạo hay thuê mướn một đội ngũ đi bọc lót xung quanh để chứng tỏ vị thế của mình. Giá trị nội tại của một cá nhân được xây dựng từ tri thức, phông nền văn hóa, cách ứng xử và những đóng góp thiết thực cho cộng đồng, chứ không nằm ở số lượng vệ sĩ giả tháp tùng trên phố công cộng. Việc lạm dụng tiền bạc để mua lấy một ảo tưởng về sự đẳng cấp dễ khiến người trẻ rơi vào cái bẫy của sự phù phiếm, tiêu tốn những khoản chi phí không hề nhỏ vào những mục đích vô bổ thay vì đầu tư cho việc học tập, phát triển kỹ năng hay tích lũy cho tương lai lâu dài.

Thay vì cố gắng tìm mọi cách để biến mình thành một hình mẫu tài phiệt xa vời trong thế giới ảo, giới trẻ cần tỉnh táo để nhận ra rằng cuộc sống thực tế mới là nơi cần họ khẳng định bản lĩnh và giá trị thực sự của chính mình.

Mạng xã hội suy cho cùng cũng chỉ là một tấm gương phản chiếu những ước vọng và cả những ảo tưởng của con người trong thời đại công nghệ số.

Xu hướng "tiểu thư xuống phố" có thể sớm nở rộ rồi cũng sẽ nhanh chóng lụi tàn như hàng trăm trào lưu ngắn hạn khác trước đây, nhưng thái độ sống và cách định vị giá trị bản thân của người trẻ trước những làn sóng ấy mới là điều đọng lại. Một thế hệ trẻ năng động, tự tin và bản lĩnh là thế hệ biết sử dụng công nghệ và các công cụ truyền thông để lan tỏa những giá trị tích cực, chân thật, thay vì để bản thân bị cuốn trôi vào những vòng xoáy của sự phô trương giả tạo, đánh mất đi sự chân thành và giản dị vốn có của cuộc sống đời thường.