Đám cưới của Hữu Vi và cô dâu Hằng Nga diễn ra tại một khu nghỉ dưỡng ở ngoại thành Hà Nội, được tổ chức kín đáo, không công bố rộng rãi.

Trước đó, diễn viên kín tiếng về đời tư, chỉ công khai một mối tình kéo dài khoảng ba năm với người mẫu Vũ Ngọc Anh, kết thúc năm 2016.

Ca sĩ Hiền Thục tận hưởng buổi chiều cuối tuần bên ly cocktail trái cây yêu thích. Cô nói đùa rằng quá hài lòng với cuộc sống độc thân, không thiết hẹn hò, nhưng nếu là tài tử Lưu Đức Hoa thì sẽ phá lệ.

Diễn viên Kim Hiền lái xe dạo phố, tận hưởng buổi chiều thu tháng 11 ở California (Mỹ).

Hơn một năm sau khi hoàn tất thủ tục ly hôn lần hai, cô cho biết hạnh phúc lớn nhất lúc này là được sống tự do, bình yên bên hai con.

Thủ môn Bùi Tiến Dũng và vợ, người mẫu Dianka Zakhidova, phối đồ đồng điệu mừng sinh nhật 4 tuổi của con trai Danil.

Vợ chồng nghệ sĩ xiếc Quốc Cơ đưa các con đi nghỉ dưỡng ở Đà Lạt.

Ca sĩ Đoan Trang bên chồng con.

Người đẹp Doãn Hải My chụp ảnh bên hồ Yamanaka, nơi có đàn thiên nga và tầm nhìn ra núi Phú Sĩ, trong chuyến du lịch Nhật Bản.

Hoa hậu Lương Thùy Linh phối đồ tối giản khi nghỉ dưỡng ở biển.

Lê Lộc tập cho con gái Comle ăn dặm.

Vợ chồng diễn viên Đỗ Thị Hải Yến quây quần bên các con.

Dàn diễn viên phim Mẹ Mìn trong buổi quảng bá cho dự án.

Tùng Min mừng sinh nhật bà xã Pông Chuẩn.