Vợ không biết làm dâu khiến cả nhà tôi lục đục

Tôi 34 tuổi, kết hôn được ba năm, có con trai hơn một tuổi. Vợ chồng tôi đều đi làm, sống trong căn hộ cách nhà bố mẹ tôi khoảng 20 phút chạy xe. Là con trai trưởng, tôi luôn nghĩ mình có trách nhiệm chăm lo cho bố mẹ, nhất là khi ông bà đã ngoài 60 tuổi.

Thời gian đầu, vợ tôi vẫn vui vẻ biếu quà bố mẹ chồng dịp lễ Tết, hỏi thăm khi ông bà ốm. Nhưng từ khi sinh con, cô ấy thay đổi. Vợ nói chăm con nhỏ, đi làm và lo việc nhà khiến cô ấy mệt, không thể thường xuyên tiếp đón bố mẹ tôi như trước. Tôi cho rằng làm dâu thì cần thích nghi với nếp nhà chồng, còn cô ấy nói tôi đang xem mọi việc là bổn phận của vợ.

Mâu thuẫn lớn nhất xảy ra khi con trai tôi bị ốm. Gần một tuần, bé khóc đêm, ngủ không yên, ăn ít và quấy hơn bình thường. Mẹ tôi sang chơi, thấy cháu như vậy khuyên nên lên chùa thắp hương cho yên tâm. Bà nói đó là kinh nghiệm người xưa, không hại gì đến cháu.

Tôi tin mẹ vì bà từng nuôi mấy anh em tôi khôn lớn. Tôi nói với vợ rằng đưa con đi một chút cũng không mất gì nhưng vợ tôi phản đối cho rằng chỉ cần đi khám uống thuốc là đủ.

Không chỉ chuyện chăm con, vợ chồng tôi còn cãi nhau vì cách đối xử với hai bên nội ngoại. Tôi thường mua quà biếu bố mẹ, từ máy massage, tivi mới đến tiền thuốc men. Vợ nói nếu có điều kiện quan tâm nhà nội, nhà ngoại cũng cần được đối xử tương tự. Tôi nói bố mẹ tôi sinh ra, nuôi tôi ăn học nên tôi ưu tiên trước là đúng, chưa kể bố mẹ vợ cũng đã có điều kiện, không thiếu thứ gì.

Tôi muốn vợ tôn trọng nếp nhà chồng, biết nhường nhịn người lớn và cư xử mềm mỏng hơn. Nhưng cô ấy lúc nào cũng nói về sự công bằng giữa nội và ngoại, giữa chồng và vợ, trong chăm con, việc nhà và tiền bạc.

Tôi thật sự mệt mỏi vì cảm giác lấy phải một người vợ không biết làm dâu. Có phải phụ nữ bây giờ được trao quá nhiều quyền nên quên mất bổn phận trong gia đình chồng?