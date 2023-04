Vợ chồng làm được 9 việc này hằng ngày sẽ giúp hôn nhân bền chặt, chẳng mấy khi mâu thuẫn

Dưới đây là những cử chỉ hàng ngày trong hôn nhân giúp bạn có cuộc sống hạnh phúc hơn:

1. Giữ liên lạc suốt cả ngày

Hãy thường xuyên nhắn tin cho đối phương dù chỉ là một lời khen hay một tấm ảnh hài hước. Bởi vì điều này sẽ tạo cảm giác gần gũi giữa hai người. Việc nhắn tin thể hiện sự quan tâm và nhớ nhung của bạn dành cho nửa kia, khiến họ cảm thấy hài lòng về mối quan hệ này.

Ngoài ra, việc trả lời tin nhắn cũng rất quan trọng, nó thể hiện sự ghi nhận của đối phương dành cho bạn.

2. Tăng giúp đỡ, giảm sai khiến

Mối quan hệ vợ chồng trước và sau khi cưới mãi mãi là mối quan hệ bình đẳng, không thể coi ai là người hầu kẻ hạ của ai được. Vợ chồng cần phải biết tôn trọng quý mến lẫn nhau, chủ động phục vụ nhau.

3. Hỗ trợ

Hỗ trợ nhau trong cuộc sống mang lại cấp độ mới trong hôn nhân. Cho dù đó là hỗ trợ họ phấn đấu để đạt được mục tiêu của họ hoặc giúp họ đối phó với một vấn đề cá nhân thì những điều này vô cùng ý nghĩa.

Bằng cách không bỏ rơi họ trong lúc họ đang cần, tức thể hiện sự quan tâm thật sự của bạn. Hơn nữa, qua đó bạn cũng thấy họ quan trọng với bạn đến thế nào.

4. Chú ý những điều nhỏ nhặt

Bạn nên quan tâm những nhu cầu nhỏ nhặt của người ấy ngay cả khi họ không nói ra. Họ thường đưa ra những tín hiệu tinh tế nhằm thu hút sự chú ý từ bạn, ví dụ một cái nháy mắt hoặc một câu hỏi mở. Nếu bạn tỏ ra thờ ơ sẽ khiến họ trở nên bực bội và cho rằng bạn không quan tâm họ.

5. Thường xuyên nói lời ngọt ngào, bớt giận hờn

Đối với những chuyện không vừa ý chỉ biết oán trách, bực dọc chẳng có ích gì. Gặp trường hợp như vậy, trong gia đình cần phải quan tâm thông cảm với nhau, hãy dùng những lời nói ngọt ngào hoặc bằng phương pháp khôi hài, châm biếm để hóa giải sự ưu phiền, góp phần làm cho sóng lặng gió yên gia đình yên ấm.

6. Cùng nhau làm việc nhà

Hiện tại, nhiều đàn ông đã biết chia sẻ công việc nhà với vợ. Trang Journals của Mỹ cho biết các cặp vợ chồng hạnh phúc hơn khi họ cùng nhau làm việc nhà, đặc biệt là rửa bát. Chia sẻ công việc nhà đã trở thành chìa khóa cho một cuộc hôn nhân hạnh phúc.

7. Suy nghĩ trước khi nói

Các quyết định chúng ta làm trong hôn nhân có tác động rất lớn, đó là lý do tại sao nên suy nghĩ trước khi nói điều gì đó hệ trọng khi giải quyết vấn đề phát sinh.

Trong cuốn sách "Communication: Key To Your Marriage: The Secret to True Happiness" (Giao tiếp: Chìa khóa cho hôn nhân: Bí mật để hạnh phúc thật sự), tác giả H. Norman Wright, nhà trị liệu hôn nhân, gia đình và trẻ em, đã viết: "Khi bạn dành thời gian để suy nghĩ trước khi bạn nói, bạn có thể đánh giá, chỉnh sửa, và xem xét các tác động về lời nói của bạn đến người khác. Thực sự kiểm soát sự tức giận và căng thẳng của bạn có thể giúp tạo thuận lợi cho hôn nhân".

8. Nên khoan dung, không nên phê bình nặng lời quá nhiều

Những chuyện nhỏ nhặt không nên so đo tính toán, cần phải khoan dung "chín bỏ làm mười". Trách cứ nhau càng ít, cuộc sống hôn nhân càng dễ chịu, nhẹ nhàng. Bạn nên lấy khoan dung, tán thưởng thay cho sự trách móc, phê bình.

9. Đi ngủ cùng lúc

Duy trì thói quen này sẽ giúp cả hai có nhiều thời gian ở bên nhau mà không bị phân tâm. Ngủ đủ giấc và "chuyện chăn gối" diễn ra thường xuyên cũng là yếu tố rất quan trọng để giữ lửa hôn nhân.

