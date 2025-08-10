Hoa hậu Mỹ bị bạn trai cũ đe dọa phát tán hình ảnh nhạy cảm

People đưa tin, hoa hậu 26 tuổi nộp đơn lên Sở Cảnh sát Columbia County ở Florida vào ngày 14/7. Trong đơn, Lindsey Langston viết rằng bạn trai cũ, hạ nghị sĩ đảng Cộng hòa Cory Mills, đã liên lạc với cô nhiều lần sau chia tay và đe dọa phát tán các hình ảnh khỏa thân, video 'nóng' của cô.

Người phát ngôn của sở cảnh sát cho biết báo cáo của Lindsey đã được chuyển tới Sở Thực thi Pháp luật Florida. Hiện cơ quan này chưa đưa ra bình luận về vụ việc.

Hoa hậu Lindsey Langston. Ảnh: Instagram

Trong cuộc phỏng vấn với các điều tra viên, Lindsey Langston kể cô bắt đầu mối quan hệ với ông Cory Mills vào tháng 11/2021. Trong thời gian yêu nhau, cô sống cùng Mills tại New Smyrna Beach, Florida và ông chia thời gian giữa nơi này và Washington D.C. Lindsey biết Mills vẫn đang có vợ khi họ gặp nhau, tuy nhiên, ông khẳng định đã ly thân vợ nên cô đồng ý chuyển đến sống cùng.

Theo báo cáo, vào ngày 20/2, Lindsey đọc được thông tin Mills đã xô xát với một người bạn gái khác tại Washington. Dù Cory Mills phủ nhận, cô tìm tài khoản mạng xã hội của người phụ nữ này và nhìn thấy ảnh chụp với bạn trai của mình. Hoa hậu quyết định chia tay và trở về sống với bố mẹ.

Bạn trai cũ của Lindsey, Cory Mills. Ảnh: People

Lindsey cho biết Cory Mills nghi ngờ cô có mối quan hệ tình cảm mới nên ghen tuông, đe dọa sẽ làm hại họ và gửi video sex của cô. Cô cung cấp tin nhắn cuối giữa họ vào ngày 12/6, trong đó Cory viết: "Hy vọng em giữ được vương miện đến cùng".

Trong tuyên bố gửi CBS News, hạ nghị sĩ 45 tuổi phủ nhận toàn bộ cáo buộc. Ông nói: "Những cáo buộc này không đúng sự thật và không phản ánh đúng bản chất của các tương tác của tôi". Ông khẳng định luôn hành xử một cách chính trực cả trong đời sống cá nhân lẫn công việc.

Lindsey Langston sinh năm 1999, đến từ Lake City, Florida. Cô đăng quang Miss United States vào tháng 10/2024 - cuộc thi nhan sắc cấp quốc gia có lịch sử từ năm 1980 (khác với Miss USA và Miss America). Trước khi trở thành hoa hậu Mỹ, cô từng giữ các danh hiệu như Miss Florida United States 2024, USA National Miss Florida 2021 và Miss U.S. National Forestry 2023. Người đẹp cũng là ủy viên đảng Cộng hòa cấp quận tại Columbia, Florida. Lindsey tham gia nhiều hoạt động từ thiện và là tác giả của cuốn sách thiếu nhi sắp xuất bản có tựa đề Cultivating Kindness with Farmer Friend (Tạm dịch: Gieo hạt yêu thương cùng người bạn nông dân).

Lindsey Langston đang giữ danh hiệu Miss United States 2024. Ảnh: Instagram