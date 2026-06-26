Vợ 'ông trùm điện tử' từ chối ly hôn khi biết chồng liệt toàn thân

Đoàn Duệ, 37 tuổi, được chú ý khi đồng hành cùng chồng trong cuộc chiến với ALS, bệnh xơ cứng teo cơ một bên. Chồng cô, Thái Lỗi, 48 tuổi, là cựu phó chủ tịch JD, tập đoàn thương mại điện tử lớn của Trung Quốc còn được biết đến với tên Kinh Đông. Trước khi mắc bệnh, ông là nhân vật có ảnh hưởng trong ngành Internet nước này, từng tham gia thúc đẩy hóa đơn điện tử đầu tiên tại Trung Quốc năm 2013.

Năm 2019, một năm sau khi kết hôn với Đoàn Duệ và đón con trai đầu lòng, Thái Lỗi được chẩn đoán mắc ALS. Đây là bệnh thần kinh vận động khiến các cơ yếu dần, người bệnh mất khả năng đi lại, nói, nuốt và có thể ảnh hưởng đến hô hấp. Hiện ông bị liệt toàn thân, không thể nói, chỉ giao tiếp bằng công nghệ theo dõi chuyển động mắt.

Theo Sohu, sau khi biết mình mắc bệnh, Thái Lỗi từng đề nghị ly hôn vì không muốn trở thành gánh nặng cho vợ nhưng Đoàn Duệ không đồng ý. Sau này, ông nói điều khiến mình day dứt là không còn có thể chăm sóc vợ như trước: "Tôi thậm chí không thể ôm bà xã khi cô ấy buồn".

Vợ chồng Thái Lỗi và Đoàn Duệ. Ảnh: Globalpeople

Trên truyền thông, Đoàn Duệ cho biết bệnh của chồng tiến triển nhanh hơn dự kiến. Dù cơ thể gần như mất hoàn toàn khả năng vận động, ông vẫn duy trì làm việc khoảng 12 tiếng mỗi ngày. Ông đã đầu tư hơn 100 triệu NDT, khoảng 15 triệu USD, vào nghiên cứu phương pháp điều trị ALS và hỗ trợ các bệnh nhân khác.

Đoàn Duệ không đứng ngoài hành trình này. Năm 2022, cô rời vị trí đối tác tại một công ty kế toán để cùng chồng sáng lập kênh livestream "Trạm Phá băng". Hiện cô phát sóng 5 ngày mỗi tuần, chia sẻ thông tin về ALS, đồng thời kết hợp bán hàng trực tuyến. Nguồn thu từ kênh này giúp vợ chồng cô có thêm kinh phí cho nghiên cứu thuốc và hỗ trợ các bệnh nhân cùng cảnh ngộ.

Trước khi kết hôn, Đoàn Duệ có con đường riêng nhiều tham vọng. Cô lớn lên trong một gia đình ở Bắc Kinh, được nhận xét độc lập từ nhỏ. Khi giáo viên trung học khuyên theo khối khoa học xã hội tại Đại học Bắc Kinh, cô chọn khoa học tự nhiên vì muốn theo đuổi những nghiên cứu có thể tạo ra thay đổi.

Đoàn Duệ sau đó học tại Trường Khoa học Dược, Đại học Bắc Kinh, tập trung vào nghiên cứu chống ung thư. Sau khi tốt nghiệp, cô làm việc trong bộ phận quan hệ chính phủ của một công ty y tế quốc tế. Nhận ra mình thích nghiên cứu nhưng không phù hợp với công việc phải giao tiếp xã hội nhiều, cô chuyển hướng sang kế toán.

Cô gặp Thái Lỗi qua mai mối năm 2018. Khi đó, ông là doanh nhân nổi tiếng trong ngành Internet Trung Quốc. Đoàn Duệ nhận lời gặp vì muốn trò chuyện với một nhân vật có tiếng trong lĩnh vực của mình.

Hai người quen nhau qua mai mối, có nhiều sở thích chung. Ảnh: Globalpeople

Thái Lỗi có cảm tình với cô từ lần đầu gặp. Cuộc trò chuyện giữa hai người về vật lý và khoa học sự sống khiến ông ấn tượng, bởi ông từng mơ trở thành nhà khoa học. Ở lần hẹn thứ hai, ông cầu hôn, nói không có thời gian cho một mối quan hệ kéo dài và muốn cả hai "đi thẳng vào vấn đề".

Đoàn Duệ ban đầu nghĩ lời cầu hôn quá nhanh, giống một trò lừa nhưng cuối cùng vẫn đồng ý. Hai người không có tuần trăng mật, thậm chí không có kỳ nghỉ riêng sau hôn lễ. Với Đoàn Duệ, điều quan trọng trong hôn nhân không phải liên tục chứng minh tình yêu, mà là cùng nhau đi qua hành trình phía trước.

Quan điểm này được thử thách chỉ sau một năm kết hôn, khi Thái Lỗi phát hiện mắc bệnh hiểm nghèo. Từ một gia đình trẻ với con nhỏ, Đoàn Duệ bước vào cuộc sống của người thân bệnh nhân, đồng thời phải tìm cách duy trì công việc và nguồn lực cho cuộc chiến dài hơi của chồng.

Trong những năm chồng điều trị, Đoàn Duệ không chọn cách sống chỉ xoay quanh bệnh tật. Cô kể, khi nhiều người nhà bệnh nhân thấp thỏm chờ bên ngoài phòng điều trị, cô tranh thủ học các khóa tài chính trực tuyến. Sau khi gia đình thuê người hỗ trợ sinh hoạt toàn thời gian cho Thái Lỗi, cô có thêm thời gian tập trung vào công việc. Ban ngày, hai vợ chồng làm việc riêng, buổi tối dành thời gian bên nhau như nhiều cặp vợ chồng khác.

Thái Lỗi làm việc trong giai đoạn đầu của bệnh ALS. Ảnh: Globalpeople

Để toàn tâm hơn cho công việc, Đoàn Duệ nhờ bố mẹ, bảo mẫu chăm sóc con trai. Cô cho rằng người thân của bệnh nhân cũng cần được sống cuộc đời của mình, thay vì luôn bị đặt trong kỳ vọng phải gánh vác toàn bộ việc nhà và chăm sóc.

"Tôi có nên cảm thấy tội lỗi vì không chăm sóc chồng hay làm việc nhà không? Chẳng lẽ tôi không thể theo đuổi sự nghiệp và sống một cuộc đời trọn vẹn sao?", Đoàn Duệ nói. Cô hy vọng các gia đình có người mắc bệnh hiếm cảm thấy được hỗ trợ và có thêm tự do trong lựa chọn của mình.

Câu chuyện của Thái Lỗi và Đoàn Duệ nhận được nhiều sự quan tâm trên mạng xã hội Trung Quốc. Nhiều người cho rằng điều khiến họ xúc động không chỉ là cuộc chiến của một bệnh nhân ALS, mà còn là cách hai vợ chồng cùng đối mặt với bệnh tật.

"Cô ấy không chỉ ở lại bên chồng mà còn tiếp tục sống cuộc đời của mình. Đó mới là sự đồng hành có ý nghĩa", một người bình luận.