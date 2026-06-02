Vợ chồng Quế Ngọc Hải kỷ niệm 10 năm bên nhau

Ngày 1/6, trung vệ xứ Nghệ và bà xã kỷ niệm tròn 10 năm yêu nhau. "Chúc mừng ngày kỷ niệm tình yêu của chúng ta" - trung vệ xứ Nghệ viết chú thích cho bức ảnh. Vợ chồng anh cũng nhận nhiều lời chúc hạnh phúc từ đồng đội, khán giả.

Vợ chồng Quế Ngọc Hải 'trốn con' hẹn hò riêng dịp10 năm yêu nhau.

Nhân dịp này, Quế Ngọc Hải và bà xã Thùy Phương chọn thưởng thức bữa tối với set sashimi tươi ngon, mai cua nướng miso,... tại một nhà hàng Nhật Bản.

Trung vệ xứ Nghệ dính 'tiếng sét ái tình' ngay lần đầu gặp Thùy Phương tại trường khi đến xem cuộc thi hoa khôi nên đã tìm mọi cách chinh phục người đẹp. Phải mất gần hai năm, anh mới "cưa đổ" Thùy Phương. Quế Ngọc Hải và bà xã làm đám cưới hồi tháng 1/2018. Cặp uyên ương có ba con gái: Sunny sinh năm 2018, Kem sinh năm 2022 và Gạo sinh năm 2025. Trung vệ xứ Nghệ được khen là người chồng, người cha mẫu mực, rất yêu chiều vợ con.

Vợ chồng trung vệ xứ Nghệ 'đu trend' chụp ảnh double camera.

Thùy Phương sinh năm 1995, từng là Hoa khôi Đại học Vinh. Sau khi kết hôn, Thùy Phương ở nhà nội trợ, chăm sóc con cái và kinh doanh online, giúp Ngọc Hải yên tâm thi đấu.

Quế Ngọc Hải sinh năm 1993, trưởng thành từ lò đào tạo rồi lên chơi cho đội một của SLNA năm 2012. 6 năm sau, anh gia nhập Thể Công Viettel. Trước thềm mùa 2022, Ngọc Hải trở lại đội bóng quê hương theo hợp đồng ba năm, nhưng đến tháng 8/2023 thì xin thanh lý sớm để đầu quân cho Bình Dương.

Tổ ấm của Quế Ngọc Hải - Dương Thùy Phương.

Ngọc Hải đã giành nhiều danh hiệu lớn trong sự nghiệp, như Cup Quốc gia cùng SLNA năm 2017, vô địch V-League cùng Viettel năm 2020 và AFF Cup (nay là ASEAN Cup) với đội tuyển Việt Nam năm 2018. Tuy nhiên, kể từ ASEAN Cup 2024, Ngọc Hải chưa được gọi trở lại đội tuyển.

Trước mùa giải 2025-2026, trung vệ quê Nghệ An kí hợp đồng có thời hạn 3 năm với Thanh Hóa sau khi rời câu lạc bộ Bình Dương. Tuy nhiên, sau một thời gian không dài gắn bó, Quế Ngọc Hải đã rời Thanh Hóa, gia nhập Đà Nẵng.