Trong video Mỹ Tâm chia sẻ, thay vì hát “Đời sinh viên có cây đàn guitar”, cô vừa cất giọng “Đời guitar...” đã nhận ra mình nhầm lời. Nữ ca sĩ bật cười rồi tiếp tục phần trình diễn.

Cây đàn sinh viên là ca khúc gắn với tên tuổi Mỹ Tâm từ những năm đầu đi hát, được cô chọn biểu diễn trong chương cuối của đêm nhạc See The Light Day 2.

“Mình biết mà, ai hát bài này cũng sẽ nhầm một lần trong đời, ngay cả chính mình. Ngàn lần xin lỗi. Bài học rút ra là đừng giỡn với ban nhạc và những người thích đùa”, Mỹ Tâm chia sẻ.

Hình ảnh Mỹ Tâm và cây đàn quen thuộc. Ca khúc Cây đàn sinh viên góp phần làm nên tên tuổi của cô.

Dưới phần bình luận, nhiều khán giả hưởng ứng cách Mỹ Tâm nói về sai sót của mình. “Có vậy người ta mới biết chị hát live”, “Em cũng sai giống chị”, “Thế mới có kỷ niệm”, “Mê cách cô ấy tấu hài”, “Nghe bài này nhớ cả thời sinh viên”… một số khán giả viết.

Mỹ Tâm phát hành đĩa đơn Cây đàn sinh viên năm 2002, cũng là năm cô có chuyến lưu diễn qua TPHCM, Hà Nội và Đà Nẵng.

Ca khúc được giới trẻ đón nhận, góp phần mang về cho cô giải Nữ ca sĩ được yêu thích nhất tại Mai Vàng.

Trong chương trình Vân tay, khi nhìn lại 10 năm ca hát, Mỹ Tâm từng kể khán giả bắt đầu biết cô qua Nhé anh, sau đó là Cây đàn sinh viên, Tình như ngọn nến và Hát với dòng sông.

Hơn hai thập niên sau khi đĩa đơn ra mắt, Mỹ Tâm hát lại Cây đàn sinh viên tại live show See The Light Day 2 ở TPHCM. Cô hát và nhảy suốt 4 giờ trước khoảng 25.000 khán giả.

Trong chương cuối mang tên Hành trình, bên cạnh Cây đàn sinh viên Mỹ Tâm thể hiện những bản hit ra đời sau này như Chuyện như chưa bắt đầu, Dường như ta đã, Đúng cũng thành sai.

Cũng trong đêm diễn, Mỹ Tâm giới thiệu một ca khúc mới dành tặng ê-kíp và cộng đồng người hâm mộ mà cô gọi là Tri Âm.