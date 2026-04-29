Bắt quả tang vợ ngoại tình, chồng uống rượu 'lấy can đảm' và cái kết rúng động

Nghi ngờ ngoại tình khi sống xa nhau

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, vụ việc xảy ra tại tỉnh Sing Buri, Thái Lan, liên quan đến một cặp vợ chồng đã chung sống với nhau hơn 20 năm và có một người con.

Thời gian gần đây, do đặc thù công việc, hai người phải sống xa nhau. Người chồng, ông Sak (62 tuổi), đi làm ăn tại tỉnh Chai Nat, trong khi vợ là bà Juthamas (50 tuổi) làm công nhân tại quê nhà.

Khoảng cách địa lý cùng những thay đổi trong sinh hoạt hằng ngày đã khiến mối quan hệ giữa hai người dần xuất hiện rạn nứt.

Khi nghe con kể rằng mẹ không còn giữ thói quen, giờ giấc sinh hoạt như trước, ông Sak bắt đầu nảy sinh nghi ngờ vợ ngoại tình.

Phát hiện ngoại tình sau lần trở về đột xuất

Không thể yên tâm, người đàn ông này đã quyết định trở về nhà đột ngột để tìm hiểu.

Theo lời khai ban đầu, khi quay về, ông Sak phát hiện vợ có quan hệ tình cảm với người khác. Thậm chí, ông cho biết đã nhiều lần bắt gặp vợ đi cùng nhân tình.

Sự thật này trở thành cú sốc lớn, khiến ông rơi vào trạng thái mất kiểm soát. Thay vì tìm cách giải quyết bằng đối thoại, ông Sak lại nuôi ý định trả thù vì ghen tuông.

Ông Sak bị cảnh sát bắt giữ sau khi tấn công vợ. Ảnh: Thethaiger

Cơn ghen và hành vi bạo lực

Trong lúc không làm chủ được bản thân, lại có sử dụng rượu để "lấy can đảm", ông Sak đã mang theo dao và tấn công vợ ngay trên đường cao tốc.

Ông liên tục rượt đuổi và đâm nhiều nhát vào bà Juthamas, khiến nạn nhân bị thương nặng.

Dù trong tình trạng nguy kịch, người vợ vẫn cố gắng chạy thoát bằng xe máy. Tuy nhiên, ông Sak tiếp tục truy đuổi, dẫn đến va chạm giữa hai phương tiện khiến cả hai ngã ra đường.

Rất may, người dân sống gần khu vực đã kịp thời phát hiện và can thiệp, khống chế người đàn ông trước khi sự việc trở nên nghiêm trọng hơn.

Lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt sau đó để xử lý tình huống.

Bi kịch gia đình từ vụ ngoại tình

Sau vụ việc, bà Juthamas được đội cứu hộ đưa đi cấp cứu trong tình trạng bị thương nặng. Trong khi đó, ông Sak cũng bị thương ở tay do chính hành vi tấn công gây ra.

Cảnh sát địa phương đã tiến hành bắt giữ người chồng để phục vụ công tác điều tra. Hiện cơ quan chức năng đang chờ kết quả giám định thương tích để hoàn tất hồ sơ và tiến hành các bước tố tụng theo quy định.

Vụ việc một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về những hệ lụy nghiêm trọng của ngoại tình và đặc biệt là sự nguy hiểm khi con người không kiểm soát được cảm xúc tiêu cực.

Ghen tuông là phản ứng tâm lý tự nhiên, nhưng khi bị đẩy đến cực đoan, nó có thể biến thành hành vi bạo lực, gây hậu quả nặng nề cho cả nạn nhân lẫn chính người gây ra.

Trong nhiều trường hợp, chỉ một phút mất kiểm soát cũng có thể phá hủy cả một gia đình và tương lai của nhiều người liên quan.

Câu chuyện tại Sing Buri không chỉ là một vụ án hình sự, mà còn là lời nhắc nhở về cách mỗi người cần học cách đối diện với mâu thuẫn trong hôn nhân một cách tỉnh táo, thay vì để cảm xúc tiêu cực dẫn lối.

Dấu hiệu nhận biết chính xác nhất cho thấy vợ đang ngoại tình

Khi một người phụ nữ thay lòng, tự dưng xung đột giữa chồng và vợ từ từ tăng lên. Ảnh minh họa

Điên cuồng làm đẹp

Bình thường vợ sẽ không mấy chú ý tới đầu tóc, cũng như trang phục cá nhân của mình, nhưng một ngày bạn nhận thấy cô ấy thay đổi chóng mặt, thậm chí còn "cuồng" việc làm đẹp, bạn nên xem lại.

Bởi những người phụ nữ "ăn vụng" luôn chìm đắm trong men say hạnh phúc, lúc nào họ cũng muốn mình đẹp, đẹp hơn nữa.

Họ tiêu tốn không ít tiền vào quần áo, đầu tóc, phụ kiện,… cơ bản họ đang muốn mình đẹp hơn trong mắt ai đó.

Trở nên khó tính, cáu gắt và thường xuyên kêu ca

Khi một người phụ nữ thay lòng, tự dưng xung đột giữa chồng và vợ từ từ tăng lên. Tất nhiên, có nhiều khi chỉ vì lý do lãng xẹt, người phụ nữ vẫn lấy làm cớ để trách móc bạn.

Họ bắt đầu than vãn những lời không hài lòng về chồng. Một số vấn đề nhỏ cũng tranh cãi nảy lửa, thậm chí yêu cầu ly hôn. Họ sẽ không quan tâm đến nỗi đau trong trái tim của bạn.

Bất cần với mọi thứ

Cô ấy vốn là người yếu đuối, chỉ cần bạn không làm cô ấy hài lòng, cô ấy dễ tổn thương và rơi nước mắt để được bạn dỗ dành.

Nhưng khi có người thứ 3 xuất hiện, cô ấy không còn cảm xúc đó nữa, thay vì khóc, cô ấy luôn nói: "Anh thích làm gì thì làm", "tùy anh thôi", "anh tưởng làm thế em sẽ buồn ư?"…

Liên tục nhắn tin lén lút với ai đó

So với thời con gái, phụ nữ có chồng thường có xu hướng ít nhắn tin, gọi điện với bạn bè hơn. Hầu hết những cuộc điện thoại, tin nhắn đều liên quan đến gia đình hoặc công việc.

Nếu cô ấy cả ngày ôm khư khư cái điện thoại và nhắn tin với ai đó với tần suất liên tục, tâm trạng lúc thỏa mãn, lúc giận hờn thì có thể là cô ấy đang yêu.

Những điều này vô tình tố cáo nàng đang có hành động bất chính với ai đó.

Không quan tâm chuyện gia đình

Phụ nữ thường là người lo toan mọi thứ trong gia đình, từ chuyện cho đến chuyện nhỏ. Thế nhưng, bỗng dưng cô ấy bắt đầu có dấu hiệu lơ là chuyện gia đình, không còn muốn chăm sóc chồng con như trước kia nữa.

Tuy biểu hiện này có thể là do cô ấy đang mệt mỏi hay buồn chán chuyện gì đó, song nếu nó diễn ra trong một thời gian dài thì có lẽ mọi chuyện đang diễn ra trong chiều hướng xấu đi.

Cô ấy bắt đầu không mấy quan tâm đến các việc trong gia đình, thường xuyên lấy cớ bận công việc để đi sớm về khuya. Cô ấy dần quên rằng, con cái cần được chăm sóc, các công việc trong gia đình cũng cần cô ấy.