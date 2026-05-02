Tin bạn thân, yêu bạn trai 7 năm, cô gái nhận lại cú tát mang tên 'ngoại tình' khi đang mang thai ở tuần 34

Câu chuyện ngoại tình gây sốc nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, khiến nhiều người không khỏi phẫn nộ trước sự phản bội này.

Sự thật phơi bày giữa lúc cận kề ngày sinh

Ở giai đoạn cuối thai kỳ, thời điểm người phụ nữ cần sự chăm sóc và hỗ trợ nhất, Kristen Kelly (bang Massachusetts, Mỹ) lại phải đối diện với một sự thật cay đắng: bạn trai gắn bó suốt 7 năm đã ngoại tình với chính người bạn thân của cô.

Điều đáng nói là trong khi Kelly đang mang thai ở tuần thứ 34, người bạn trai này lại lấy lý do đi công tác để che giấu chuyến du lịch riêng cùng "người thứ ba".

Không chỉ dừng lại ở việc lừa dối, anh ta còn sử dụng tiền của Kelly để chi trả cho chuyến đi kéo dài một tuần, với tổng chi phí lên tới 6.000 USD (hơn 150 triệu đồng).

Bị phản bội kép: Bạn trai ngoại tình với bạn thân

Cú sốc càng trở nên nặng nề hơn khi người mà bạn trai Kelly ngoại tình lại chính là Kaylyn Hutchins, người bạn thân thiết mà cô từng tin tưởng.

Trong suốt thời gian bạn trai đi "công tác", Kelly không hề hay biết sự thật. Cô ở nhà một mình, vừa mang thai vừa chăm sóc con gái riêng của anh - một bé gái mắc chứng tự kỷ.

Áp lực cả về thể chất lẫn tinh thần khiến hoàn cảnh của cô trở nên đặc biệt đáng thương.

Sự việc chỉ bị phanh phui khi Kelly tình cờ nhìn thấy một chiến dịch kêu gọi quyên góp trên nền tảng GoFundMe. Nội dung cho biết Kaylyn Hutchins và bạn trai của Kelly gặp tai nạn xe máy khi đang du lịch tại Mexico.

Chính thông tin này đã khiến Kelly nhận ra toàn bộ sự thật phía sau lời nói dối "đi công tác". Cú sốc dồn dập khiến cô không thể kìm nén cảm xúc.

Đoạn video gây chấn động mạng xã hội

Trong một video đăng tải trên TikTok, Kelly xuất hiện với trạng thái suy sụp, bật khóc khi kể lại toàn bộ câu chuyện.

Cô nghẹn ngào thừa nhận cảm giác bị phản bội và tự trách bản thân: "Tôi cảm thấy mình thật ngu ngốc".

Đoạn video nhanh chóng lan truyền mạnh mẽ, thu hút hơn 12 triệu lượt xem. Nhiều người dùng mạng xã hội bày tỏ sự đồng cảm sâu sắc với hoàn cảnh của Kelly, đồng thời lên án hành vi ngoại tình và lừa dối của người bạn trai.

Quyết định dứt khoát sau cú sốc ngoại tình

Sau tất cả, Kelly cho biết cô sẽ chấm dứt mối quan hệ kéo dài 7 năm và không bao giờ cho đối phương cơ hội quay lại.

Đây được xem là quyết định mạnh mẽ trong bối cảnh cô đang mang thai và phải đối diện với nhiều khó khăn phía trước.

Về phía Kaylyn Hutchins, chiến dịch gây quỹ trên GoFundMe đã nhanh chóng bị gỡ xuống sau khi câu chuyện bị phanh phui.

Ngoại tình: Vết cắt sâu trong những mối quan hệ thân thiết

Câu chuyện của Kelly một lần nữa cho thấy sự tàn phá nặng nề của ngoại tình, đặc biệt khi nó xảy ra trong những mối quan hệ tưởng chừng bền vững và gắn bó lâu dài.

Sự phản bội không chỉ đến từ người bạn đời mà còn từ chính bạn bè thân thiết khiến tổn thương trở nên sâu sắc hơn gấp nhiều lần.

Trong những thời điểm nhạy cảm như mang thai, cú sốc tinh thần như vậy có thể để lại hậu quả lâu dài.

Tuy nhiên, cách Kelly lựa chọn dứt khoát rời bỏ mối quan hệ độc hại cũng nhận được nhiều sự ủng hộ, như một lời nhắc nhở về việc cần bảo vệ giá trị và lòng tự trọng của bản thân.

Ảnh minh họa

Ngoại tình rất khó "cai"

Ngoại tình không chỉ là hành vi bộc phát mà trong nhiều trường hợp còn có xu hướng lặp lại. Nghiên cứu cho thấy khoảng 25% người từng ngoại tình có khả năng tiếp tục phản bội trong các mối quan hệ sau.

Theo các chuyên gia tâm lý, một số đặc điểm tính cách như tự luyến, thích cảm giác mạnh khiến hành vi ngoại tình dễ tái diễn. Với những người này, sự lén lút và cảm giác hồi hộp mang lại "kích thích" giống như một dạng nghiện, khiến họ khó dứt bỏ.

Ngoại tình cũng thường xuất phát từ khoảng trống cảm xúc. Khi không được thấu hiểu hoặc thiếu kết nối với bạn đời, nhiều người tìm kiếm sự an ủi bên ngoài.

Sự quan tâm từ người khác mang lại cảm giác được công nhận, dù chỉ là tạm thời, nhưng đủ để họ tiếp tục ngoại tình.

Bên cạnh đó, nỗi sợ cam kết lâu dài cũng là nguyên nhân phổ biến. Một số người cảm thấy ngột ngạt trong mối quan hệ ổn định, từ đó tìm đến ngoại tình như một cách giải tỏa.

Ngoài ra, thay vì đối diện và giải quyết vấn đề, họ chọn cách trốn tránh bằng những mối quan hệ ngoài luồng.

Các chuyên gia nhận định, việc chấm dứt hoàn toàn hành vi ngoại tình là có thể, nhưng đòi hỏi sự tự nhận thức, thay đổi hành vi và nỗ lực nghiêm túc từ cả hai phía nếu muốn cứu vãn mối quan hệ.