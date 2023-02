6 điều vợ chồng cần làm trước khi bước vào tuổi trung niên

Có sáu điều mà các cặp vợ chồng trước tuổi trung niên nhất định nên làm.

1. Dành thời gian cho bạn bè

Ở tuổi 30, bạn dành nhiều thời gian cho các cuộc họp, đưa con đi chơi, mua sắm tạp hóa và nhiều thứ đến nỗi chợt nhận ra lần cuối đi chơi cùng bạn bè đã rất lâu. Hãy ưu tiên bản thân và lên kế hoạch cho những cuộc gặp gỡ cần thiết.

Thực tế, cho thấy bạn bè mang lại nhất nhiều lợi ích. Một nghiên cứu do nhà xuất bản ĐH Cambridge đăng tải năm 2017 chứng minh, nếu có tình bạn bền chặt, bạn sẽ dễ dàng hơn khi đối mặt với bất kỳ khó khăn nào cuộc sống mang lại.

2. Sức khỏe quan trọng hơn tình yêu

Sức khỏe có thể nói là một điều rất quan trọng trong cuộc sống, chỉ có khỏe mạnh mới có thể tận hưởng cuộc sống tốt đẹp, nếu không thì cả ngày chỉ chìm trong bể khổ, mọi chuyện tốt đẹp chỉ là lời nói suông.

Nhiều người khi còn trẻ ỷ vào khả năng của bản thân mà không chú ý đến vấn đề sức khỏe; làm việc quá giờ, thức khuya, uống rượu bia… kết quả là mới đến 40, 50 tuổi cơ thể đã suy sụp rồi, làm cho cả gia đình lâm vào tình cảnh khó khăn.

Vì vậy, cơ thể khỏe mạnh dù ở thời điểm nào cũng là vốn liếng lớn nhất của con người. Suy cho cùng, ở đời, danh lợi là phù du, nhưng có sức khỏe thì mới có phúc khí.

Khi hai vợ chồng bước vào tuổi trung niên, chỉ cần biết tự bảo vệ sức khỏe của mình mới có đủ thời gian để bảo vệ hôn nhân và cho nhau hạnh phúc. Chăm sóc cơ thể không chỉ là trách nhiệm của bản thân mà còn là trách nhiệm của hôn nhân và gia đình.

3. Chăm sóc gia đình thật tốt

Ở cái tuổi không lớn mà cũng không nhỏ này, đa số người đều phải chịu trách nhiệm với gia đình, không chồng con cũng là bố mẹ hoặc anh chị em.

Gia đình là nơi chúng ta cảm thấy an toàn nhất, cũng là tấm lưng để chúng ta dựa vào. Chúng ta cố gắng đến vậy đều là vì cho người thương yêu có cuộc sống tốt hơn.

Gia đình không hòa thuận thì nỗ lực cũng thành vô ích. Bạn làm nhiều đến mấy cũng không có động lực, thậm chí mục tiêu phấn đấu cũng chẳng có.

Thời trẻ bận bịu xông pha và trải nghiệm, nhất thời bỏ quên những người thương yêu nơi quê nhà. Đến tuổi trung niên, chiêm nghiệm nhiều mới biết còn bố còn mẹ là điều may mắn. Do đó, cần phải giữ liên lạc với gia đình, chia sẻ và thấu hiểu nhiều hơn, bận đến mấy cũng không được bỏ qua những người đang mong ngóng mình từng ngày.

Mối quan hệ nào cũng cần được duy trì và tôn trọng. Đừng bao giờ cho rằng người thân sẽ hiểu bạn nên không cần phải quá ân cần hay chăm sóc.

Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là bạn nên can thiệp vào cuộc sống của con cái. Ở tuổi trung niên, con cái bạn đã trưởng thành, đã tự xây dựng một cuộc sống riêng. Sự can thiệp quá sâu vào cuộc sống của con khiến mối quan hệ có thể trở nên căng thẳng. Các chuyên gia cho rằng người ở độ tuổi trung niên không nên can dự vào các quyết định của con cái họ. Nhờ thế, họ sẽ cảm thấy thoải mái, hạnh phúc hơn rất nhiều.

Theo các chuyên gia, cần phải giữ một khoảng cách nhất định với con cái, khi ở tuổi trung niên, thay vì theo sát chúng "từng ly từng tí" như trước. Điều cần làm là bớt lo lắng cho con, quan tâm đến bản thân nhiều hơn, đây cũng là một cách để giảm áp lực cho con cái họ.

4. Có một khoản tiền tiết kiệm

Người tuổi trung niên buộc phải đối mặt với các vấn đề về sức khỏe khi bệnh tật bất ngờ tìm đến. Trong khi đó, ở độ tuổi này, thu nhập của họ đã không còn như thời còn trẻ. Vì vậy, bạn cần phải luôn luôn có một khoản dự phòng để chăm lo cho sức khỏe, phòng trừ bất trắc.

Khi có một khoản tiền dành dụm, bạn có thể chủ động kiểm tra sức khỏe định kỳ, không bị nỗi lo không có tiền chi phối đến mức không dám đi khám, không dám mua thuốc cho chính mình. Nhờ thế, bạn có thể tận hưởng một cuộc sống hạnh phúc, khỏe mạnh tuổi "xế chiều". Bạn cũng không cần phải lo lắng vì việc là gánh nặng cho con cái khi chúng phải bỏ tiền ra cho bạn thăm khám, chữa bệnh.

Sự chủ động về tài chính cũng giúp cho người trung niên có được sự tôn trọng của con cái, thay vì bị coi như gánh nặng.

5. Bao dung

Vợ chồng khi bước vào tuổi trung niên, tình yêu không còn quá mặn nồng, thứ còn lại chính là ân nghĩa, làm sao có thể quan tâm nhau đến khi bạc đầu răng long mới là quan trọng hơn cả.

Có người từng hỏi một cặp vợ chồng tuổi trung niên sống rất hạnh phúc rằng điều gì quan trọng nhất trong cuộc sống hôn nhân tuổi trung niên? Cả hai vợ chồng đều có cùng một câu trả lời, đó chính là sự bao dung.

Tình yêu chắc chắn sẽ phai nhạt theo thời gian, nhưng chỉ cần hai người có thể bao dung với nhau coi nhau như người thân thiết nhất và lùi bước khi đối mặt với xung đột thì trong không khí hòa thuận dù không có tình yêu nảy lửa, nó sẽ làm cho cuộc sống dễ dàng hơn.

6. Có một chỗ ở độc lập

Cuộc sống chung "tam tứ đại đồng đường" dưới một mái nhà hẳn nhiên là không đơn giản, nhất là khi có sự khác biệt về quan điểm sống trong từng thế hệ. Lối sống của các thế hệ khác nhau là rất khác nhau, vì thế, cả hai đều cần có không gian tự do để có một cuộc sống hạnh phúc.

Người tuổi trung niên sẽ hạnh phúc hơn, nếu họ chủ động sống độc lập, không phụ thuộc vào con cái về chỗ ở. Ngay cả khi mối quan hệ vô cùng gắn kết, khăng khít, cả hai thế hệ vẫn nên có một cuộc sống độc lập, một không gian sống riêng. Trong khi đó, người trung niên sống cùng con cái sẽ vướng phải nhiều vấn đề rắc rối, dù ít hay nhiều.

