Vợ chồng Đoàn Văn Hậu kỷ niệm hai năm ngày cưới

Bộ ảnh được thực hiện với nhiều concept khác nhau.

Hải My liên tục thay đổi trang phục, từ váy cưới đuôi cá tôn vóc dáng nuột nà đến đầm ngắn khoe khéo chân thon. Văn Hậu mặc suit thanh lịch, bảnh bao.

Cặp trai tài gái sắc tìm hiểu nhau từ năm 2020 nhưng giữ kín, tới năm 2022 mới công khai tình cảm. Tháng 9/2023, Văn Hậu cầu hôn Hải My. Ngày 20/10/2023, cặp trai tài gái sắc nhận giấy chứng nhận kết hôn tại UBND Phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, sau đó tổ chức đám cưới linh đình vào tháng 11/2023 tại hai địa điểm là Thái Bình (11/11/2023) và Hà Nội (26/11/2023).

Đầu tháng 5, vợ chồng Văn Hậu đón con trai đầu lòng - bé Đoàn Minh Đăng, tên ở nhà là Lúa. Vợ chồng hậu vệ quê Thái Bình đang hoàn thiện căn biệt thự 4 tầng. Thỉnh thoảng, Hải My hé lộ không gian trồng rau, cây cảnh xanh mướt trong nhà mới trên trang cá nhân.

Doãn Hải My sinh năm 2001, là sinh viên Đại học Luật Hà Nội. Người đẹp Hà thành có học lực tốt, đạt 7.5 IELTS và có thể giao tiếp bằng tiếng Trung. Năm 2020, cô thi Hoa hậu Việt Nam và vào top 10. Sau cuộc thi, cô hoạt động trong làng giải trí với vai trò người mẫu, KOLs.

Văn Hậu sinh năm 1999, trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của Hà Nội FC. Khi mới 18 tuổi, anh đã được đá cho đội một tại V-League 2017. Cũng năm đó, hậu vệ trái này được tham dự U20 World Cup, rồi khoác áo đội tuyển quốc gia. Hiện anh chơi cho CLB CAHN. Trong sự nghiệp, Văn Hậu đã giành 4 chức vô địch V-League, hai Cup Quốc gia và hai Siêu Cup. Anh cũng luôn là sự lựa chọn số một cho vị trí hậu vệ trái ở các cấp độ đội tuyển thời HLV Park Hang-seo, giành á quân giải U23 châu Á 2018, Vô địch AFF Cup 2018, HC vàng SEA Games 2019.

Do chấn thương, Văn Hậu nghỉ thi đấu từ tháng 9/2023. Từ năm 2024, anh hai lần lên bàn mổ khắc phục chấn thương điểm bám gân gót chân. Đến nay Văn Hậu vẫn bỏ ngỏ ngày trở lại thi đấu.